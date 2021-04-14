Samsung, bu ay sonu yeni bir Unpacked etkinliği yapacak: 'En güçlü Galaxy geliyor'

Samsung, Galaxy ürün serilerinde sırada neler olduğunu göstereceği bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğini duyurdu. Şirket, 'En güçlü Galaxy geliyor' sloganıyla 28 Nisan'da yeni ürünlerinin tanıtımını yapacak.
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Akıllı telefon tanıtımı beklenmiyor
Samsung, etkinlik tarihini açıkladığı blog gönderisinde hangi ürünleri tanıtacağına dair bir detaya yer vermedi. Galaxy S21 serisine ve en son Galaxy A modellerine odaklanan Ocak ve Mart etkinliklerinin ardından şirketin bu etkinlikte akıllı telefon tanıtması beklenmiyor.
Şirketin etkinlikte üst seviye dizüstü bilgisayar, tablet ve kulaklık gibi ürünleri tanıtması bekleniyor.
Ortaya çıkan sızıntı bilgilere göre Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 bilgisayarlar, OLED ekranlara, S Pen desteğine ve 11. Nesil Intel CPU'lara sahip olacağı söyleniyor. Cihazların, 13 inç ve 15 inç ekran boyutlarına sahip olacağı düşünülüyor.
https://www.engadget.com/samsung-galaxy-unpacked-pc-exynos-foldable-wearable-april-28-2021-230008640.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.