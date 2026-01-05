Samsung uyardı: Akıllı telefon, TV ve elektronik ürünler zamlanabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Samsung Electronics, küresel ölçekte derinleşen bellek çipi krizinin etkilerinin tüketici elektroniği ürünlerine kaçınılmaz şekilde yansıyabileceği uyarısında bulundu. Şirketin eş CEO’su TM Roh, yaptığı açıklamada akıllı telefonlardan televizyonlara, beyaz eşyadan diğer elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede maliyet baskısının arttığını ve fiyat artışlarının gündeme gelebileceğini söyledi.

Bazı sonuçlar kaçınılmaz

Roh, yaşanan krizin olağanüstü bir durum olduğuna dikkat çekerek hiçbir şirketin bundan muaf olamayacağını söyledi. Krizin yalnızca mobil cihazları değil, TV’ler ve ev aletleri dahil olmak üzere tüm tüketici elektroniği segmentlerini etkilediğini belirten Roh, artan bellek çipi fiyatlarının kaçınılmaz sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

Öte yandan küresel bellek çipi kıtlığı Samsung’un ana faaliyet alanlarından biri olan yarı iletken iş kolu için olumlu bir tablo oluştururken, şirketin ikinci en büyük gelir kaynağı olan akıllı telefon biriminde kâr marjlarını baskılıyor. Samsung, dünyanın en büyük televizyon üreticisi konumunu korurken, artan maliyetlerin etkisini sınırlamak amacıyla iş ortaklarıyla uzun vadeli stratejiler üzerinde çalıştığını belirtiyor.

Galaxy AI için 800 milyon cihaz hedefi

Geçtiğimiz yıl akıllı telefonlar ve tabletler dahil olmak üzere yaklaşık 400 milyon mobil üründe Galaxy AI özelliklerini sunan Samsung, 2026 itibarıyla bu sayıyı ikiye katlamayı planlıyor. Roh, Kasım ayında eş CEO’luk görevine gelmesinin ardından verdiği ilk kapsamlı röportajında, yapay zekayı tüm ürünlere ve hizmetlere mümkün olan en hızlı şekilde uygulayacaklarını söylemişti.

Android ekosisteminin en büyük destekçisi konumundaki Samsung, bu hamleyle hem Apple karşısında rekabet gücünü artırmayı hem de Çinli üreticilerin yükselen baskısına karşı pozisyonunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

