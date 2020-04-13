One Netbook, 7’’ oyuncu bilgisayarının detaylarını paylaştı

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Mini dizüstü dünyasında GPD’nin dışında dikkat çeken alternatifler çoğalmaya devam ediyor. One Netbook güncel teknik özelliklere sahip yeni cep bilgisayarını detaylandırdı.

Tiger Lake Y ailesiyle gelecek

One-GX açıklamaya göre 10 nm nodundan çıkacak Tiger Lake Y işlemcisi etrafında şekillenecek. 7 inch ekranda 768p,1080p ve 1200p seçeneklerinin sunulacağı mini bilgisayar 5G modemi taşıyacak.

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10 000 mAh pili ile hareket halindeyken de oyun oynamaktan vazgeçmeyenleri hedefleyen Windows tabanlı bilgisayarın klavyesi ise iddiaya göre GPD’nin bilgisayarlarında tercih ettiği klavyeden daha memnun edici.

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Ayrıca Nintendo Switch benzeri çıkarılabilir kablosuz denetleyici ile gelecek One-GX böylelikle daha pratik bir kullanım vadedecek. Titreşim motoruna sahip kontrolcünün 2.4 GHz standartında çalışacağı da ek bilgiler arasında.

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Ayrıca Bkz. "Bu yıl Windows 10X cihazı gelmeyebilir"

Son olarak firmanın açıklamasına göre en başta Ice Lake Y yongaları için hazırlık yapan ekip piyasadaki Ice Lake Y işlemci stoğunu Microsoft ve Apple gibi dev isimlerin tüketmesi nedeniyle Lenovo’nun dahi tedarikte güçlük çekmesi nedeniyle planda değişikliğe gitmiş. Çıkış tarihi olaraksa iyimser bakış açısıyla bu yaz öngörülüyor.

https://hexus.net/tech/news/laptop/141514-one-netbook-teases-one-gx-7-inch-pocket-gaming-laptop/

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