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Samsung, Android tabanlı ilk telefonunu gösterdi; I7500

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
27,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung, Android tabanlı ilk telefonunu gösterdi; I7500
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Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC'den sonra Google'on Android kervanına katılan bir diğer isim de Samsung oldu. Güney Kore merkezli teknoloji devi, I7500 kod adlı yeni telefonunda Android platformunu kullanıyor. 115 x 56 x 11.9 mm boyutlarında olan ve dokunmatik olarak kontrol edilebilen 3.2" AMOLED ekranla (320 x 480 piksel çözünürlüğünde) donatılan telefon, oto-fokus ve geo-tagging ek özelliklerle donatılan 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera ile geliyor.

Dahili akselerometresi de bulunan Android tabanlı Samsung I7500, dört bant GSM, EDGE, ve üç bant HSDPA ağ desteği sunuyor. Kablosuz iletişim için Wi-Fi 802.11 b/g ve Bluetooth 2.0 gibi bağlantı özelliklerini destekleyen ayrıca USB arabirimiyle uyumlu olan telefon, 8GB'lık depolama kapasitesine sahip. Yetmez diyenler için microSD bellek kartı desteği de sunan I7500, 3.5mm kulaklık girişiyle mobil müzik tutkunlarına da göz kırpıyor. Avrupa'da Haziran ayında satışa sunulması beklenen telefonun fiyatı ise açıklanmadı.


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DH Misafiri 9 yıl
samsung androidi çözmek kolay ama bi o kadar da basit arkadaşlar ben turkcellin kampanyasından yararlanıp aldım ama pek hoşuma gitmedi böyle bi cihazda bi çok eksiklik var.
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bigatusac 9 yıl
ne alaka ben motorola sayfasına girdiğimi sanıyodummm..
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nehuse 10 yıl
Android emekleme devresini çoktan aştı.Android de çalışan birçok uygulama mevcut esas patlamasını yaza doğru yapacak bir çok firmanın telefonları yaza doğru çıkıyor.Motorola sırf bu iş için 300 kadar mühendis yetiştirdi.Şimdiye kadar telefona fazla para vermedim şu philipsin en ucuz telefonunu kullanıyorum.Ama android gelirse her şeyine müdahale edebileceğim üzerinde uygulama geliştirebileceğim bir telefona sahip olacağım için vereceğim paraya acımıycam :)
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marikanwap 10 yıl
Android ortalığı karıştıracak.. iPhone'nun uygulama saltanatını bile yıkacak büyük ihtimal...

Her köşe başında android için program yazan insanlara rastlayabileceğiz gibime geliyor...

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sertacaygun 10 yıl
AMOLED ekranlı cihazlar genelde pahalı olur. AMOLED'i kullanan bir Mp3 çalar örneği vereyim size, resmi sitesinden bakının : Cowon S9
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Fettah34 10 yıl
Android henüz emekleme aşamasında olan bir OS...
WM ye göre oldukça zayıftır şu anda uygulama sayısı bakımından.
Ama en kısa sürede geride bırakacağını düşünüyorum
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hexflood 10 yıl

Orjinalden alıntı: Fettah34

Android henüz emekleme aşamasında olan bir OS...

WM ye göre oldukça zayıftır şu anda uygulama sayısı bakımından.

Ama en kısa sürede geride bırakacağını düşünüyorum


Katılıyorum, gelişmesi için arkasında büyük bir destek ya da destekçileri var.
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husNUKE 10 yıl
android için uygulamalar yaygın mı? HTC hd serisi hoşuma gitti, ekran olarak çok ustun, android olan hiç makina göremedik. uygulama konusunda windows mobile mi daha ustun yoksa android mi, tabi beleş olan ya da bir şekilde beleş kullanılabilen uygulamalardan bahsediyorum
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max975 10 yıl
Android olayını ya biz yanlış biliyoruz yada bu çok basit birşey..
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marikanwap 10 yıl
Android'i çok merak ediyorum açıkçası... Cihazda fena sayılmaz...
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