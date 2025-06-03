Samsung’un Galaxy S25 Edge satışları beklentinin altında

Beklentilerin altında kalan satışlar
Sektör kaynaklarına göre Galaxy S25 Edge, şu ana kadar satış hedeflerinin gerisinde kaldı. Samsung’un cihazla sadece kendi gelirini değil, aynı zamanda sektör genelinde yeni bir ivme yaratmayı hedeflediği biliniyordu. Ancak görünüşe bakılırsa bu iddialı vizyon, gerçeklerle örtüşmeyebilir.
Cihazın bazı pazarlarda ön sipariş döneminde sürekli artan promosyonlarla desteklenmesi, bu duruma dair ilk işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor. Ön sipariş hediyeleri neredeyse her birkaç günde güncellenerek daha cazip hale getirildi. Bu da, tüketici ilgisinin başlangıçta beklendiği kadar yüksek olmadığını düşündürüyor.
Galaxy S25 Edge’in Güney Kore’deki resmi lansmanında Samsung’un satış rakamlarını açıklamaması da dikkat çekici bir detay. Şirket, genellikle güçlü bir başlangıç yaptığında sessiz kalmazdı. Bu sessizlik, satışların şirket içinde de hayal kırıklığı yaratmış olabileceğine dair bir başka ipucu olarak yorumlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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