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    Galaxy S11 işlemcisi belli oldu

    Bu yıl amiral gemi yonga seti yarışında biraz geride kalan Samsung yeni Exynos 990 yonga seti ile bu farkı kapatacak gibi görünüyor. Exynos 990 firmanın en önemli projesi durumunda.
    43 dk.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy S11 işlemcisi belli oldu

    Kendi yonga setini tasarlama ve üretme konusunda bugüne kadar önemli aşamalar kaydeden Samsung, bugün yatırımlarının en güçlü karşılığını alıyor. Exynos 990 yonga seti firmanın yeni amiral gemisi olacak.

    Exynos 990 özellikleri

    Samsung bugüne kadar yonga setlerinde hep dörtlü numaralandırma sistemi kullanmıştı ancak Exynos 980 ile üçlü bir isimlendirme sistemine geçti. Exynos 990 bu stratejinin ikinci ürünü olacak.

    Samsung’un hali hazırda en güçlüsü olan Exynos 9820 yonga seti 8nm sürecinde üretildiği için gerek Qualcomm gerek Huawei gerekse de Apple amiral gemilerinden biraz geride kalmıştı. Exynos 990 yonga seti 7nm EUV süreci sayesinde bu farkı kapatacak.

    Ayrıca Bkz. "Razer’ın ilk oyuncu monitörü satışa çıkıyor"

    Exynos 990 yonga setinde 2 adet beşinci nesil özelleştirilmiş Mongoose çekirdeği, 2 adet Cortex-A76 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. Grafik birimi tarafında ise Mali-G77 MP11 tercih edilmiş. Samsung özelleştirilmiş çekirdeklerin önceki nesle göre yüzde 20 daha performanslı olduğunu belirtiyor. Yonga seti genelinde ise yine yüzde 15-20 civarında bir performans artışı beklemek mümkün. Firma gecikmesiz oyun tecrübesi vadediyor.

    Galaxy S11 işlemcisi belli oldu
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    Yonga setinde çift çekirdekli bir yapay zekâ motoru tercih edilmiş. Exynos 9820 yonga setindeki tek çekirdekli motora göre makine öğrenme performansının önemli oranda artacağından şüphe yok. Dijital sinyal işlemcisi de yapay zekâ motorundan destek alarak kamera performansını arttırıyor. Yonga seti 108MP çözünürlüğünde kameralara imkân tanıyacak.

    En yeni LPDDR5 RAM standardına destek sunan Exynos 990 bu noktada rakiplerinden farklılaşıyor. Entegre Exynos 5123 5G modem ise 7.35Gbps indirme hızlarına ulaşarak dikkatleri üzerine çekiyor. Transistörlerin entegre edildiği desenlerin daha hassas işlenmesini sağlayan 7nm EUV teknolojisi de diğer bir dikkat çekici husus.

    Yonga seti 4K 120fps video kaydı yanında 8K 30fps video kaydını da destekliyor. 10-bit video ve HDR desteği yanında 120Hz tazeleme hızı desteği de oyunlarda fark yaratacak. Entegre bir güvenlik katmanı da kişisel verilerinizi saklayarak işletim sisteminden ayrı bir şekilde kalmasını sağlıyor. Teknik ayrıntıları daha sonra açıklanacak olan Exynos 990 yonga setini ilk olarak gelecek yıl Galaxy S11 amiral gemisi serisinde göreceğiz.



    https://www.gizmochina.com/2019/10/23/samsung-announces-7nm-euv-exynos-990-flagship-processor/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    AskN0More 26 dk.
    ekran yuksek kare sanıye tazeleme oranıyla mı gelecek acaba s11 de? bu soru akla geldi birden bire.
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