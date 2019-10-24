Samsung 12 GB kapasiteli LPDDR4X yongalarının hacimli üretimine başladı

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ABD, TikTok'un ulusal güvenlik riski oluşturabileceği konusunda endişeli

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Google, Pixel 4 modellerine 4K 60 FPS video desteği ekledi ve ardından kaldırdı

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iPhone 11 satışları, yeni iPhone modellerinin yüzde 50'sini oluşturuyor

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Skandal talep: Radeon RX 5700 ile Nvidia kartlarını teste sokmayın!

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Netflix, 'The Witcher' dizisinden yeni görseller paylaştı

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Apple, Mac Catalyst kullanan geliştiricilere daha fazla destek verecek

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AMD Zen 3 önümüzdeki sene bizlerle, Zen 5 için bir ekip daha görevlendirildi!

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ABD'li Senatörler, Netflix ve Spotify'ın acil durum uyarıları göstermesini istiyor

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Gigabyte Celeron N3350 işlemcili Pico-ITX anakartını duyurdu

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Ford Mustang'den ilham alan elektrikli crossover'ın tanıtılacağı tarih belli oldu

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Intel Tremont mimarisini duyurdu

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Bloomberg analisti: “Cyberpunk 2077, ilk yılında 20 milyon kopya satabilir”

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TCL üçe katlanan telefon prototipini sergiledi

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17 iOS uygulamasında zararlı yazılım tespit edildi

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OmniVision kum tanesi kadar küçük kamera sensörünü tanıttı

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Giriş seviyesi Moto E6 Play duyuruldu

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GÖRÜNTÜLENEN Samsung 12 GB kapasiteli LPDDR4X yongalarının hacimli üretimine başladı

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2020 Volkswagen Golf (Mk8) tanıtıldı: İşte tüm yenilikler!

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Kripto yatırımcıları için ücretsiz eğitim platformu: Newscrypto

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The Last of Us 2 ertelendi: İşte yeni çıkış tarihi

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Mi Store'larda 25-27 Ekim kampanyası | DH takipçilerine özel 2 çekiliş

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Instagram, plastik cerrahi sonrasını gösteren filtrelerini kaldırıyor

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Sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlara devam eden Amazon, üç yeni proje daha duyurdu

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Chrome, kullanıcıların sekmeleri başka bir tarayıcıya taşımalarına izin verecek

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Yamaha, otomobil üretme planlarını rafa kaldırdı

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Sırada GeForce GTX 1650 Super var

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Razer tek taraflı Tetra kulaklığını duyurdu

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Huawei Nova 6 5G, Aralık ayında piyasaya sürülecek

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Araştırmacılar sadece yazılım kullanarak Wi-Fi kapsama alanını genişletmeyi başardı

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2020 iPhone modellerinin tasarımıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

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WatchX kodlanabilir akıllı saat Arıkovanı’nda destek bekliyor

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Tesla Model Y beklenenden daha erken piyasaya çıkacak

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Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu Mate X, 15 Kasım'da satışa sunulacak

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Huawei'in yeni katlanabilir akıllı telefonu: Huawei Mate Xs

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Chrome tarayıcısı artık iOS 13'ün karanlık modunu destekliyor

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