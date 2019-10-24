Samsung 12 GB kapasiteli LPDDR4X yongalarının hacimli üretimine başladı

Güney Koreli Samsung dünyanın ilk 12 GB kapasiteli LPDDR4X uMCP kümesinin hacimli üretimine başladığını açıkladı. Yeni çözümler akıllı telefon pazarındaki yüksek kapasite seçeneklerini orta segmente çekmeye geliyor.
Orta segmentte 12 GB bellek
UFS tabanlı uMCP paketi içerisinde yer alan 12 GB kapasiteli LPDDR4X bellekleri önceki nesil yongaların 8 GB kapasitesinin %50 fazlasını sunarken 4266 Mbps aktarım hızı sunuyor. 12 GB kapasite için 24 Gb’lik 4 birimin tek yonga altında birleştirildiğini de belirtelim. Elde edilen performans 4K video kaydını mümkün kılarken orta segment cihazlarda dahi makine öğrenme tabanlı özellikler yer alabilir.
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Samsung’un planlarına göre 10 GB üstü kapasiteli LPDDR DRAM’leri önümüzdeki dönemde daha fazla cihazda karşımıza çıkacağa benziyor. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://www.guru3d.com/news-story/samsung-begins-mass-production-of-12gb-lpddr4x-umcp-memory-chips.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ramle teknik olarak 4K nın bir ilişkisi yoktur.
ama ham arşivleme süreci diye bir şey var ki
o da anlık old-avi formatında arşivlenmesi sonrası
4k sıkıştırma kodeklerine göre tekrar işlemesi için önce ham işlenmemiş büyük ebat verileri görmesi için ciddi anlamada hacimli bir boş alan bulması gerekmekte