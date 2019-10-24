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    Samsung 12 GB kapasiteli LPDDR4X yongalarının hacimli üretimine başladı

    Teknoloji dünyasının lokomotiflerinden Samsung, uMCP formundaki LPDDR4X belleklerinin hacimli üretimine başladı. Yeni yonga kümeleri pazarda artan yüksek çözünürlüklü medya ihtiyacını gidermeye geliyo
    2 gün
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    Ram
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Güney Koreli Samsung dünyanın ilk 12 GB kapasiteli LPDDR4X uMCP kümesinin hacimli üretimine başladığını açıkladı. Yeni çözümler akıllı telefon pazarındaki yüksek kapasite seçeneklerini orta segmente çekmeye geliyor.

    Orta segmentte 12 GB bellek

    UFS tabanlı uMCP paketi içerisinde yer alan 12 GB kapasiteli LPDDR4X bellekleri önceki nesil yongaların 8 GB kapasitesinin %50 fazlasını sunarken 4266 Mbps aktarım hızı sunuyor. 12 GB kapasite için 24 Gb’lik 4 birimin tek yonga altında birleştirildiğini de belirtelim. Elde edilen performans 4K video kaydını mümkün kılarken orta segment cihazlarda dahi makine öğrenme tabanlı özellikler yer alabilir.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S11 işlemcisi belli oldu"

    Samsung’un planlarına göre 10 GB üstü kapasiteli LPDDR DRAM’leri önümüzdeki dönemde daha fazla cihazda karşımıza çıkacağa benziyor. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



    https://www.guru3d.com/news-story/samsung-begins-mass-production-of-12gb-lpddr4x-umcp-memory-chips.html Yorum Yaz
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    WatchAndLearnn 1 gün
    Önemli olan yazılımdır samsung One UI 2 arayüzü ile biraz daha ilerledi umarım bu yazılımsal ilerlemesi hiç durmaz hep devam eder. Takılma kasma yok zaten amiral gemilerinde.
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    FatihAsl 1 gün
    Raspberry Pi ye ne yakışır ama
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    Onurmsq 1 gün
    Bırak ddr4u ddr5ten haber ver
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    Lumibrite 1 gün
    Gelişmiş oyunlar gelecekse bir anlamı olur. (mobil)
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    SEO19 1 gün
    ne seviye 4K kayıt !?

    ramle teknik olarak 4K nın bir ilişkisi yoktur.

    ama ham arşivleme süreci diye bir şey var ki

    o da anlık old-avi formatında arşivlenmesi sonrası

    4k sıkıştırma kodeklerine göre tekrar işlemesi için önce ham işlenmemiş büyük ebat verileri görmesi için ciddi anlamada hacimli bir boş alan bulması gerekmekte
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    WmGMD 1 gün
    Orta seviye de 12 GB Ram olursa. Tepe model de 16 mi olacak? Nerede duracak bu artış?
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    Grkwnxs 2 gün
    4k 60 fps video kaydı 4gb ram ile bile mümkün orta segment cihazların 4k kayıt yapamaması ki çoğu yapıyor ram yüzünden değil.



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    intel7mix 2 gün
    Bu kadar rama özel render yazılımları olsada telefonları daha efektif kullanabilsek. Masaüstü modu gelse pc deneyimi sunsa yoksa bu kadar ram artışı olmuyor.
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