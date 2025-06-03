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    Samsung’un Galaxy S25 Edge satışları beklentinin altında

    Samsung’un ultra ince akıllı telefonu Galaxy S25 Edge, aktarılanlara göre satışlarda bekleneni veremiyor. Kaynaklar, satışların Samsung’un beklentilerinin altında olduğunu söylüyor.

    Samsung’un Galaxy S25 Edge satışları beklentinin altında Tam Boyutta Gör
    Samsung’un ultra ince yapısıyla mobil pazarda yeni bir soluk getirmesi beklenen Galaxy S25 Edge modeli, beklenen etkiyi yaratmakta zorlanıyor. Şirketin büyük umutlarla tanıttığı bu model, teknoloji dünyasında heyecan uyandırmış olsa da, satış rakamları şu an için hayal kırıklığı yaratmış gibi görünüyor.

    Beklentilerin altında kalan satışlar

    Sektör kaynaklarına göre Galaxy S25 Edge, şu ana kadar satış hedeflerinin gerisinde kaldı. Samsung’un cihazla sadece kendi gelirini değil, aynı zamanda sektör genelinde yeni bir ivme yaratmayı hedeflediği biliniyordu. Ancak görünüşe bakılırsa bu iddialı vizyon, gerçeklerle örtüşmeyebilir.

    Cihazın bazı pazarlarda ön sipariş döneminde sürekli artan promosyonlarla desteklenmesi, bu duruma dair ilk işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor. Ön sipariş hediyeleri neredeyse her birkaç günde güncellenerek daha cazip hale getirildi. Bu da, tüketici ilgisinin başlangıçta beklendiği kadar yüksek olmadığını düşündürüyor.

    Galaxy S25 Edge’in Güney Kore’deki resmi lansmanında Samsung’un satış rakamlarını açıklamaması da dikkat çekici bir detay. Şirket, genellikle güçlü bir başlangıç yaptığında sessiz kalmazdı. Bu sessizlik, satışların şirket içinde de hayal kırıklığı yaratmış olabileceğine dair bir başka ipucu olarak yorumlanıyor.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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