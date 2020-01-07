Samsung Galaxy A51 ve A71'in Avrupa çıkış tarihi belli oldu

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz ay tanıttığı Galaxy A51 ve A71'in çıkış tarihi merak ediliyordu. Gelen son bilgiler Galaxy A51'in 17 Ocak tarihinde Avrupa pazarında satışa sunulacağını gösteriyor.

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Samsung Galaxy A71'in Avrupa fiyatı belli oldu

Bazı online satış siteleri 370 euro fiyatla ön sipariş almaya başlamış durumdalar. Şu anda Hollandalı GSM operatörleri ve mağazalar akıllı telefonun siyah, beyaz ve mavi versiyonları için sipariş kabul ediyor. Bunlar arasında Mobiel, BelSimpel ve Cool Blue gibi firmalar var.

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Daha önce farklı tarihler verilmişti

Samsung Galaxy A71 ise 470 euro fiyatla ön siparişe sunuldu. Rezervasyon kabul eden online mağazalarda akıllı telefon için gönderim tarihi 31 Ocak olarak görünüyor.

Daha önce cihazın Şubat ayında satışa çıkacağı bildirilmişti. Samsung Galaxy A51 ve A71'in Hollanda ile aynı anda diğer Avrupa ülkelerinde de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.galaxyclub.nl/nieuws/samsung-galaxy-a51-pre-order-levering-vanaf-17-januari

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