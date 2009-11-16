Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Android'li Galaxy "i5700" Spica'ı resmileştirdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
46,5b
1
97
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung, Android'li Galaxy
Tam Boyutta Gör

Android platformuna sahip akıllı telefon sayısını arttıracağı bilinen Samsung, bir süredir konuşulan i5700'ü resmileştirdi. Resmi adıyla Galaxy "i5700" Spica yada bilinen adıyla Galaxy Lite, Moment'teki gibi güçlü işlemcisi ve Android işletim sisteminde bir ilk olan DivX desteğiyle dikkat çekiyor.

115mm x 57mm x 13.2mm boyutlarındaki Spica, 800MHz'lik işlemciden gücünü alırken, 4 bant GSM/EDGE ve 900-2100MHz UMTS ağını destekliyor. UMTS ağı üzerinden yüksek hızda veri transferine imkan tanıyan HSDPA desteğine sahip olan i5700, ayrıca Bluetooth 2.1 ve Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği de sunuyor. 320x480 piksel çözünürlüğüne sahip 3.2 inçlik sığasal (kapasitif) ekrana sahip olan akıllı telefon bu sayede kaleme gerek kalmadan parmakla kullanıma izin veriyor.

Bünyesinde otomatik netleme yeteneğine sahip 3 Megapiksellik kamera bulunduran cihaz Android'in 2.0 “Eclair” işletim sisteminin tanıtılmasına rağmen “1.5” Cupcake versiyonuyla gelirken, önümüzdeki zamanlarda işletim sisteminin 2.0'a güncelleme yapılmasına izin verilip verilmeyeceği ise bilinmiyor. İşletim sisteminden dolayı içersinde YouTube, Gmail, Google Maps'in de bulunduğu Google servisleriyle uyumlu olan i5700'de uzun süreli kullanım için 1500mAh'lık pil tercih edilmiş.

Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) üyesi ülkelerde satışa sunulan i5700'ün yakın zamanda Asya ve Ortadoğu'da kullanıcıyla buluşması bekleniyor.


http://www.mobileburn.com/news.jsp?Id=8235 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TexasRanger 9 yıl
güzel telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
righteous@ 9 yıl
şunu 450 den çıkar piyasaya herkes andoroid olsun herkes alsın
nedir maliyeti bu kadar yani, 730 lira az para değil ki,android bi tel alamadık gitti


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TanrıKutMete 9 yıl
Devamı



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sharpie 9 yıl
evet pil olayı nasıl? 7500'e dönmesin sonra pil dayanıklılığı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Yurt dışından aldım, bir aydır kullanıyoru. bana göre fiyatına göre tartışılmaz bir numara. TR fiyatı 730 TL galiba...Ek olarak Eclair güncellemesi kısa zaman içinde olcak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ebaba07baba 9 yıl
yakın zamanda çıkacak android 2.1 güncellemesi
800mhz işlemcisi
amoled kapasitif ekranı
1500ma pili
600-700 lira arası fiatıyla f/p olarak rakip tanımayacak bir telefon olmuş

ram miktarı şaibeli 128/192/256 ??????? o yüzden güncelleme sonrası telefon performansını görmeden almamak lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
laconf 9 yıl
arkadaşlar haklı, samsung yazılım güncelleme ayağında çok yavaş kalıyor. halbuki telefon donanım olarak bence çekici özelliklere sahip. 800 MHz işlemci çok iyi. samsung'un telefonlara koyduğu kameralar da iyi oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
robinho32 9 yıl
ben kullanıyorum ve gayet memnunum öneririm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Abicim onda samsung suçu var sanki sende yaa :)
google izin vermiyor bu işleme :)
ee rehberi gmaile atmakta size kalmış.Bence gmail daha avantajlı açıkçası.
Spica için piyasanın bu fiyata en hızlı androidi diyorlar doğru mudur ki :)
Ruslar bunun köklemesinden tut farklı farklı yazılımlarınıda piyasaya çıkarmışlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aoguz 10 yıl
@ruf, +1.
Üstelik i7500 çıkalı aylar oldu. Millet Odin'le sürünüyor, firmware aranıyor nette..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ruf 10 yıl
Once i7500 u adam et de sonra lite ini cikar.Daha telefonu pc ye baglayacak yazilimi guncelleyemedin ey samsung.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KayhanKaan 10 yıl

ruf

Once i7500 u adam et de sonra lite ini cikar.Daha telefonu pc ye baglayacak yazilimi guncelleyemedin ey samsung.

Samsungtan yazılım güncellemesi bekleme i8910 bölümüne bakın biz bekleye bekleye telef olduk yalan yanlış bir güncelleme çıkardılar oda bir halta yaramadı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cssbaycelebi 10 yıl
samsung ne çok telefon çıkarıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +76 sepulturgay +63 Bay Robot +62 frostburn +37 Mutlak.Sıfır +34 Askaparta +29 Johan Elmander +27 Wi Fi +25 oly1786 +23 damn2u +23
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
46514 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, kullanıcı ve android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Oyun Dünyasında Bu Hafta (16 Kasım) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Blasphemous [PS4 Ana Konu] [2D-Dark
DH Forum
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
Param Olmadığı İçin Hastaneden Kovuldum
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim