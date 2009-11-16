Samsung, Android'li Galaxy "i5700" Spica'ı resmileştirdi

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Android platformuna sahip akıllı telefon sayısını arttıracağı bilinen Samsung, bir süredir konuşulan i5700'ü resmileştirdi. Resmi adıyla Galaxy "i5700" Spica yada bilinen adıyla Galaxy Lite, Moment'teki gibi güçlü işlemcisi ve Android işletim sisteminde bir ilk olan DivX desteğiyle dikkat çekiyor.

115mm x 57mm x 13.2mm boyutlarındaki Spica, 800MHz'lik işlemciden gücünü alırken, 4 bant GSM/EDGE ve 900-2100MHz UMTS ağını destekliyor. UMTS ağı üzerinden yüksek hızda veri transferine imkan tanıyan HSDPA desteğine sahip olan i5700, ayrıca Bluetooth 2.1 ve Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği de sunuyor. 320x480 piksel çözünürlüğüne sahip 3.2 inçlik sığasal (kapasitif) ekrana sahip olan akıllı telefon bu sayede kaleme gerek kalmadan parmakla kullanıma izin veriyor.

Bünyesinde otomatik netleme yeteneğine sahip 3 Megapiksellik kamera bulunduran cihaz Android'in 2.0 “Eclair” işletim sisteminin tanıtılmasına rağmen “1.5” Cupcake versiyonuyla gelirken, önümüzdeki zamanlarda işletim sisteminin 2.0'a güncelleme yapılmasına izin verilip verilmeyeceği ise bilinmiyor. İşletim sisteminden dolayı içersinde YouTube, Gmail, Google Maps'in de bulunduğu Google servisleriyle uyumlu olan i5700'de uzun süreli kullanım için 1500mAh'lık pil tercih edilmiş.

Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) üyesi ülkelerde satışa sunulan i5700'ün yakın zamanda Asya ve Ortadoğu'da kullanıcıyla buluşması bekleniyor.

http://www.mobileburn.com/news.jsp?Id=8235