ESA, uzayda yapay güneş tutulması yarattı

Güneş tutulmaları, Dünya yüzeyinde 18 ayda bir nadiren görülen ve yalnızca birkaç dakika süren doğa olaylarıdır. Bu kısa süre, bilim insanlarının Güneş'in dış atmosferi olan koronayı gözlemlemesini oldukça zorlaştırıyor. Ancak ESA'nın 2024’te fırlattığı, 200 milyon avro bütçeli Proba-3 görevi bu sorunu aşmak amacıyla tasarlandı.
Uzayda yapay Güneş tutulması
Bu ikili, yapay tutulmayı Occulter uydusunun Ay gibi davranarak Coronagraph üzerine 8 cm genişliğinde bir gölge düşürmesiyle oluşturuyor. Bu gölge, 5 cm çapındaki görüntüleme açıklığına tam denk geliyor. Böylece, Dünya'dan yapılan gözlemlerde karşılaşılan ışık saçılması ve parazit olmadan, koronaya ait farklı dalga boylarında veri toplanabiliyor.
Ayrıca, bilim insanlarının güneş koronasını simüle etmek için kullanılan bilgisayar modellerini iyileştirmelerine ve dijital tutulmalar oluşturarak Dünya'daki iletişim ve elektrik şebekelerini etkileyebilecek güneş olaylarını tahmin etme ve bunlara hazırlık yapma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: