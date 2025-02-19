DDR4 bellekler için yolun sonu göründü: Yerini DDR5'e bırakacak

DDR4 üretimi yavaş yavaş kesiliyor
Kaçıranlar için DDR4 bellekler, yaklaşık 11 yıldır hayatımızda ve bu süreçte DDR3 bellek üretimi neredeyse durdu. Şimdi DDR4 teknolojisi de aynı kaderi paylaşmaya hazırlanıyor. DigiTimes’a göre, DDR4 talebinin azalması ve kârlılığın düşmesi nedeniyle, büyük bellek üreticileri 2025’in ikinci yarısından itibaren bu bellek türünün üretimini ciddi şekilde azaltacak.
Bu süreçte ise bellek devleri, HBM ve DDR5 teknolojilerine olan talepten dolayı yatırımlarını bu alana çevirmeye devam edecek. DDR4 ve DDR3 gibi eski nesil bellekler ise daha küçük oyunculara bırakılacak.
Örneğin Çin merkezli CXMT, DDR4 üretimini artırarak küresel pazardaki payını genişletmeyi hedefliyor, Tayvan merkezli Nanya Technology ve Winbond gibi üreticilerin de DDR3 ve DDR4 arzını karşılamaya yönelik adımlar attığı söylenenler arasında. Ancak Samsung, Micron ve SK Hynix gibi devler, artık bu rekabetten çekilmiş olacak. Bu da kısa vadede tedarik zinciri sorunlarına neden olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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