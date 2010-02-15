Samsung dünyanın ilk 4N (LTE) uyumlu netbook'unu tanıttı

Mobil pazarı hareketlendiren Mobil Dünya Kongresi'nden ileriye dönük yeni çözümler gelmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük elektronik firmalarından Samsung'un ürün gamındaki 3.Nesil iletişim ağını destekleyen N150'de 4.Nesil iletişim ağına da destek vermeye başlayacağını duyurdu.

1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1 inçlik LED aydınlatmalı ekranı, 1.66GHz'lik yeni nesil (Pine Trail) Atom işlemcisi, 1GB'lık belleği ve 250GB'a kadar depolama alanıyla temel özelliklerini koruyan yeni nesil N150, farkını bağlantı alanında konuşturacak. Yeni nesil N150, bünyesinde bulundurduğu Samsung imzalı 4N yongaseti Kamia ile N150 saniyede 100Mbit'e kadar veri yükleyebilecek ve 4N kapalı olmak şartıyla 8.5 saate kadar kesintisiz çalışabilecek.

Samsung, 4N destekli N150'nin 4.Nesil (LTE) iletişim ağının yaygınlaşmasına ve pazardan gelen talep doğrultusunda satışa sunulacağını açıkladı. Amerika'da Sprint'in geçtiğimiz sene vermeye başladığı 4N servisinin önümüzdeki dönemlerde başta Kuzey Amerika ve Avrupa olmak üzere dünya genelinde yaygınlaşması bekleniyor.

http://en.akihabaranews.com/34351/laptops/samsung-unveils-world%E2%80%99s-first-4g-netbook-n-150