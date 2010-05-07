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Samsung 3D destekli yeni telefonu SCH-W960'ı bu çeyrekte satışa sunacak

9 yıl
15,4b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy S modeliyle dünyanın en hızlı akıllı telefonuna imza attığı belirtilen Samsung, hazırlık çalışmaları uzunca bir süredir devam eden üç boyutlu yeni telefonu SCH-W960'ı bu çeyrekte satışa sunacak. Kullanıcılarına gözlük gerektirmeden üç boyut deneyimi yaşatacağı belirtilen telefon 113.9 x 53.9 x 13.9 mm boyutlarında ve 120.6 gram ağırlığında. Üç bant GSM ve HSDPA desteği sunan SCH-W960, 240 x 320 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.2-inç büyüklüğünde AMOLED kapasitif ekran kullanyor.

Diğer özellikleri arasında 3.2 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, microSD kart slotu, akselometre, USB ve Bluetooth 2.1 gibi detaylara yer veirlen SCH-W960, üzerinde yer alan butona basılmasıyla birlikte 2D'den 3D moda geçiş yapabiliyor. Bu çeyrek içerisinde yani en geç Haziran ayında satışa sunulması beklenen telefonun fiyatı ise açıklanmadı.

samsung
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erolegemen 7 yıl
Slm
Bence çok fazla merak etiyorum. Zaten yeni Çıkan NINTEDO 3DS model oyun konsolunda küçük ekranda 3d var ve gözüksüz 3 boyut yapmış amcalar... Yakından gördüm ve süper olmuş diyorum..
özellikle uçaklı bir oyun var ki kesinlikle tavsiye ederim. Orada gördüğüm kadarıyla telefonda da güzel olacağı kanaatindeyim. Iphone bu furyaya ne zaman girecek acaba.. iPhone 4G3D gibi..
Saygılarımla
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ayzer 9 yıl
küçük ekranda 3d..
gerçekten merak edilesi bir olay
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Batuist 9 yıl
gerçekten çok ilginç olucak.. önce likit krristal siyah beyaz ekranlar, sonra 256, 65000, 16milyon renk ekranlar, şimdi ise sırada üç boyutlu ekranlar var.. insan bir sonraki teknolojiyi hayal dahi edemiyor.. evet!! bir sonraki ne olabilir mesela??? üç boyutlu ekranlardan sonra?? yoksa 3boyutlu ekran son nokta mı??? tabiki hayır.. teknoloji çok güzel ilerliyor da biz tüketicilerin takip etmesi biraz zor.. her bir teknolojiye para yetiştirmek imkansız ..
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