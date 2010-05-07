Samsung 3D destekli yeni telefonu SCH-W960'ı bu çeyrekte satışa sunacak

Galaxy S modeliyle dünyanın en hızlı akıllı telefonuna imza attığı belirtilen Samsung, hazırlık çalışmaları uzunca bir süredir devam eden üç boyutlu yeni telefonu SCH-W960'ı bu çeyrekte satışa sunacak. Kullanıcılarına gözlük gerektirmeden üç boyut deneyimi yaşatacağı belirtilen telefon 113.9 x 53.9 x 13.9 mm boyutlarında ve 120.6 gram ağırlığında. Üç bant GSM ve HSDPA desteği sunan SCH-W960, 240 x 320 piksel çözünürlüğünü destekleyen 3.2-inç büyüklüğünde AMOLED kapasitif ekran kullanyor.

Diğer özellikleri arasında 3.2 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, microSD kart slotu, akselometre, USB ve Bluetooth 2.1 gibi detaylara yer veirlen SCH-W960, üzerinde yer alan butona basılmasıyla birlikte 2D'den 3D moda geçiş yapabiliyor. Bu çeyrek içerisinde yani en geç Haziran ayında satışa sunulması beklenen telefonun fiyatı ise açıklanmadı.

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