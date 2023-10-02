Samsung, üretim kesintisini sürdürmeye devam ediyor

Üretim kesintisi sürecek
KB Securities'den analist Kim Dong-won, Samsung'un çip işini yöneten Device Solutions (DS) bölümünün 3. çeyrekte yaklaşık 4 trilyon won (2,96 milyar dolar) zarar açıklamasını bekliyor ki bu rakam 2. çeyrekte kaydedilen 4,35 trilyon wonluk (3.2 milyar dolar) zarardan daha düşük ancak istenen seviyeden halen uzak.
Samsung, ilk çeyrekte sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 30 olan DRAM kesintileri şimdi yüzde 30'a ve NAND Flash kesintilerini yüzde 40'a yükseltmiş durumda. Samsung'un DS bölümü 1. çeyrekte 3.4 milyar dolar faaliyet zararı bildirerek 14 yıl sonra ilk kez mali kayba uğramıştı. Bunun başlıca nedeni, düşük küresel talep nedeniyle yüksek çip stoklarıydı. Halen çip arz fazlası var ve arz ile talebin eşitlenmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor.
DS bölümü tarafından yürütülen bellek işi Samsung'a ciddi bir nakit girişi sağlıyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde toplam 44.2 milyar dolarlık gelirin 10.85 milyar doları bu bölümden elde edildi. Geçen yılın ikinci çeyreğine bakıldığında bölüm, 56.9 milyar dolar gelir ve 7.35 milyar dolar faaliyet kârı elde etmişti. Bu arada Samsung Device Solutions şu anda Pyeongtaek Kampüsünde yeni bir üretim hattını çalışır hale getirmek için çalışıyor ve bu da talep düşüşüne ek olarak mevcut kayıpların bir başka nedeni. Öte yandan üretim kesintilerinin nihayetinde bellek fiyatlarını artıracağı da söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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P.VATİF NE DEMEK ??
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.