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    DDR4 bellekler için yolun sonu göründü: Yerini DDR5'e bırakacak

    Samsung, Micron ve SK Hynix, DDR4 bellek üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor. Büyük markalar çekilirken, üretim Çinli üreticilerin elinde olacak. İşte detaylar...     
    DDR4 bellekler için yolun sonu göründü: Üretim bitiyor mu? Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi, yapay zeka başta olmak üzere bellek sektöründe artan HBM ve DDR5 talebi, üreticileri eski nesil belleklerden uzaklaşmaya yönlendiriyor. Bu süreçte ise DDR5 teknolojisi yaygın hale gelirken, DDR4 bellekler için yolun sonu görünmeye başladı. Samsung, Micron ve SK Hynix, DDR4 üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor.

    DDR4 üretimi yavaş yavaş kesiliyor

    Kaçıranlar için DDR4 bellekler, yaklaşık 11 yıldır hayatımızda ve bu süreçte DDR3 bellek üretimi neredeyse durdu. Şimdi DDR4 teknolojisi de aynı kaderi paylaşmaya hazırlanıyor. DigiTimes’a göre, DDR4 talebinin azalması ve kârlılığın düşmesi nedeniyle, büyük bellek üreticileri 2025’in ikinci yarısından itibaren bu bellek türünün üretimini ciddi şekilde azaltacak.

    Bu süreçte ise bellek devleri, HBM ve DDR5 teknolojilerine olan talepten dolayı yatırımlarını bu alana çevirmeye devam edecek. DDR4 ve DDR3 gibi eski nesil bellekler ise daha küçük oyunculara bırakılacak.

    Örneğin Çin merkezli CXMT, DDR4 üretimini artırarak küresel pazardaki payını genişletmeyi hedefliyor, Tayvan merkezli Nanya Technology ve Winbond gibi üreticilerin de DDR3 ve DDR4 arzını karşılamaya yönelik adımlar attığı söylenenler arasında. Ancak Samsung, Micron ve SK Hynix gibi devler, artık bu rekabetten çekilmiş olacak. Bu da kısa vadede tedarik zinciri sorunlarına neden olabilir. 

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