Tarihi başarı: Uzaya ilk kuantum uydu bilgisayarı gönderildi

Uzaya şartlarına dayanıklı kuantum teknolojisi
Kuantum bilgisayarını uzaya uyarlamak ciddi mühendislik sorunlarını da beraberinde getirdi. Viyana ekibi, cihazı uzay yolculuğunun aşırı sıcaklık değişimlerine, radyasyona ve titreşimlere dayanacak şekilde üretti. Ayrıca cihaz, Almanya'daki Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nin temiz odasında sadece 11 iş gününde monte edildi. Cihazın bir hafta içinde ilk verilerini iletmesi bekleniyor.
Optik sistemler üzerine kurulu işlemci, girişim ve kırınım gibi fiziksel ilkeleri kullanarak özellikle Fourier dönüşümleri ve konvolüsyon hesaplamalar gibi zorlu görevleri klasik bilgisayarlardan çok daha verimli şekilde yerine getiriyor. Sistem hem esnek hem de yeniden yapılandırılabilir yapısıyla gelecek görevler için de uyarlanabiliyor. Walther’a göre bu görev, kuantum donanımlarının uzaydaki uzun vadeli performansını test etmek için de önemli bir fırsat. Cihaz, iklim izleme, uydu iletişimi ve temel kuantum araştırmaları gibi birçok alanda kullanılabilir potansiyele sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: