Çinli CXMT, DDR5 yongaları üretmeye başladı: RAM fiyatları düşebilir

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Tam Boyutta Gör Son zamanlarda, Çin merkezli çeşitli bellek modülü üreticilerinin, yine Çin merkezli ChangXin Memory Technologies (CXMT) tarafından üretilen DDR5 yongalarını kullanan DDR5 DRAM modüllerini satmaya başladığına dair çok sayıda rapor ortaya çıktı. CXMT, şu ana kadar DDR5 yongalarını ürettiğini kamuoyuna duyurmadı. Eğer şirket yeterli DDR5 yongasını üretmeyi başarırsa, piyasada fiyat düşüşleri görebiliriz.

CXMT'nin DDR5 belleğinin, 17,5nm hat genişliğine sahip CXMT'nin G3 işlemi kullanılarak üretildiğine inanılıyor. Aynı zamanda yaklaşık %80'lik bir üretim verimine ulaşıldığı tahmin edliyor.

CXMT'nin DDR5 SDRAM'i hakkındaki ilk raporlar 2022'de ortaya çıktı ve 17nm sınıfı DRAM işlem teknolojisi kullanılarak üretim yapılması bekleniyordu, bu yüzden söylentilerin bir temeli var gibi görünüyor.

Çin'de "yerli" etiketli modüller satılmaya başlandı

KingBank ve Gloway yakın zamanda 'yerli' olarak etiketlenen DDR5 yongalara dayalı 32 GB DDR5 modüllerini satmaya başladı. Üreticiler açıkça belirtilmese de, Çin'in en gelişmiş DRAM üreticisi olduğu için, yongaların CXMT tarafından üretildiği tahmin ediliyor.

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Ancak CXMT'nin üretim kapasitesi şu an için bilinmiyor. Çin merkezli yonga üreticilerinin ana hedefi, genel olarak iç talebi ve özellikle de hükümet tarafından kontrol edilen kuruluşların talebini karşılamak olduğu için diğer pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı belli değil. Ayrıca, ABD ve Hollanda'dan gelen yaptırımlar CXMT'nin üretim yeteneğini büyük ölçüde sınırlandırması da diğer bir büyük sorun.

Yine de, Çinli bir DRAM üreticisinin DDR5 bellek üretimine başlaması pazar üzerinde derin bir etki yaratabilir. CXMT, Çin'de Micron, Samsung ve SK hynix'in pazar payını elinden alırsa, bu şirketler DDR5 üretimlerini başka yerlere yönlendirmek zorunda kalacak. Bu durum, rekabeti artırarak fiyatların düşmesine sebep olabilir.

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Çinli CXMT, DDR5 üretimine başladı: RAM fiyatları düşebilir