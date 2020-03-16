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    AVM hariç tüm sosyal mekanlar kapatılıyor

    İçişleri Bakanlığı koronavirüs hakkında yeni yasaklar duyurdu. Bugün saat 24.00 itibariyle eğlence yerler, dernekler, salonlar, kır bahçeleri, toplu alanlar kapatılacak.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    AVM hariç tüm sosyal mekanlar kapatılıyor
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    İçişleri Bakanlığı koronavirüs hakkında yeni bir genelge yayınladı. İçişleri Bakanlığı neredeyse tüm sosyal mekanların faaliyetini yasakladı.

    Bakanlık tarafından alınan tedbirler kapsamında bugün söz konusu mekanlar saat 24.00 itibariyle kapatılacak. Ne zaman açılacağı konusunda ise bir tarih verilmedi. Diyanet İşleri Başkanı tarafından yapılan başka bir açıklamaya göre Cuma namazı da dahil olmak üzere cemaatle namaz kılınamayacak.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgını kurumsal dizüstü bilgisayar satışlarını artırdı"

    İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.),her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.

    STK’ların genel kurulları, eğitimleri ve toplantıları ertelenecek. Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf ) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) bugün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek.

    Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu “Taziye Evleri”nin faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak. Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.



    https://www.haberturk.com/son-dakika-icisleri-bakanligi-ndan-yeni-tedbirler-tum-mekanlar-kapatiliyor-2615461 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    nty35 (T YILDIRAN) 4 gün en beğenilen
    Marketler hariç avmler de kapanmalı
    1 Yanıt Yanıtla +74
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    ReaLLibe (Abdullah Altun) 4 gün nty35
    Marketlerde hastalık bulaşmıyo mu
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    EknCn (Ekin Can Doğan) 4 gün
    Yerinde bir karar, erken tedbir almaları çok iyi oldu.
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    vatandasinbiri (Murat ) 4 gün yeni yorumcu
    avmlerin de kapatılması gerekiyor, yüzlerce insan bir arada bulunuyor
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    Yorumlar (56) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    zacharryyou (cevap veriyorum) 1 gün Technotronic
    sıkışık vakitte kalabalık olur!
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    -Blue- 2 gün yeni yorumcu
    Zorunlu olmadıkça bu aralar gidilmez bence
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 gün
    Bugün ki toplantıda avm ler ile ilgilide bir karar çıkacağını düşünüyorum. Kapatmasalar dahi 12:00-20:00 yapmaları gerekiyor mesai saatlerini.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Rindaman ( -) 3 gün
    İnsanlar avm'ye gidecek, orada ellerini yıkayacaklar ve hepsi havalı kurutmaları kullanacak.

    Havalı kurutmalar zaten bok yuvası gibi, iyice kötü olacaktır.
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    mk54 3 gün yeni yorumcu spenx01
    Tedbir kuldan takdir Allah'tan kardes
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    mk54 3 gün yeni yorumcu cengizhan66
    Mal mısın olum sen. Tamam sen ananı babanı dedeni gönder İngiltere ye onlarla beraber sende s.. git
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    Irmak Akbulut IBDQK (Irmak Akbulut) 3 gün
    Kapatılmayan kafeleri vs topluluk yerlerini nereye şikayet edeceğiz?
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    DH Misafiri 3 gün
    O zayıflardan biri annen baban deden babannen veya anneannen olmadan önce cahil cahil konuşmayı bırakırsın
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    DH Misafiri 3 gün
    Yurtdisinda lokanta ve cafelerin oturma yeri kapalı, al götür şeklinde çalışıyorlar. Yani gidip paket/bardak olarak alıp çıkıyorsunuz.<br /><br />Bizde de aynısı olsa buralardan ekmeğini kazananlar mağdur olmaz.
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