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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    One Netbook, 7’’ oyuncu bilgisayarının detaylarını paylaştı

    Yarı iletkenlerin verümliliği arttıkça küçük boyutlarda tatmin edici performansın da kapısı açılıyor. One Netbook kompakt çözümünü paylaştı.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Mini dizüstü dünyasında GPD’nin dışında dikkat çeken alternatifler çoğalmaya devam ediyor. One Netbook güncel teknik özelliklere sahip yeni cep bilgisayarını detaylandırdı.

    Tiger Lake Y ailesiyle gelecek

    One-GX açıklamaya göre 10 nm nodundan çıkacak Tiger Lake Y işlemcisi etrafında şekillenecek. 7 inch ekranda 768p,1080p ve 1200p seçeneklerinin sunulacağı mini bilgisayar 5G modemi taşıyacak.

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    10 000 mAh pili ile hareket halindeyken de oyun oynamaktan vazgeçmeyenleri hedefleyen Windows tabanlı bilgisayarın klavyesi ise iddiaya göre GPD’nin bilgisayarlarında tercih ettiği klavyeden daha memnun edici.

    One Netbook, 7’’ oyuncu bilgisayarının detaylarını paylaştı
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    Ayrıca Nintendo Switch benzeri çıkarılabilir kablosuz denetleyici ile gelecek One-GX böylelikle daha pratik bir kullanım vadedecek. Titreşim motoruna sahip kontrolcünün 2.4 GHz standartında çalışacağı da ek bilgiler arasında.

    One Netbook, 7’’ oyuncu bilgisayarının detaylarını paylaştı
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    Ayrıca Bkz. "Bu yıl Windows 10X cihazı gelmeyebilir"

    Son olarak firmanın açıklamasına göre en başta Ice Lake Y yongaları için hazırlık yapan ekip piyasadaki Ice Lake Y işlemci stoğunu Microsoft ve Apple gibi dev isimlerin tüketmesi nedeniyle Lenovo’nun dahi tedarikte güçlük çekmesi nedeniyle planda değişikliğe gitmiş. Çıkış tarihi olaraksa iyimser bakış açısıyla bu yaz öngörülüyor.



    https://hexus.net/tech/news/laptop/141514-one-netbook-teases-one-gx-7-inch-pocket-gaming-laptop/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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