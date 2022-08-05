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    Samsung Galaxy A23 5G tanıtıldı

    Samsung Galaxy A23 5G tanıtıldı. Turuncu, Açık Mavi, Beyaz ve Siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle gelen telefon, 25W hızlı şarj desteğine ve 5.000 mAh pil kapasitesine sahip.
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    Samsung Galaxy A23 5G tanıtıldı
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    Samsung, Mart ayında Galaxy A23 4G'yi tanıtmıştı. Daha önce FCC, BIS ve Geekbench veritabanlarında görünen cihazın lansman tarihinin yaklaşması ile birlikte Avrupa fiyatı da ortaya çıkmıştı. Bugün ise Galaxy A23'ün 5G'li versiyonu tanıtıldı. 

    İşte Samsung Galaxy A23 5G'nin teknik özellikleri:

    Galaxy A23 5G'deki ekran, 4G telefonla aynı ölçülerde. FHD+ çözünürlüğe sahip 6.6 inç LCD panele sahip telefon, 90Hz yenileme hızına sahip. Infinity-V ekrana sahip telefonun 8MP selfie kamerası bulunmakta.

    Samsung Galaxy A23 5G tanıtıldı
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    Arka kamera kurulumu ise telefonun 4G versiyonuyla aynı. Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ile 50MP ana kameranın yanında  5MP ultra geniş açı kamerası ve 2 megapiksellik makro ve derinlik kameraları bulunmakta. 

    25W hızlı şarj desteğine sahip telefon 5.000mAh pil kapasitesine sahip. Turuncu, Açık Mavi, Beyaz ve Siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle gelen Samsung Galaxy A23 5G, 4GB/6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB dahili depolama ile birlikte kutudan Android 12 ile çıkacak.

    Samsung Galaxy A23 5G'nin henüz Türkiye fiyatı belli değil. Ancak önceki söylentilere göre 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolamaya sahip versiyonunun Avrupa'da 300 euro karşılığında satışa sunulması tahmin ediliyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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