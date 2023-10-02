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    Samsung, üretim kesintisini sürdürmeye devam ediyor

    Yarı iletken endüstrisi halen istenen düzeye ulaşabilmiş değil. Güney Koreli teknoloji devi Samsung ise 2023'ün 3. çeyreğinde de kayıpları azaltmak için üretim kesintilerine devam ediyor.
    Samsung, üretim kesintisini sürdürmeye devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük çip üreticisi Samsung, bu alandaki kayıplarını azaltmak için 2023'ün 3. çeyreğinde çip üretim kesintilerine devam edecek. Şirket bu yılın başlarında çip üretimini azaltmaya başlamış ve süregelen arz fazlalığını gidermek için emsalleri SK Hynix ve Micron’un izinden gitmişti.

    Üretim kesintisi sürecek

    KB Securities'den analist Kim Dong-won, Samsung'un çip işini yöneten Device Solutions (DS) bölümünün 3. çeyrekte yaklaşık 4 trilyon won (2,96 milyar dolar) zarar açıklamasını bekliyor ki bu rakam 2. çeyrekte kaydedilen 4,35 trilyon wonluk (3.2 milyar dolar) zarardan daha düşük ancak istenen seviyeden halen uzak.

    Samsung, ilk çeyrekte sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 30 olan DRAM kesintileri şimdi yüzde 30'a ve NAND Flash kesintilerini yüzde 40'a yükseltmiş durumda. Samsung'un DS bölümü 1. çeyrekte 3.4 milyar dolar faaliyet zararı bildirerek 14 yıl sonra ilk kez mali kayba uğramıştı. Bunun başlıca nedeni, düşük küresel talep nedeniyle yüksek çip stoklarıydı. Halen çip arz fazlası var ve arz ile talebin eşitlenmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor.

    DS bölümü tarafından yürütülen bellek işi Samsung'a ciddi bir nakit girişi sağlıyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde toplam 44.2 milyar dolarlık gelirin 10.85 milyar doları bu bölümden elde edildi. Geçen yılın ikinci çeyreğine bakıldığında bölüm, 56.9 milyar dolar gelir ve 7.35 milyar dolar faaliyet kârı elde etmişti. Bu arada Samsung Device Solutions şu anda Pyeongtaek Kampüsünde yeni bir üretim hattını çalışır hale getirmek için çalışıyor ve bu da talep düşüşüne ek olarak mevcut kayıpların bir başka nedeni. Öte yandan üretim kesintilerinin nihayetinde bellek fiyatlarını artıracağı da söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sinoeis 56 dakika önce

    P.VATİF NE DEMEK ??

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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