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    Samsung’dan iddialı iki Odyssey oyuncu monitörü

    Samsung Odyssey G7 ve Odyssey G9 oyuncu monitörleri sundukları önemli tasarım ile donanım özellikleri sayesinde pazarda rakiplerinden farklılaşmayı amaçlıyor.
    2 hf.
    2,8b
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung’dan iddialı iki Odyssey oyuncu monitörü
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    CES 2020 fuarına sayılı günler kala üreticilerin kozları da sahneye çıkmaya başladı. Odyssey markası altında oyuncu ürünleri sunan Samsung fuara iddialı iki oyuncu monitörünü getiriyor. 

    Odyssey G9 özellikleri

    Odyssey G9 oyuncu monitörü 49 inçlik QLED panelinde 5120x1440 piksel çözünürlüğe sahip. 32:9 ultra geniş görüntü oranı ve buna uygun bir şekilde hazırlanmış beyaz tasarımı oyuncuların dikkatini çekecek. Arka kısımda 5 efekt ve 52 renk seçeneği sunan LED aydınlatma mevcut. HDR1000 sertifikası ile monitörün parlaklık ayarı 1000 nit seviyesine çıkabiliyor. 

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    1000R kavis çapına sahip olan Odyssey G9 oyuncu monitörü 240Hz tazeleme hızı, 1ms tepki süresi ve göz rahatlığı için TÜV Rheinland sertifikası sunuyor. Ayrıca G-Sync ve FreeSync 2 desteği de mevcut. Tüm bu özellikleri bir araya getirebilen ilk oyuncu monitörü Odyssey G9 olacak. 

    Samsung’dan iddialı iki Odyssey oyuncu monitörü
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    Odyssey G7 özellikleri

    Odyssey G7 ise 27 veya 32 inçlik boyutlara sahip. 2560X1440 piksel çözünürlük 16:9 görüntü oranı ile eşleşiyor. HDR600 standardı ile parlaklık 600 nit seviyesine kadar çıkabiliyor. Arka kısım da siyah temalı ve aydınlatma sistemi biraz daha az profil sunuyor. 

    Bunun haricinde QLED panel, tazeleme hızı, tepki süresi gibi diğer tüm özellikleri Odyssey G9 ile aynı. Her iki monitör de CES 2020 fuarında fiyat detayına kavuşacak. 



    https://www.sammobile.com/news/samsung-odyssey-curved-gaming-monitor-ces/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    12 Angry Men 2 hf.
    Bu tip monıtorler artarsa belki fiyatlar biraz düşer.
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    kankixx123 2 hf. Spider_hip
    İps de led, quantum dot da bir led çeşidi. Yalnız quantum dot lcd teknolojisinin üzerine led gibi nano küçüklüğünde quantum noktalar kullanılarak yapıldığı için led tabirini alıyor. Yani hiç deneyimlememiş olman kötü olmuş. Bir mağazaya gidip denemeni öneririm. İps ledler arkadan aydınlatma ve daha dik açılı led dizilimi olduğu için farklı açılardan renk kaybı olmayabilir ancak 16m renk paletine sahip. Quantum dot panellerin de geniş açıda renklerinin bozulmadığını gözlemledim fakat kullanılan panel zaten kavisli. Geniş açıdan bakamıyorsun ve qdot panel 1 milyar renk paletine sahip. (yani reklamlarında yapılan açıklamalar bu yönde) Ayrıca qdot, oledle yarışıyor. Eğer arkadan aydınlatması 300 bölgeyi geçtiyse (hdr 1000 sertifikasını aldıklarına göre daha fazladır.) hem siyah renkler hem de renk doygunluğu çok başarılı olacaktır. Lcdler yenileme hızı bakımından ipslerden daha başarılı. Bu panelde de bunu görüyoruz zaten. Düşük gecikme, yüksek yenileme hızı, yüksek performans. Adamların hedefi 1000r kavisti. Başarmışlar. Tebrik etmek gerek.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Spider_hip 2 hf. kankixx123
    Teşekkürler, güzel açıklamışsınız. Öyleyse bu monitör en tepeye oturur. Doğal olarak tabi fiyatı da tabi oturacaktır :) Ama değer yani.
    Yanıtla +1
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    Spider_hip 2 hf.
    G9 müthişmiş lakin tek korkutan noktası led olması oldu. O kadar mükemmel yapmışsın keşke 1ms yerine 3-5ms olsa da ips olsa. Yani bana kalırsa ips nin renkleri çok daha güzel oluyor. Oyuncu monitörü diye kasmak adına muhtemelen 1ms ye inebilmek için led tercih etmişler lakin 3-5ms de de öyle göze batan bir fark olmuyor. Onun dışında muazzammış. Hem iş için hem oyun için harika giderdi.
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    V1CT0RY 2 hf. Spider_hip
    QLED ve HDR1000 var hocam. IPS bunun yanında patlak ampul gibi kalır.
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    karaniler 2 hf. Spider_hip
    artık 1ms ipsler var hocam, lg 27gl850 e bakabilirsiniz.
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    2807 kez okundu.
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