Samsung’dan iddialı iki Odyssey oyuncu monitörü

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CES 2020 fuarına sayılı günler kala üreticilerin kozları da sahneye çıkmaya başladı. Odyssey markası altında oyuncu ürünleri sunan Samsung fuara iddialı iki oyuncu monitörünü getiriyor.

Odyssey G9 özellikleri

Odyssey G9 oyuncu monitörü 49 inçlik QLED panelinde 5120x1440 piksel çözünürlüğe sahip. 32:9 ultra geniş görüntü oranı ve buna uygun bir şekilde hazırlanmış beyaz tasarımı oyuncuların dikkatini çekecek. Arka kısımda 5 efekt ve 52 renk seçeneği sunan LED aydınlatma mevcut. HDR1000 sertifikası ile monitörün parlaklık ayarı 1000 nit seviyesine çıkabiliyor.

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1000R kavis çapına sahip olan Odyssey G9 oyuncu monitörü 240Hz tazeleme hızı, 1ms tepki süresi ve göz rahatlığı için TÜV Rheinland sertifikası sunuyor. Ayrıca G-Sync ve FreeSync 2 desteği de mevcut. Tüm bu özellikleri bir araya getirebilen ilk oyuncu monitörü Odyssey G9 olacak.

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Odyssey G7 özellikleri

Odyssey G7 ise 27 veya 32 inçlik boyutlara sahip. 2560X1440 piksel çözünürlük 16:9 görüntü oranı ile eşleşiyor. HDR600 standardı ile parlaklık 600 nit seviyesine kadar çıkabiliyor. Arka kısım da siyah temalı ve aydınlatma sistemi biraz daha az profil sunuyor.

Bunun haricinde QLED panel, tazeleme hızı, tepki süresi gibi diğer tüm özellikleri Odyssey G9 ile aynı. Her iki monitör de CES 2020 fuarında fiyat detayına kavuşacak.

https://www.sammobile.com/news/samsung-odyssey-curved-gaming-monitor-ces/

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