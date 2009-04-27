Samsung, Android tabanlı ilk telefonunu gösterdi; I7500

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Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC'den sonra Google'on Android kervanına katılan bir diğer isim de Samsung oldu. Güney Kore merkezli teknoloji devi, I7500 kod adlı yeni telefonunda Android platformunu kullanıyor. 115 x 56 x 11.9 mm boyutlarında olan ve dokunmatik olarak kontrol edilebilen 3.2" AMOLED ekranla (320 x 480 piksel çözünürlüğünde) donatılan telefon, oto-fokus ve geo-tagging ek özelliklerle donatılan 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera ile geliyor.

Dahili akselerometresi de bulunan Android tabanlı Samsung I7500, dört bant GSM, EDGE, ve üç bant HSDPA ağ desteği sunuyor. Kablosuz iletişim için Wi-Fi 802.11 b/g ve Bluetooth 2.0 gibi bağlantı özelliklerini destekleyen ayrıca USB arabirimiyle uyumlu olan telefon, 8GB'lık depolama kapasitesine sahip. Yetmez diyenler için microSD bellek kartı desteği de sunan I7500, 3.5mm kulaklık girişiyle mobil müzik tutkunlarına da göz kırpıyor. Avrupa'da Haziran ayında satışa sunulması beklenen telefonun fiyatı ise açıklanmadı.