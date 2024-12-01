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    Anlık Bildirim

    Samsung DRAM pazarında liderliğini sürdürdü

    DRAM pazarında SK Hynix ve Micron önemli ataklar yapsa da halen lider Samsung’a yetişebilmiş değil ancak önümüzdeki dönemlerde bir sürpriz yaşanabilir.          
    Samsung Tam Boyutta Gör
    Son dönemde özellikle yapay zekâ teknolojisinin atılım yapması ile birlikte DRAM pazarında da hareketlilik yaşanıyor. DDR4 ve LPDDR4 belleklerdeki düşüşe rağmen DDR5 ve HBM bellek satışları ivme kazandı. 

    Samsung DRAM lideri

    Trendforce tarafından yapılan pazar araştırmasına göre DRAM pazarı yılın üçüncü çeyreğinde 26 milyar dolar satış yaparak çeyrek bazda yüzde 13.6 artış gösterdi. Samsung liderliğini sürdürse de artık tehdit giderek artmaya başladı. 

    Samsung’un son çeyrekte DRAM ürünleri satışı 10.7 milyar dolar olurken yüzde 9 artış gösterdi. SK Hynix 9 milyar dolar civarında satış ile yüzde 13 artış gösterdi ve Samsung ile arasındaki farkı azalttı. Pazar payı anlamında halen büyük fark olsa da özellikle HBM bellek satışları sayesinde SK Hynix yakın dönemde liderliği eline geçirebilir. 

    Micron yine bu dönemde 5.7 milyar dolarlık satış ile yüzde 28 gibi dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Bu üçlünün dışında kalan firmaların ise büyük düşüşler yaşadığı görülüyor. Tablolardan aslında yapay zekâ fırtınasını belli başlı firmaların yakalayabildiği anlaşılıyor. 

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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