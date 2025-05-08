Samsung, Galaxy S25 Edge'nin tanıtım tarihini resmen duyurdu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S25 Edge modelini 13 Mayıs'ta tanıtacağını resmen açıkladı. Şirket, yeni ince modeli için bir Unpacked etkinliği düzenlemeyecek, bunun yerine cihaza özel olarak web sitesinde ve YouTube'da bir lansman düzenleyecek. Telefonun lansmanı Güney Kore saati ile 09.00'da, Türkiye saatiyle ise gece 03:00'de gerçekleştirilecek.

Samsung Galaxy S25 Edge beklenen özellikler

Samsung'un şimdiye kadar ürettiği en ince telefonlardan biri olacak olan Galaxy S25 Edge, ortaya çıkan bilgilere göre sadece 5,85 mm kalınlığa ve 163 gr ağırlığa sahip olacak.

6,7 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla gelmesi beklenen cihaz, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacak ve 12 GB RAM ile 256 GB/512 GB depolama alanı seçenekleri sunacak.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE bekleyenler üzülebilir 15 sa. önce eklendi

Arka kamera kurulumunda 200 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açı kameranın yer alması bekleniyor. 3900 mAh kapasiteli batarya ile donatılması beklenen telefon, One UI 7 ile kutudan çıkacak ve muhtemelen 7 yıl Android sürüm güncellemesi garantisine sahip olacak.

Daha önceki sızıntılar, S25 Edge'nin 256 GB versiyonunun Avrupa'da 1249 euro, 512 GB versiyonunu ise 1369 euro fiyattan satışa sunulacağını belirtiyordu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.