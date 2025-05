Galaxy Watch'lara One UI 8 Watch güncellemesi gelecek: Now Bar ve Now Brief saatlere geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Watch akıllı saatleri için One UI 7'yi atlayarak One UI 8 Watch güncellemesini sunacak. Yeni bir rapora göre One UI 8 Watch, Now Bar, Now Brief ve Shortcuts adlı yeni bir uygulamaya sahip olacak. Bu yıl içerisinde yayınlanması beklenen güncelleme ayrıca, Google Asistan'ı Gemini AI ile değiştirecek ve yeni sistem sesleri sunacak.

One UI 8 Watch neler getirecek?

Android Authority'den gelen bir rapora göre, Galaxy Watch'lar, One UI 8 Watch güncellemesiyle birlikte "Kısayollar" adlı yeni bir uygulamaya kavuşacak. One UI 8 Watch kodları incelendiğinde, Kısayollar uygulamasının varlığı keşfedildi. İlgili bazı kod satırları, bu uygulamanın Galaxy Watch'un ana ekranına uygulama kısayolları eklemenize olanak tanıdığını ortaya koyuyor.

Tam Boyutta Gör One UI 8 Watch, Galaxy telefonlardaki One UI 7 sürümündeki uygulama simgeleriyle uyumlu yeni uygulama simgeleri gibi başka özellikler de getirecek.

One UI 7.0 ile Galaxy telefonlara ve tabletlere gelen Now Bar ve Now Brief özellikleri, One UI 8 Watch güncellemesiyle Galaxy Watch'lara da gelecek. Akıllı saatlerde Now Bar'ın minimal veya kapsamlı bir sürümünü seçebileceksiniz. Minimal sürüm yalnızca devam eden etkinliğin simgesini gösterirken, kapsamlı sürüm ekran açıkken uygulama simgesini ve ilgili metni gösterecek. Now Bar'ın iki parmakla sıkıştırma hareketiyle açılabileceği belirtiliyor.

Galaxy Watch'lara One UI 8 Watch güncellemesi gelecek