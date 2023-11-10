Samsung Galaxy M44 5G, Snapdragon 888 işlemcisiyle Güney Kore'de listelendi

Samsung Galaxy M44 5G'nin özellikleri
Samsung Galaxy M44 5G Snapdragon 888 çipsetinden güç alacak. Her ne kadar 2020 yılında piyasaya sürülen bir işlemci olsa da zamanının amiral gemisi telefonlarında yer alan güçlü bir işlemci. Samsung'un Galaxy M serilerinde şuana kadar kullanılan en güçlü işlemci olma niteliği taşıyor. 5nm üretim süreciyle üretilen işlemci bir adet 2.84 GHz hızında Cortex X1, 3 adet 2.42 GHz hızında Cortex A78 ve 4 adet 1.8 GHz Cortex A55 çekirdeklerine sahip.
Telefon 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla geliyor. Ekran tarafında ise Full HD, 120 Hz, PLS LCD ekran yer alıyor.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-m44-5g-with-snapdragon-888-chip-official-korea/ https://www.samsung.com/sec/smartphones/galaxy-m44-5g-sm-m446/SM-M446KZKAKTC/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.