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    Vera Rubin Gözlemevi, 500.000 TB'lık görüntü toplayacak

    İlk görsellerini yakalayan Vera Rubin Gözlemevi, 10 yıl boyunca her gece uzayın 1.000 görüntüsünü kaydedecek. Çalışma süreci boyunca 500.000 TB'lık görüntü toplaması bekleniyor.

    Vera Rubin Gözlemevi, 500.000 TB'lık görüntü toplayacak Tam Boyutta Gör
    Şili'deki Vera Rubin Gözlemevi, insanlığın evrene bakışını değiştirecek dev bir veri üretimine hazırlanıyor. 3.200 megapiksellik kamerasıyla her gece yaklaşık 1.000 kare çeken teleskop, önümüzdeki on yılda 500.000 TB’a kadar veri toplayabilir. Her bir görüntü 6.4 GB boyutunda ve 3.2 milyar piksellik detay içeriyor.

    Her fotoğraf 6.4 GB boyutunda

    Açıklamalar yapan gözlemevi ekibi, çekilen her karedeki piksellerin 65.536 gri tonunu temsil ettiğini ve bu görsellerin anında yerel sunuculara aktarıldığını aktardı. Böylece teleskop aynı anda başka bir bölgeye yönelerek görüntü almaya devam edebiliyor. Aynı bölgelerin tekrar tekrar gözlemleneceği bu uzun soluklu proje, yalnızca bilimsel veri değil veri işleme kapasitesi açısından da sınırları zorlayacak.

    Vera Rubin Gözlemevi, 500.000 TB'lık görüntü toplayacak Tam Boyutta Gör
    Zira Vera Rubin Gözlemevi, olağanüstü veri yükünü yönetmek için kendi veri merkezini inşa etti. Bu merkez, ağ kesintilerine karşı bir aylık veriyi yedekli şekilde saklayacak kapasiteye sahip. İlk analizler burada yapılırken, veriler sonrasında ABD'deki SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'na gönderiliyor. Optik kabloyla Şili’nin La Serena kentine uzanan altyapı sayesinde, yeni çekilen kareler geçmiş verilerle karşılaştırılarak evrendeki değişimler tespit ediliyor.

    Gözlemevinin veri üretim direktör yardımcısı Dr. O’Mullane’a göre, bu kadar büyük verinin anlamlandırılmasında yapay zeka önemli rol oynayacak. Rubin’in sağladığı görseller, önümüzdeki yıllarda yıldızların evrimi, karanlık madde ve enerji gibi kozmik gizemlerin çözülmesine katkı sağlayabilir.

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