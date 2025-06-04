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Samsung’un katlanabilir telefon ailesi, çok yakında yepyeni ve üst segment bir modelle genişliyor. Şirketin yayınladığı son tanıtım videosu, “Galaxy Z Fold 7 Ultra” adını taşıması beklenen premium bir cihazı işaret ediyor. Lansmanın temmuz başında düzenlenecek Unpacked etkinliğinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu etkinlikte ayrıca Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve uygun fiyatlı Z Flip 7 FE modellerinin de sahne alacağı konuşuluyor.

Fold 7 Ultra, serinin şimdiye kadarki en ince modeli olabilir. Henüz resmi bir kalınlık bilgisi verilmiş değil; ancak önceki nesillerle karşılaştırıldığında daha zarif bir gövdeyle geleceği düşünülüyor. Z Fold 6’nın 5.6 mm ve özel sürümün 4.9 mm kalınlığında olduğu biliniyor. Yeni modelin bu çizginin de altına inmesi şaşırtıcı olmayacak gibi görünüyor.

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Kamera tarafında da iddialı bir duruş sergileyecek Fold 7 Ultra, “sınıfının en iyisi” olarak tanımlanan bir kamera sistemiyle donatılacak. Bu özellik, özellikle kamera performansıyla öne çıkan vivo X Fold3 Pro gibi rakiplere karşı Samsung’un elini güçlendirebilir. Ayrıca geçtiğimiz yıl belirli pazarlarda çıkan W25 modeliyle benzer bir çizgide ilerlemesi muhtemel. O cihazda 8 inç ana ekran, 6.5 inç kapak ekranı, 200 MP ana kamera ve 16 GB RAM gibi dikkat çekici özellikler yer alıyordu.

Fold 7 Ultra ile Samsung, hem donanım hem yazılım tarafında çıtayı biraz daha yukarı taşımaya hazırlanıyor. Geriye sadece temmuz ayındaki tanıtım gününü beklemek kalıyor.

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Galaxy Z Fold 7 serisine “Ultra” modeli mi ekleniyor?

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