Google Pixel 11 Pro Fold'un tasarımı ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Google'ın yaklaşmakta olan katlanabilir telefonu Pixel 11 Pro Fold'un tasarımı ortaya çıktı. Android Headlines tarafında paylaşılan render görselleri, Google’ın genel tasarımda büyük değişiklikler yapmadığını ortaya koyuyor.

Selefiyle benzer tasarım çizgisini koruyor

Paylaşılan CAD renderlarına göre Google Pixel 11 Pro Fold, selefi Google Pixel 10 Pro Fold ile benzer bir formu koruyor. Köşelerin yuvarlaklığı büyük ölçüde aynı kalırken, katlanabilir ana ekranda sağ üst köşede yer alan delikli ön kamera tasarımı da korunmuş.

Cihazın alt kısmında USB-C portu, mikrofon, hoparlör ızgarası ve SIM kart yuvası bulunuyor. Üst kenardaki küçük deliklerin ise mikrofon ya da antenler için kullanıldığı düşünülüyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafındaki en dikkat çekici yenilik kamera adasında yapılmış. Kamera modülü artık daha temiz hatlara sahip ve arka panelle daha uyumlu bir görünüm sunuyor. LED flaş ve mikrofon, daha önce modülün dışında yer alırken artık üstteki hap şeklindeki bölümde bir kamerayla birlikte konumlandırılmış. Kamera adası ile arka kapak arasındaki kavisli geçiş de daha akıcı bir görünüm oluşturuyor. Cihazın çerçevesi alüminyumdan yapılırken arka panel cam kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Boyutlar açısından küçük ama önemli incelmeler dikkat çekiyor. Telefonun yüksekliği 155,2 mm olarak aynı kalırken, açık halde genişliği 150,4 mm. Katlı durumdaki kalınlık 10,1 mm’ye (kamera çıkıntısıyla 14,9 mm) düşmüş. Önceki modelde bu değer 10,8 mm idi. Açık halde kalınlık ise 4,8 mm’ye (kamera çıkıntısıyla 9,6 mm) gerilemiş, önceki modelde 5,2 mm’ydi. Bu da katlı halde 0,7 mm, açık halde ise 0,4 mm incelme anlamına geliyor.

Google Pixel 11 Pro Fold'un Tensor G6 işlemcisiyle gelmesi bekleniyor. Söylentilere göre bu yonga seti TSMC’nin 3 nm üretim süreciyle üretilecek ve 7 çekirdekli bir CPU yapılandırmasına sahip olabilir. Kamera sisteminde de önceki modele göre iyileştirmeler bekleniyor, ancak kamera detayları henüz açıklanmış değil. Cihazın Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.

