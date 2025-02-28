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Tam Boyutta Gör Güney Koreli bellek üreticisi SK hynix, mobil cihazlar için daha verimli bir bellek çözümü sunmaya hazırlanıyor. Şirketin, mevcut LPDDR5X standardına kıyasla daha düşük güç tüketimine sahip olduğu iddia edilen yeni bir LPDDR5M bellek standardı üzerinde çalıştığı bildirildi.

LPDDR5M geliyor

Güney Kore’nin sektör kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, LPDDR5M’nin 0,98V seviyesinde çalışacağı belirtiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, günümüzün yaygın LPDDR5X standardı 1,05V ile çalışıyor. Bu düşüş, bellek modüllerinin güç tüketimini yaklaşık yüzde 8 oranında azaltarak mobil cihazlarda daha uzun pil ömrü sunabilir.

LPDDR5 bellek türleri, ilk geliştirildiği günden bu yana mobil cihazlarda enerji verimliliği sağlamak için tasarlandı. SK hynix, daha önce LPDDR5T (Turbo) standardını piyasaya sürerek dünyanın en hızlı mobil belleğini geliştirdiğini duyurmuştu. Ancak LPDDR5M’nin odak noktası hızdan ziyade güç verimliliği olacak gibi görünüyor.

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Şirketin bellek segmentindeki stratejisini güçlendirmek adına LPDDR5M’yi LPDDR5X ve LPDDR5T ile birlikte konumlandırması bekleniyor. Endüstri kaynakları, bu yeni belleğin özellikle yapay zeka destekli akıllı telefonlar için optimize edildiğini belirtiyor. Öte yandan, SK hynix’in eski LPDDR4 belleklerini artık "eski ürünler" olarak sınıflandırdığı ve LPDDR5 tabanlı çözümleri "yüksek katma değerli ürünler" olarak gördüğü belirtiliyor. Bu da şirketin, bellek teknolojisinde geleceğe yönelik güçlü bir dönüşüm sürecinde olduğunu gösteriyor.

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SK Hynix, LPDDR5X’ten daha verimli LPDDR5M bellekler geliştiriyor