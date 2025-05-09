Galaxy Watch'lara One UI 8 Watch güncellemesi gelecek: Now Bar ve Now Brief saatlere geliyor

One UI 8 Watch neler getirecek?
Android Authority'den gelen bir rapora göre, Galaxy Watch'lar, One UI 8 Watch güncellemesiyle birlikte "Kısayollar" adlı yeni bir uygulamaya kavuşacak. One UI 8 Watch kodları incelendiğinde, Kısayollar uygulamasının varlığı keşfedildi. İlgili bazı kod satırları, bu uygulamanın Galaxy Watch'un ana ekranına uygulama kısayolları eklemenize olanak tanıdığını ortaya koyuyor.
One UI 7.0 ile Galaxy telefonlara ve tabletlere gelen Now Bar ve Now Brief özellikleri, One UI 8 Watch güncellemesiyle Galaxy Watch'lara da gelecek. Akıllı saatlerde Now Bar'ın minimal veya kapsamlı bir sürümünü seçebileceksiniz. Minimal sürüm yalnızca devam eden etkinliğin simgesini gösterirken, kapsamlı sürüm ekran açıkken uygulama simgesini ve ilgili metni gösterecek. Now Bar'ın iki parmakla sıkıştırma hareketiyle açılabileceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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