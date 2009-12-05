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Samsung 1Gb XDR DRAM üretimine başlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,6b
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7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung 1Gb XDR DRAM üretimine başlıyor
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Rambus tarafından geliştirilen ve tüketici elektroniği pazarındaki yaygın kullanımı Sony PlayStation 3 için gerçekleştirlen XDR bellek teknolojisinin geleceği bir süredir tartışılmakta idi. Hacimli üretimde Rambus'un en büyük iş ortaklarından Qimonda'nın iflas bayrağını çekmesinden sonra oluşan boşluğun nasıl veya hangi firma ile doldurulacağı merak konusu olmuştu. Ancak gelen son bilgilere göre, Rambus'un yeni partneri, yarıiletken endüstrinin lider isimlerinden birisi olarak bellek üretiminde sektöre yön veren Samsung olacak.

Rambus yaptığı açıklamasında Samsung'un 1GB XDR DRAM sağlamaya başlayacağını ve yeni bellek yongasının ağırlıklı olarak oyun, bilgi-işlem ve tüketici elektroniği pazarlarından kullanacağını bildirdi. Samsung ile birlikte Japon bellek üreticisi Elpida da İlkbahar aylarında başladığı XDR üretimini sürdürüyor. XDR bellek teknolojisiyle iddialı olan Rambus yaptığı açıklamalarında kendi bellek teknolojisinin GDDR bellek formundan daha başarılı olduğunu ve günümüzde 6-7GHz'e kadar çıkan GDDR5 yongalarından farklı olarak XDR2 bellek çözümlerinin 12.8GHz'e ulaşabileceğini iddia ediyor.


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Aklıkayınca 8 yıl
natmaca
Ati yeni cozumlere hemen adapte oldugundan mutlaka kullanır :D bakarsın 6xxx(mantık olarak) serisinde kullanır :)

6xxx serisinde kullanmadı umarım 7xxx serisinde kullanırlar.
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natmaca 9 yıl
Ati yeni cozumlere hemen adapte oldugundan mutlaka kullanır :D bakarsın 6xxx(mantık olarak) serisinde kullanır :)
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erolsipar 9 yıl
İşte bu teknolojiyi ileriki ekran kartlara girse çok süper olur.
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Bore 9 yıl
12.8 çok büyük bir rakam bu ürünün çıkmasıdan 1 sene sonraya kadar bir önceki ürünler çok büyük bir indirime gidecektir
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DH Misafiri 9 yıl
maalesef 12.8Ghz de şaka yapmıyorlar :)
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isimbulamadim 9 yıl
Rambus'tan beklerim açıkçası. Sonuçta efsane RD Ram'i üreten de Rambus'tu.
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wacd 9 yıl
12.8Ghz mi , şaka yapıyor olmalılar..
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