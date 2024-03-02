Samsung Unpacked etkinliğinin tarihi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung’un katlanabilir akıllı telefonları ve akıllı saatlerini tanıttığı yaz dönemi Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihi ortaya çıktı. Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 ve bir sürpriz olmazsa Galaxy Ring yüzüğü de bu etkinlikte tanıtılacak.

Samsung Unpacked yaz ortasında

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre bu yıl Samsung Unpacked etkinliği geçen yılın iki hafta öncesinde gerçekleştirilecek. Bu da 12 Temmuz tarihine işaret ediyor. Ayrıca etkinliğin bu yıl Paris şehrinde düzenleneceği bildirildi. Paris olimpiyat oyunları 26 Temmuz tarihinde başlayacağı için iyi bir seçim olacak.

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Samsung’un beklentilerin dışında olarak yeni telefonları için bir Olimpiyat sürümü tanıtacağı da düşünülüyor. Yine bir süredir gündemde olan bütçe dostu Galaxy Z Fold 6 FE cihazını da görme şansımız olabilir.

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