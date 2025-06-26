James Webb Teleskobu, şimdiye kadarki en düşük özkütleli gezegeni görüntüledi

Gezegen adayı TWA 7 b, tahmini olarak Jüpiter’in üçte biri kütlesinde (yaklaşık 100 Dünya kütlesinde) ve yaklaşık 47°C sıcaklığında. Bulunduğu konum, içinde yer aldığı toz halkasında gözlenen boşlukla örtüşüyor. Bu da onun çevresindeki diski şekillendiren bir gezegen olabileceğini düşündürüyor. Eğer bu etkileşim doğrulanırsa, ilk kez bir ötegezegenin enkaz diskini doğrudan şekillendirdiği gözlemlenmiş olacak. TWA-7b, Dünya'nın Güneş'in etrafındaki yörüngesinden 52 kat daha uzak bir mesafede dönüyor.
Bu bulgular, James Webb Teleskobu’nun yalnızca uzak evreni değil, yakın yıldızlar çevresindeki düşük kütleli gezegenleri de keşfedebilecek kapasitede olduğunu ortaya koyuyor. Önümüzdeki gözlemler, TWA 7 b’nin gerçekten bir gezegen olup olmadığını belirlemeye ve genç gezegen sistemlerinin evrimini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak.