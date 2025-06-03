Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 önceki modellerle aynı fiyattan satışa çıkabilir

Bazı pazarlarda fiyat artışı gerçekleşebilir
Güvenilir sızıntı kaynağı PandaFlashPro, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7'nin fiyatının geçen yılla aynı kalacağını açıkladı. Ancak bu çoğu pazar için geçerli olacak. Dolayısıyla bazı pazarlarda fiyat artışları görebiliriz. Kaynak, Galaxy Z Flip 7'nin başlangıç fiyatının 1.099 dolar, Galaxy Z Fold 7'nin ise 1.899 dolar olacağı belirtti.
PandaFlashPro ayrıca, Galaxy Z Fold 7'nin kamera sistemiyle ilgili bazı ayrıntıları da açıkladı. Kitap tarzı katlanabilir telefon, ana, ultra geniş açılı lens (0,6x) ve 3x optik yakınlaştırmalı telefoto lensten oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca 200 MP'lik ana sensörün optik kalitede 2x yakınlaştırma yapabileceği de belirtiliyor.
Şimdiye kadar edinilen bilgilere göre, Galaxy Z Fold 7’nin Snapdragon 8 Elite yonga setiyle gelmesi ve selefinden daha ince bir gövdeye sahip olması bekleniyor. Galaxy Z Flip 7'nin ise Samsung'un ilk 3nm işlemcisi Exynos 2500 ile piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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