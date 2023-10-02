Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük çip üreticisi Samsung, bu alandaki kayıplarını azaltmak için 2023'ün 3. çeyreğinde çip üretim kesintilerine devam edecek. Şirket bu yılın başlarında çip üretimini azaltmaya başlamış ve süregelen arz fazlalığını gidermek için emsalleri SK Hynix ve Micron’un izinden gitmişti.

Üretim kesintisi sürecek

KB Securities'den analist Kim Dong-won, Samsung'un çip işini yöneten Device Solutions (DS) bölümünün 3. çeyrekte yaklaşık 4 trilyon won (2,96 milyar dolar) zarar açıklamasını bekliyor ki bu rakam 2. çeyrekte kaydedilen 4,35 trilyon wonluk (3.2 milyar dolar) zarardan daha düşük ancak istenen seviyeden halen uzak.

Samsung, ilk çeyrekte sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 30 olan DRAM kesintileri şimdi yüzde 30'a ve NAND Flash kesintilerini yüzde 40'a yükseltmiş durumda. Samsung'un DS bölümü 1. çeyrekte 3.4 milyar dolar faaliyet zararı bildirerek 14 yıl sonra ilk kez mali kayba uğramıştı. Bunun başlıca nedeni, düşük küresel talep nedeniyle yüksek çip stoklarıydı. Halen çip arz fazlası var ve arz ile talebin eşitlenmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor.

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DS bölümü tarafından yürütülen bellek işi Samsung'a ciddi bir nakit girişi sağlıyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde toplam 44.2 milyar dolarlık gelirin 10.85 milyar doları bu bölümden elde edildi. Geçen yılın ikinci çeyreğine bakıldığında bölüm, 56.9 milyar dolar gelir ve 7.35 milyar dolar faaliyet kârı elde etmişti. Bu arada Samsung Device Solutions şu anda Pyeongtaek Kampüsünde yeni bir üretim hattını çalışır hale getirmek için çalışıyor ve bu da talep düşüşüne ek olarak mevcut kayıpların bir başka nedeni. Öte yandan üretim kesintilerinin nihayetinde bellek fiyatlarını artıracağı da söyleniyor.

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Samsung, üretim kesintisini sürdürmeye devam ediyor