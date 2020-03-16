AVM hariç tüm sosyal mekanlar kapatılıyor

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İçişleri Bakanlığı koronavirüs hakkında yeni bir genelge yayınladı. İçişleri Bakanlığı neredeyse tüm sosyal mekanların faaliyetini yasakladı.

Bakanlık tarafından alınan tedbirler kapsamında bugün söz konusu mekanlar saat 24.00 itibariyle kapatılacak. Ne zaman açılacağı konusunda ise bir tarih verilmedi. Diyanet İşleri Başkanı tarafından yapılan başka bir açıklamaya göre Cuma namazı da dahil olmak üzere cemaatle namaz kılınamayacak.

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İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.),her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.



STK’ların genel kurulları, eğitimleri ve toplantıları ertelenecek. Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf ) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) bugün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek.

Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu “Taziye Evleri”nin faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak. Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

https://www.haberturk.com/son-dakika-icisleri-bakanligi-ndan-yeni-tedbirler-tum-mekanlar-kapatiliyor-2615461

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