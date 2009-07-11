Samsung 1.8-inç boyutundaki 256GB kapasiteli yeni sabit diskini tanıttı

Tam Boyutta Gör

Son dönemde daha çok katı hâl sürücüleri yani SSD depolama çözümleriyle gündeme gelen Samsung, 1.8-inç boyutundaki yüksek kapasiteli yeni sabit diskini tanıttı. Kompakt boyutlu yapısına rağmen 125GB'lık çift plaka ile 250GB'lık kapasite alanı sunan yeni diski özel kılan belkide en önemli detay olarak, sabit disklerde yaygın olarak kullanılan PATA veya SATA yerine USB ara birimini desteklemesi gösterilebilir.

2.5-inç boyutundaki sürücülerle kıyaslandığında %40'a varan oranda daha az güç tükettiği belirtilen yeni sürücü 3600 devir/dakika hızında çalışıyor ve 8MB'lık tampon bellekle geliyor. Dayanıklı yapısıyla da dikkat çeken yeni sürücü, Samsung'un açıklamasına göre yarım metre yüksekten düşse veya 1500G'lik şok etkisine maruz kalsa dahi çalışmaya devam edebiliyor. Spinpoint N3U serisi altında hazırlanan yeni sürücünün önümüzdeki günlerde OEM üreticilerine sağlanması beklenirken fiyatı ise 199$ olacak.