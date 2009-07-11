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Samsung 1.8-inç boyutundaki 256GB kapasiteli yeni sabit diskini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung 1.8-inç boyutundaki 256GB kapasiteli yeni sabit diskini tanıttı
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Son dönemde daha çok katı hâl sürücüleri yani SSD depolama çözümleriyle gündeme gelen Samsung, 1.8-inç boyutundaki yüksek kapasiteli yeni sabit diskini tanıttı. Kompakt boyutlu yapısına rağmen 125GB'lık çift plaka ile 250GB'lık kapasite alanı sunan yeni diski özel kılan belkide en önemli detay olarak, sabit disklerde yaygın olarak kullanılan PATA veya SATA yerine USB ara birimini desteklemesi gösterilebilir.

2.5-inç boyutundaki sürücülerle kıyaslandığında %40'a varan oranda daha az güç tükettiği belirtilen yeni sürücü 3600 devir/dakika hızında çalışıyor ve 8MB'lık tampon bellekle geliyor. Dayanıklı yapısıyla da dikkat çeken yeni sürücü, Samsung'un açıklamasına göre yarım metre yüksekten düşse veya 1500G'lik şok etkisine maruz kalsa dahi çalışmaya devam edebiliyor. Spinpoint N3U serisi altında hazırlanan yeni sürücünün önümüzdeki günlerde OEM üreticilerine sağlanması beklenirken fiyatı ise 199$ olacak.


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yc#1 10 yıl
1.8" diskler ince laptoplar, netbooklar, medya oynaticılar ve video kameralar için tasarlanır. Performans anlamında çok şey beklememek lazım.
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4L1 10 yıl
external disk diyemi satılcak ne olcak
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karmaşık 10 yıl
128 gb flashlık disklerin fiyatı düşünüldüğünde bu ürün alınabilir.
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kerem 10 yıl
Resimden de anlaşılacağı gibi taşınabilir disk. Birde 1.8" boyutunda bir diskden ne bekliyorsunuz ki 2.5" taşınabilir (usb bağlatılı) hdd ler kadar performans vereceğini umuyorum.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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Batuist 10 yıl
bunun vereceği performans adamı kanser eder... yüksek kapasiteden başka hiçbir şey yok üründe .. kısaca boş bir ürün..
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mo0rfin 10 yıl
bunda ses denen birşeyde yoktur mis gibi valla :D sata 2 arabirimini kullansa bide 410as gibi performans verse ne güzel olur ama :P
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neXXen 10 yıl
samsung gereksiz işlerle ugrasmasın. ssd e devam takiii fiyat düşene kadar
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