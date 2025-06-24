Vera Rubin Gözlemevi, 500.000 TB'lık görüntü toplayacak

Açıklamalar yapan gözlemevi ekibi, çekilen her karedeki piksellerin 65.536 gri tonunu temsil ettiğini ve bu görsellerin anında yerel sunuculara aktarıldığını aktardı. Böylece teleskop aynı anda başka bir bölgeye yönelerek görüntü almaya devam edebiliyor. Aynı bölgelerin tekrar tekrar gözlemleneceği bu uzun soluklu proje, yalnızca bilimsel veri değil veri işleme kapasitesi açısından da sınırları zorlayacak.
Gözlemevinin veri üretim direktör yardımcısı Dr. O’Mullane’a göre, bu kadar büyük verinin anlamlandırılmasında yapay zeka önemli rol oynayacak. Rubin’in sağladığı görseller, önümüzdeki yıllarda yıldızların evrimi, karanlık madde ve enerji gibi kozmik gizemlerin çözülmesine katkı sağlayabilir.