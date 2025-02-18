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    Yapay zeka bilgisayarlar için yeni bellek standardı geliyor

    Nvidia, SK Hynix, Samsung ve Micron'un yeni SOCAMM bellek standardı üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bu yeni belleğin özellikle yapay zeka bilgisayarlar için hazırlandığı söyleniyor.
    Yapay zeka bilgisayarlar için yeni bellek standardı geliyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka (AI) odaklı bilgisayarların yükselişi, donanım üreticilerini yeni nesil bellek çözümleri arayışına yönlendiriyor. Nvidia, SK Hynix, Micron ve Samsung’un, AI bilgisayarlar için daha kompakt ve yüksek performanslı bir bellek standardı geliştirdiği bildiriliyor. Yeni sistem, System On Chip Advanced Memory Module (SOCAMM) olarak adlandırılıyor ve geleneksel DRAM çözümlerine kıyasla önemli avantajlar sunuyor.

    SOCAMM geliyor

    SEDaily’nin haberine göre, Nvidia ve üç büyük bellek üreticisi, SOCAMM prototiplerini birbirleriyle paylaşarak performans testleri yapıyor. Eğer her şey yolunda giderse, yeni bellek standardının seri üretimi bu yılın sonunda başlayabilir.

    SOCAMM’in en büyük avantajlarından biri, LPDDR5X belleğin doğrudan bir alt katmana (substrate) entegre edilmesiyle güç verimliliğini artırması olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, yeni bellek standardının 694 I/O portuna sahip olacağı belirtiliyor. Bu, 644 bağlantı noktasına sahip olan LPCAMM ve sadece 260 bağlantıya sahip geleneksel DRAM’lerle kıyaslandığında büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

    SOCAMM’in, Nvidia’nın CES 2025’te tanıttığı Project Digits AI bilgisayarlarının bir sonraki neslinde kullanılması bekleniyor. AI uygulamalarının yüksek bellek kapasitesi ve bant genişliği gerektirdiği düşünüldüğünde, Nvidia’nın bu alanda özel bir standart oluşturma çabası makul görünüyor.

    Daha da ilginci, SOCAMM standardının JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) tarafından onaylanmış bir standart olmaması. Nvidia’nın bu projeyi bağımsız olarak yönetmesi, şirketin bellek pazarında daha fazla kontrol sağlamak istediğini de gösteriyor.

    SOCAMM ayrıca modüler ve çıkarılabilir bir yapıya sahip olacak. Bu, kullanıcılara ilerleyen yıllarda kolay yükseltme imkanı sunabilir. Boyut açısından bakıldığında ise bir yetişkinin orta parmağı kadar küçük olduğu belirtiliyor.

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