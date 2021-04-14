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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, bu ay sonu yeni bir Unpacked etkinliği yapacak: 'En güçlü Galaxy geliyor'

    Samsung, yeni Unpacked etkinliği için tarihi açıkladı. Şirketin, 'En güçlü Galaxy geliyor' sloganıyla bu ay sonunda yapacağı etkinlikte dizüstü bilgisayar tanıtması bekleniyor.
    14 Nisan 2021, 20:00 (20 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, bu ay sonu yeni bir Unpacked etkinliği yapacak: 'En güçlü Galaxy geliyor'
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    Samsung, Galaxy ürün serilerinde sırada neler olduğunu göstereceği bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğini duyurdu. Şirket, 'En güçlü Galaxy geliyor' sloganıyla 28 Nisan'da yeni ürünlerinin tanıtımını yapacak.

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    Akıllı telefon tanıtımı beklenmiyor

    Samsung, etkinlik tarihini açıkladığı blog gönderisinde hangi ürünleri tanıtacağına dair bir detaya yer vermedi. Galaxy S21 serisine ve en son Galaxy A modellerine odaklanan Ocak ve Mart etkinliklerinin ardından şirketin bu etkinlikte akıllı telefon tanıtması beklenmiyor.

    Samsung, bu ay sonu yeni bir Unpacked etkinliği yapacak: 'En güçlü Galaxy geliyor'
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    Şirketin etkinlikte üst seviye dizüstü bilgisayar, tablet ve kulaklık gibi ürünleri tanıtması bekleniyor.

    Ortaya çıkan sızıntı bilgilere göre Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 bilgisayarlar, OLED ekranlara, S Pen desteğine ve 11. Nesil Intel CPU'lara sahip olacağı söyleniyor. Cihazların, 13 inç ve 15 inç ekran boyutlarına sahip olacağı düşünülüyor.



    https://www.engadget.com/samsung-galaxy-unpacked-pc-exynos-foldable-wearable-april-28-2021-230008640.html
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

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    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    mutercim (Bilge Tanrıseven) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bilgisayarda oled ekran isteğini anlamıyorum bir türlü. Görev çubuğu sürekli ekranda durduğunda yanmayacak mı bu meret eninde sonunda?
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    mokinto (umut AYDIN) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Reklam laptop gibi olmuş.
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    S SeniorGrandMaster 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    15" veya 17" 4k oled dokunmatik ekranlı bir laptop cezbedici olabilir.
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