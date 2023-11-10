Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy M44 5G, Snapdragon 888 işlemcisiyle Güney Kore'de listelendi

    Samsung'un yeni orta seviye telefonu Galaxy M44 5G firmanın Güney Kore'deki web sitesinde listelendi. Snapdragon 888 işlemcisiyle gelen telefonun özellikleri neler?
    Samsung Galaxy M44 5G Güney Kore'de listelendi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde bilgileri sızan Samsung'un yeni orta seviye telefonu Galaxy M44 5G firmanın Güney Kore'deki web sitesinde listelendi. Sitede Galaxy Jump 3 ismiyle görünen telefon global pazarlara Galaxy M44 5G ismiyle gelecek.

    Samsung Galaxy M44 5G'nin özellikleri

    Samsung Galaxy M44 5G Snapdragon 888 çipsetinden güç alacak. Her ne kadar 2020 yılında piyasaya sürülen bir işlemci olsa da zamanının amiral gemisi telefonlarında yer alan güçlü bir işlemci. Samsung'un Galaxy M serilerinde şuana kadar kullanılan en güçlü işlemci olma niteliği taşıyor. 5nm üretim süreciyle üretilen işlemci bir adet 2.84 GHz hızında Cortex X1, 3 adet 2.42 GHz hızında Cortex A78 ve 4 adet 1.8 GHz Cortex A55 çekirdeklerine sahip.

    Telefon 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla geliyor. Ekran tarafında ise Full HD, 120 Hz, PLS LCD ekran yer alıyor.

    Samsung Galaxy M44 5G Güney Kore'de listelendi
    Kamera tarafında ise 50 MP ana kamera, 2 MP makro ve 2 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor. 167.7 x 78.0 x 9.1mm ölçülerine 216 g ağırlığa sahip telefon 5000mAh pil ile donatılmış. Fiyatı henüz belli olmayan telefonun diğer pazarlara ne zaman geleceği de bilinmiyor.
    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-m44-5g-with-snapdragon-888-chip-official-korea/ https://www.samsung.com/sec/smartphones/galaxy-m44-5g-sm-m446/SM-M446KZKAKTC/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sivilce kanaması nasıl durdurulur 1.4 fire motor kronik sorunlar tamirciyi nasıl dava ederim sırt üstü düşünce nefes alamamak gamermarkt güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    infinix Note 12
    infinix Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro 2023
    Apple M2 Pro 2023
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız