Vivo Y35'in canlı görüntüleri ortaya çıktı

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Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, 11 Ağustos'ta yeni akıllı telefonu Vivo Y35’i piyasaya sürecek. V2250 model numarasıyla görünen yeni telefonun resmi tasarımı ve özellikleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Yakın bir zamanda gelen görüntülerse telefonun gerçek resimlerini ortaya koydu.

İşte Vivo Y35 4G'nin beklenen teknik özellikleri:

Tanınmış tipster Paras Guglani, Rootmygalaxy ile işbirliği içinde, Vivo Y35 4G'nin uygulamalı görüntüsünü sızdırdı. İki farklı renk seçeneğiyle görüntülenen telefon Snapdragon 680 SoC'den güç alacak. 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile gelecek telefon 44W hızlı şarj desteği ve 5.000 mAh pil ile gelecek.

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Yaklaşan Vivo Y serisi telefonun 6.58 inç FHD+ LCD ekrana sahip olduğu onaylandı. Vivo Y35 4G, 50 megapiksel ana sensörün yanında 2 megapiksellik iki sensörden oluşan üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Selfie'ler için telefonun ön tarafında 16 megapiksellik bir selfie sensörü bulunacak.

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