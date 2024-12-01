Samsung DRAM pazarında liderliğini sürdürdü

Samsung DRAM lideri
Trendforce tarafından yapılan pazar araştırmasına göre DRAM pazarı yılın üçüncü çeyreğinde 26 milyar dolar satış yaparak çeyrek bazda yüzde 13.6 artış gösterdi. Samsung liderliğini sürdürse de artık tehdit giderek artmaya başladı.
Samsung’un son çeyrekte DRAM ürünleri satışı 10.7 milyar dolar olurken yüzde 9 artış gösterdi. SK Hynix 9 milyar dolar civarında satış ile yüzde 13 artış gösterdi ve Samsung ile arasındaki farkı azalttı. Pazar payı anlamında halen büyük fark olsa da özellikle HBM bellek satışları sayesinde SK Hynix yakın dönemde liderliği eline geçirebilir.
Micron yine bu dönemde 5.7 milyar dolarlık satış ile yüzde 28 gibi dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Bu üçlünün dışında kalan firmaların ise büyük düşüşler yaşadığı görülüyor. Tablolardan aslında yapay zekâ fırtınasını belli başlı firmaların yakalayabildiği anlaşılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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