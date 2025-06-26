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    James Webb Teleskobu, şimdiye kadarki en düşük özkütleli gezegeni görüntüledi

    James Webb Teleskobu, Dünya’dan 110 ışık yılı uzaklıktaki TWA 7 b adlı ötegezegeni doğrudan görüntüledi. Bu, şimdiye kadar doğrudan gözlemlenen en düşük özkütleli ötegezegen oldu.

    JWST şimdiye kadarki en düşük kütleli gezegeni görüntüledi Tam Boyutta Gör
    NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Satürn büyüklüğünde olabileceği düşünülen genç bir gezegenin doğrudan görüntüsünü yakaladı. Eğer doğrulanırsa, bu hem Webb’in doğrudan keşfettiği ilk ötegezegen olacak hem de bu teknikle şimdiye dek gözlemlenen en düşük özkütleli gezegen olarak kayıtlara geçecek. Gezegenin, diğer keşfedilen ötegezegenlerden 10 kat daha hafif olduğu belirtiliyor.

    En “hafif” ötegezegen

    JWST şimdiye kadarki en düşük kütleli gezegeni görüntüledi Tam Boyutta Gör
    Uluslararası bir araştırma ekibi, Dünya’ya yaklaşık 111 ışık yılı uzaklıktaki TWA 7 adlı 6,4 milyon yaşında genç bir kırmızı cüce yıldızın çevresinde zayıf bir kızılötesi kaynak tespit etti. Bu kaynak, yıldızın çevresini saran ve daha önce keşfedilen üç toz halkasından birindeki boşlukta yer alıyor. Parlaklık, renk, konum ve yıldıza olan uzaklık gibi veriler, bu oluşumun soğuk, genç ve düşük yoğunluklu bir gezegen olabileceğine işaret ediyor.
    JWST şimdiye kadarki en düşük kütleli gezegeni görüntüledi Tam Boyutta Gör
    Gözlemler, teleskobun orta-kızılötesi cihazı MIRI ve özel bir koronagraf yardımıyla yapıldı. Bu teknik, yıldızın parlak ışığını bastırarak yakınındaki daha sönük cisimlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Gelişmiş görüntü işleme yöntemleriyle yıldız ışığı çıkarıldığında TWA 7 yakınında sönük bir kızılötesi kaynak ortaya çıktı. Bu kaynak TWA 7 b olarak adlandırıldı.

    Gezegen adayı TWA 7 b, tahmini olarak Jüpiter’in üçte biri kütlesinde (yaklaşık 100 Dünya kütlesinde) ve yaklaşık 47°C sıcaklığında. Bulunduğu konum, içinde yer aldığı toz halkasında gözlenen boşlukla örtüşüyor. Bu da onun çevresindeki diski şekillendiren bir gezegen olabileceğini düşündürüyor. Eğer bu etkileşim doğrulanırsa, ilk kez bir ötegezegenin enkaz diskini doğrudan şekillendirdiği gözlemlenmiş olacak. TWA-7b, Dünya'nın Güneş'in etrafındaki yörüngesinden 52 kat daha uzak bir mesafede dönüyor.

    Bu bulgular, James Webb Teleskobu’nun yalnızca uzak evreni değil, yakın yıldızlar çevresindeki düşük kütleli gezegenleri de keşfedebilecek kapasitede olduğunu ortaya koyuyor. Önümüzdeki gözlemler, TWA 7 b’nin gerçekten bir gezegen olup olmadığını belirlemeye ve genç gezegen sistemlerinin evrimini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak.

    Kaynakça https://science.nasa.gov/missions/webb/likely-saturn-mass-planet-imaged-by-nasa-webb-is-lightest-ever-seen/ https://www.engadget.com/science/space/nasas-james-webb-space-telescope-has-captured-its-first-direct-image-of-an-exoplanet-172346802.html
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