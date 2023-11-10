Samsung Galaxy M44 5G, Snapdragon 888 işlemcisiyle Güney Kore'de listelendi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde bilgileri sızan Samsung'un yeni orta seviye telefonu Galaxy M44 5G firmanın Güney Kore'deki web sitesinde listelendi. Sitede Galaxy Jump 3 ismiyle görünen telefon global pazarlara Galaxy M44 5G ismiyle gelecek.

Samsung Galaxy M44 5G'nin özellikleri

Samsung Galaxy M44 5G Snapdragon 888 çipsetinden güç alacak. Her ne kadar 2020 yılında piyasaya sürülen bir işlemci olsa da zamanının amiral gemisi telefonlarında yer alan güçlü bir işlemci. Samsung'un Galaxy M serilerinde şuana kadar kullanılan en güçlü işlemci olma niteliği taşıyor. 5nm üretim süreciyle üretilen işlemci bir adet 2.84 GHz hızında Cortex X1, 3 adet 2.42 GHz hızında Cortex A78 ve 4 adet 1.8 GHz Cortex A55 çekirdeklerine sahip.

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Telefon 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla geliyor. Ekran tarafında ise Full HD, 120 Hz, PLS LCD ekran yer alıyor.

Kamera tarafında ise 50 MP ana kamera, 2 MP makro ve 2 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor. 167.7 x 78.0 x 9.1mm ölçülerine 216 g ağırlığa sahip telefon 5000mAh pil ile donatılmış. Fiyatı henüz belli olmayan telefonun diğer pazarlara ne zaman geleceği de bilinmiyor.

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