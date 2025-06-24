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    Tarihi başarı: Uzaya ilk kuantum uydu bilgisayarı gönderildi

    Uzaya gönderilen ilk kuantum bilgisayar, verileri yerinde işleyerek enerji tasarrufu ve hızlı analiz sağlıyor. Bu yenilik, uzaydan iklim gözlemine kadar pek çok alanda çığır açabilir.

    Tarihi başarı: Uzaya ilk kuantum uydu bilgisayarı gönderildi Tam Boyutta Gör
    Uzaya ilk kez fotonik kuantum bilgisayar gönderildi. Viyana Üniversitesi öncülüğünde geliştirilen bu kompakt sistem, 23 Haziran’da bir SpaceX Falcon 9 roketiyle Kaliforniya’daki Vandenberg Uzay Üssü’nden fırlatıldı. Dünya yörüngesinde yaklaşık 550 kilometre yüksekte çalışacak olan bu sistem, uzay tabanlı veri işleme ve gözlem teknolojilerinde yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.

    Uzaya şartlarına dayanıklı kuantum teknolojisi

    Kuantum bilgisayarını uzaya uyarlamak ciddi mühendislik sorunlarını da beraberinde getirdi. Viyana ekibi, cihazı uzay yolculuğunun aşırı sıcaklık değişimlerine, radyasyona ve titreşimlere dayanacak şekilde üretti. Ayrıca cihaz, Almanya'daki Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nin temiz odasında sadece 11 iş gününde monte edildi. Cihazın bir hafta içinde ilk verilerini iletmesi bekleniyor.

    Tarihi başarı: Uzaya ilk kuantum uydu bilgisayarı gönderildi Tam Boyutta Gör
    Projeyi yürüten Prof. Philip Walther hem temel kuantum fiziği hem de uygulamalı alanlarda daha fazla uzay deneyi yapmanın artık mümkün olduğuna değindi. Öte yandan bu uydunun en dikkat çekici yönü, verileri yerinde işleyebilmesi. Yani örneğin orman yangınlarını tespit eden sensörlerden gelen veriler, Dünya’ya gönderilmeden doğrudan uydu üzerinde analiz edilebiliyor. Bu da hem enerji tüketimini azaltıyor hem de tepki süresini hızlandırıyor.

    Optik sistemler üzerine kurulu işlemci, girişim ve kırınım gibi fiziksel ilkeleri kullanarak özellikle Fourier dönüşümleri ve konvolüsyon hesaplamalar gibi zorlu görevleri klasik bilgisayarlardan çok daha verimli şekilde yerine getiriyor. Sistem hem esnek hem de yeniden yapılandırılabilir yapısıyla gelecek görevler için de uyarlanabiliyor. Walther’a göre bu görev, kuantum donanımlarının uzaydaki uzun vadeli performansını test etmek için de önemli bir fırsat. Cihaz, iklim izleme, uydu iletişimi ve temel kuantum araştırmaları gibi birçok alanda kullanılabilir potansiyele sahip.

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