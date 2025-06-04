Galaxy Z Fold 7 serisine “Ultra” modeli mi ekleniyor?

Samsung’un katlanabilir telefon ailesi, çok yakında yepyeni ve üst segment bir modelle genişliyor. Şirketin yayınladığı son tanıtım videosu, “Galaxy Z Fold 7 Ultra” adını taşıması beklenen premium bir cihazı işaret ediyor. Lansmanın temmuz başında düzenlenecek Unpacked etkinliğinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu etkinlikte ayrıca Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve uygun fiyatlı Z Flip 7 FE modellerinin de sahne alacağı konuşuluyor.
Fold 7 Ultra, serinin şimdiye kadarki en ince modeli olabilir. Henüz resmi bir kalınlık bilgisi verilmiş değil; ancak önceki nesillerle karşılaştırıldığında daha zarif bir gövdeyle geleceği düşünülüyor. Z Fold 6’nın 5.6 mm ve özel sürümün 4.9 mm kalınlığında olduğu biliniyor. Yeni modelin bu çizginin de altına inmesi şaşırtıcı olmayacak gibi görünüyor.
Kamera tarafında da iddialı bir duruş sergileyecek Fold 7 Ultra, “sınıfının en iyisi” olarak tanımlanan bir kamera sistemiyle donatılacak. Bu özellik, özellikle kamera performansıyla öne çıkan vivo X Fold3 Pro gibi rakiplere karşı Samsung’un elini güçlendirebilir. Ayrıca geçtiğimiz yıl belirli pazarlarda çıkan W25 modeliyle benzer bir çizgide ilerlemesi muhtemel. O cihazda 8 inç ana ekran, 6.5 inç kapak ekranı, 200 MP ana kamera ve 16 GB RAM gibi dikkat çekici özellikler yer alıyordu.
Fold 7 Ultra ile Samsung, hem donanım hem yazılım tarafında çıtayı biraz daha yukarı taşımaya hazırlanıyor. Geriye sadece temmuz ayındaki tanıtım gününü beklemek kalıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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