James Webb Teleskobu, şimdiye kadarki en düşük özkütleli gezegeni görüntüledi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Satürn büyüklüğünde olabileceği düşünülen genç bir gezegenin doğrudan görüntüsünü yakaladı. Eğer doğrulanırsa, bu hem Webb’in doğrudan keşfettiği ilk ötegezegen olacak hem de bu teknikle şimdiye dek gözlemlenen en düşük özkütleli gezegen olarak kayıtlara geçecek. Gezegenin, diğer keşfedilen ötegezegenlerden 10 kat daha hafif olduğu belirtiliyor.

En “hafif” ötegezegen

Tam Boyutta Gör Uluslararası bir araştırma ekibi, Dünya’ya yaklaşık 111 ışık yılı uzaklıktaki TWA 7 adlı 6,4 milyon yaşında genç bir kırmızı cüce yıldızın çevresinde zayıf bir kızılötesi kaynak tespit etti. Bu kaynak, yıldızın çevresini saran ve daha önce keşfedilen üç toz halkasından birindeki boşlukta yer alıyor. Parlaklık, renk, konum ve yıldıza olan uzaklık gibi veriler, bu oluşumun soğuk, genç ve düşük yoğunluklu bir gezegen olabileceğine işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Gözlemler, teleskobun orta-kızılötesi cihazı MIRI ve özel bir koronagraf yardımıyla yapıldı. Bu teknik, yıldızın parlak ışığını bastırarak yakınındaki daha sönük cisimlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Gelişmiş görüntü işleme yöntemleriyle yıldız ışığı çıkarıldığında TWA 7 yakınında sönük bir kızılötesi kaynak ortaya çıktı. Bu kaynak TWA 7 b olarak adlandırıldı.

Tarihi başarı: Uzaya ilk kuantum uydu bilgisayarı gönderildi 1 gün önce eklendi

Gezegen adayı TWA 7 b, tahmini olarak Jüpiter’in üçte biri kütlesinde (yaklaşık 100 Dünya kütlesinde) ve yaklaşık 47°C sıcaklığında. Bulunduğu konum, içinde yer aldığı toz halkasında gözlenen boşlukla örtüşüyor. Bu da onun çevresindeki diski şekillendiren bir gezegen olabileceğini düşündürüyor. Eğer bu etkileşim doğrulanırsa, ilk kez bir ötegezegenin enkaz diskini doğrudan şekillendirdiği gözlemlenmiş olacak. TWA-7b, Dünya'nın Güneş'in etrafındaki yörüngesinden 52 kat daha uzak bir mesafede dönüyor.

Bu bulgular, James Webb Teleskobu’nun yalnızca uzak evreni değil, yakın yıldızlar çevresindeki düşük kütleli gezegenleri de keşfedebilecek kapasitede olduğunu ortaya koyuyor. Önümüzdeki gözlemler, TWA 7 b’nin gerçekten bir gezegen olup olmadığını belirlemeye ve genç gezegen sistemlerinin evrimini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

JWST şimdiye kadarki en düşük kütleli gezegeni görüntüledi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: