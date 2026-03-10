Google Pixel 11 Pro Fold'un tasarımı ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Paylaşılan CAD renderlarına göre Google Pixel 11 Pro Fold, selefi Google Pixel 10 Pro Fold ile benzer bir formu koruyor. Köşelerin yuvarlaklığı büyük ölçüde aynı kalırken, katlanabilir ana ekranda sağ üst köşede yer alan delikli ön kamera tasarımı da korunmuş.
Cihazın alt kısmında USB-C portu, mikrofon, hoparlör ızgarası ve SIM kart yuvası bulunuyor. Üst kenardaki küçük deliklerin ise mikrofon ya da antenler için kullanıldığı düşünülüyor.
Google Pixel 11 Pro Fold'un Tensor G6 işlemcisiyle gelmesi bekleniyor. Söylentilere göre bu yonga seti TSMC’nin 3 nm üretim süreciyle üretilecek ve 7 çekirdekli bir CPU yapılandırmasına sahip olabilir. Kamera sisteminde de önceki modele göre iyileştirmeler bekleniyor, ancak kamera detayları henüz açıklanmış değil. Cihazın Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.
