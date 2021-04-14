Samsung, bu ay sonu yeni bir Unpacked etkinliği yapacak: 'En güçlü Galaxy geliyor'

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Samsung, Galaxy ürün serilerinde sırada neler olduğunu göstereceği bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğini duyurdu. Şirket, 'En güçlü Galaxy geliyor' sloganıyla 28 Nisan'da yeni ürünlerinin tanıtımını yapacak.

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Akıllı telefon tanıtımı beklenmiyor

Samsung, etkinlik tarihini açıkladığı blog gönderisinde hangi ürünleri tanıtacağına dair bir detaya yer vermedi. Galaxy S21 serisine ve en son Galaxy A modellerine odaklanan Ocak ve Mart etkinliklerinin ardından şirketin bu etkinlikte akıllı telefon tanıtması beklenmiyor.

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Şirketin etkinlikte üst seviye dizüstü bilgisayar, tablet ve kulaklık gibi ürünleri tanıtması bekleniyor.

Ortaya çıkan sızıntı bilgilere göre Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 bilgisayarlar, OLED ekranlara, S Pen desteğine ve 11. Nesil Intel CPU'lara sahip olacağı söyleniyor. Cihazların, 13 inç ve 15 inç ekran boyutlarına sahip olacağı düşünülüyor.

https://www.engadget.com/samsung-galaxy-unpacked-pc-exynos-foldable-wearable-april-28-2021-230008640.html

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