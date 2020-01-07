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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy A51 ve A71'in Avrupa çıkış tarihi belli oldu

    Samsung'un geçtiğimiz ay resmiyet kazandırdığı Galaxy A51 ve A71'in Avrupa fiyatı daha önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise akıllı telefonların çıkış tarihi belli oldu.
    2 hf.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy A51 ve A71'in Avrupa çıkış tarihi belli oldu
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz ay tanıttığı Galaxy A51 ve A71'in çıkış tarihi merak ediliyordu. Gelen son bilgiler Galaxy A51'in 17 Ocak tarihinde Avrupa pazarında satışa sunulacağını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Toyota, Japonya'da "geleceğin şehri" prototipi inşa edecek"

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    Bazı online satış siteleri 370 euro fiyatla ön sipariş almaya başlamış durumdalar. Şu anda Hollandalı GSM operatörleri ve mağazalar akıllı telefonun siyah, beyaz ve mavi versiyonları için sipariş kabul ediyor. Bunlar arasında Mobiel, BelSimpel ve Cool Blue gibi firmalar var.

    Samsung Galaxy A51 ve A71'in Avrupa çıkış tarihi belli oldu
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    Daha önce farklı tarihler verilmişti

    Samsung Galaxy A71 ise 470 euro fiyatla ön siparişe sunuldu. Rezervasyon kabul eden online mağazalarda akıllı telefon için gönderim tarihi 31 Ocak olarak görünüyor.

    Daha önce cihazın Şubat ayında satışa çıkacağı bildirilmişti. Samsung Galaxy A51 ve A71'in Hollanda ile aynı anda diğer Avrupa ülkelerinde de piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    https://www.galaxyclub.nl/nieuws/samsung-galaxy-a51-pre-order-levering-vanaf-17-januari Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    gael 2 hf.
    yabancı YouTube videolarinda 300,350 dolar yazmışlar fiyatına



    Samsung bu çinlilerle rekabet etmek istiyorsa Türkiye için daha makul bir fiyat belirlemesi lazım
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    madator 2 hf.
    a51'i samsung da gördüm. Fotoğraflarda arka kısım kötü görünüyor ama canlısı güzel
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    konsoldede 2 hf.
    yahu ayni paraya ,hem 5G hem stereo ,0pp0 ve realme hatta xaomi yeni modellerini tanitti gider cin mali alirim ayni parayi verdikden sonra daha güncellini alirim ben bu telefonlar satmayacak fazla
    3 Yanıt Yanıtla +3
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    TearsForFears 1 hf. konsoldede
    Samsung fanları alıyor maalesef. a70 hala 3000 den satıyor :D
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    Moueson 1 hf. konsoldede
    Çin malı bana pek güven vermiyor nedense.
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    The Balance 27 dk. konsoldede
    Hocam kimin hem stereo hem de 5G'li telefonu var bu fiyatlara? Bari bir model yazsaydınız.
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    ebubekirozkann 2 hf.
    Arka tasarımı çok kötü ya. Hele o kamera dizilimi, kamera çerçevesi falan hakikaten bu ne ya. Çok iğrenç duruyor.
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