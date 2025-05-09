Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy Watch'lara One UI 8 Watch güncellemesi gelecek: Now Bar ve Now Brief saatlere geliyor

    Samsung, Galaxy Watch akıllı saatleri için One UI 7'yi atlayarak One UI 8 Watch güncellemesini sunacak. Güncelleme ile saatlere, Now Bar, Now Brief ve Shortcuts adlı yeni bir uygulama gelecek.

    Galaxy Watch'lara One UI 8 Watch güncellemesi gelecek Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Watch akıllı saatleri için One UI 7'yi atlayarak One UI 8 Watch güncellemesini sunacak. Yeni bir rapora göre One UI 8 Watch, Now Bar, Now Brief ve Shortcuts adlı yeni bir uygulamaya sahip olacak. Bu yıl içerisinde yayınlanması beklenen güncelleme ayrıca, Google Asistan'ı Gemini AI ile değiştirecek ve yeni sistem sesleri sunacak.

    One UI 8 Watch neler getirecek?

    Android Authority'den gelen bir rapora göre, Galaxy Watch'lar, One UI 8 Watch güncellemesiyle birlikte "Kısayollar" adlı yeni bir uygulamaya kavuşacak. One UI 8 Watch kodları incelendiğinde, Kısayollar uygulamasının varlığı keşfedildi. İlgili bazı kod satırları, bu uygulamanın Galaxy Watch'un ana ekranına uygulama kısayolları eklemenize olanak tanıdığını ortaya koyuyor.

    Galaxy Watch'lara One UI 8 Watch güncellemesi gelecek Tam Boyutta Gör
    One UI 8 Watch, Galaxy telefonlardaki One UI 7 sürümündeki uygulama simgeleriyle uyumlu yeni uygulama simgeleri gibi başka özellikler de getirecek.

    One UI 7.0 ile Galaxy telefonlara ve tabletlere gelen Now Bar ve Now Brief özellikleri, One UI 8 Watch güncellemesiyle Galaxy Watch'lara da gelecek. Akıllı saatlerde Now Bar'ın minimal veya kapsamlı bir sürümünü seçebileceksiniz. Minimal sürüm yalnızca devam eden etkinliğin simgesini gösterirken, kapsamlı sürüm ekran açıkken uygulama simgesini ve ilgili metni gösterecek. Now Bar'ın iki parmakla sıkıştırma hareketiyle açılabileceği belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    apple pil değişimi kaç gün sürer banka hariç nereden para bulabilirim patrona hastayım mesajı nasıl atılır toyota corolla 1.6 motor ömrü kaç km musluğu açınca kombi basıncı düşüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN 17-DB0019NT
    HP OMEN 17-DB0019NT
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum