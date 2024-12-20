Çinli CXMT, DDR5 yongaları üretmeye başladı: RAM fiyatları düşebilir

CXMT'nin DDR5 belleğinin, 17,5nm hat genişliğine sahip CXMT'nin G3 işlemi kullanılarak üretildiğine inanılıyor. Aynı zamanda yaklaşık %80'lik bir üretim verimine ulaşıldığı tahmin edliyor.
CXMT'nin DDR5 SDRAM'i hakkındaki ilk raporlar 2022'de ortaya çıktı ve 17nm sınıfı DRAM işlem teknolojisi kullanılarak üretim yapılması bekleniyordu, bu yüzden söylentilerin bir temeli var gibi görünüyor.
Çin'de "yerli" etiketli modüller satılmaya başlandı
KingBank ve Gloway yakın zamanda 'yerli' olarak etiketlenen DDR5 yongalara dayalı 32 GB DDR5 modüllerini satmaya başladı. Üreticiler açıkça belirtilmese de, Çin'in en gelişmiş DRAM üreticisi olduğu için, yongaların CXMT tarafından üretildiği tahmin ediliyor.
Ancak CXMT'nin üretim kapasitesi şu an için bilinmiyor. Çin merkezli yonga üreticilerinin ana hedefi, genel olarak iç talebi ve özellikle de hükümet tarafından kontrol edilen kuruluşların talebini karşılamak olduğu için diğer pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı belli değil. Ayrıca, ABD ve Hollanda'dan gelen yaptırımlar CXMT'nin üretim yeteneğini büyük ölçüde sınırlandırması da diğer bir büyük sorun.
Yine de, Çinli bir DRAM üreticisinin DDR5 bellek üretimine başlaması pazar üzerinde derin bir etki yaratabilir. CXMT, Çin'de Micron, Samsung ve SK hynix'in pazar payını elinden alırsa, bu şirketler DDR5 üretimlerini başka yerlere yönlendirmek zorunda kalacak. Bu durum, rekabeti artırarak fiyatların düşmesine sebep olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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