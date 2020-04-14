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    Samsung 2022’de 3 nm’ye geçiyor

    Yarıiletken pazarında pastada geniş dilime sahip oyunculardan Samsung üretim tekniği konusunda da iddialı.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Samsung 2022’de 3 nm’ye geçiyor
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    Teknoloji devi Samsung NAND ve DRAM üretiminin yanı sıra yarı iletken konusunda da iddialı. Firma 7 nm’yi konuştuğumuz şu günlerde 3 nm için tarih verdi.

    Geçtiğimiz aylarda GAAFET teknolojisini duyuran firma bugün yaptığı duyuruyla GAAFET türü olan MCBFET tekniğini kullanacağı 3 nm sürecini detaylandırdı. Transistörlerin üst üste dizildiği GAAFET düşük nm’lerde voltaj sızmasını önlemesi nedeniyle transistör kanalları üzerinde daha etkili kontrol imkanı sunuyor.

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    %30 performans artışı

    Yarıiletken üreticisi MCBFET’le birlikte bu artıların üzerine güç tüketiminde %50’luk iyileşme ve %30 performans artışı da eklemiş. Ek olarak MCBFET’in tasarımsal avantajı sayesinde aynı yonga %45 daha az alan kaplayacak.

    Samsung 2022’de 3 nm’ye geçiyor
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    Ayrıca Bkz. "One Netbook, 7’’ oyuncu bilgisayarının detaylarını paylaştı"

    Kıyaslamada kullanılan üretim nodu belirtilmese de Samsung’un kendi 7 nm FinFET’inden söz ediyor olmamız olası. Son olarak yeni üretim yöntemi üreticilerin yonganın düşük güç tüketimi ya da performans odaklı olması doğrultusunda özelleştirmesini kolaylaştırdığı da sıralanan avantajlar arasında.



    https://www.techpowerup.com/265751/samsung-to-deliver-3-nm-manufacturing-process-in-2022-with-next-generation-transistors Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    .V. 28 dk.
    Bir makalede okumuştum aklımda limit olarak 1.5 nm - 1.2nm gibi bir değer kalmış, daha aşağısına inmem mevcut üretimle imkansız deniyor. Tabi bu haberde bahsedilen 3 nm ile benim söylediğim 1nm aynı şey değil, bu ortada gezen 3-5nm biraz ticari adlar.
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    EyeCoral (Ersin Mercangöz) 33 dk.
    Sanki 1 nanometre son metrik ölçü, oraya ulaşınca herşey bitiyor, nanometre altında da ölçü birimleri var, nereden biliyoruz ki daha altında transistor yapılamayacağını? Ha nanometre altında elektrik iletimi bozuluyor falan deniyor da bi görelim bakalım gelecekte neler olacak, ama nanometreden daha aşağıda da bir dünya var...
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    IceRulez (Osman R.F) 42 dk.
    Vay arkadaş hayatımın en heyecanlı günlerini yaşıyorum. 3NM ye geçiyorlar vay be
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    cngzmls 1 sa.
    2025'te - 3 nmye mi geçecekler? Bu işin sonu nereye varacak?
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 48 dk. cngzmls
    aslinda grafikteki planar duzenden sonra transistor boyutunda inanilmaz fark yok. 3nm olarak adlandirmalarinin sebebi yapinin degismesi ve bu yeni yapiyla daha yogun uretimin yapilabilmesi.

    yoksa contacted poly pitch (cpp) degerleri falan hala yuksek.
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