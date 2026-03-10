iPhone 17e daha satışa çıkmadan iPhone 18e ortaya çıktı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone 17e'yi tanıtan Apple, sıradaki model için hazırlıklara başladı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirket, iPhone 18e modeli için büyük bir donanım yükseltmesi hazırlıyor.

Weibo'da paylaşımlarıyla bilinen sızıntı kaynağı Fixed Focus Digital, Apple’ın iPhone 18e üzerinde çalışmaya başladığını ve cihazın geliştirme planının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. İlginç olan ise bu hazırlıkların, henüz yeni tanıtılan iPhone 17e modeli mağazalara ulaşmadan başlaması.

Hatırlanacağı üzere iPhone 17e kısa süre önce tanıtıldı ve ön sipariş süreci başladı. Cihazda Dynamic Island yerine klasik çentik tasarımı, Super Retina XDR OLED ekran, A19 işlemci ve Apple'ın yeni C1X modem çözümü yer alıyor. Ayrıca modelde 48 MP çözünürlüklü tek arka kamera bulunuyor.

Sızıntılara göre Apple, bir sonraki nesilde bazı önemli değişiklikler planlıyor. Örneğin iPhone 18e modelinin artık çentikten vazgeçerek Dynamic Island tasarımına geçmesi bekleniyor. Bunun yanında cihazın Apple A20 işlemcisini kullanacağı da konuşuluyor. Bununla birlikte modem tarafında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Mevcut bilgilere göre Apple’ın iPhone 18e'de yine kendi geliştirdiği modem çözümünü kullanmaya devam etmesi muhtemel.

Apple, iPhone 17e'nin ekranı için Samsung'a güvendi 22 sa. önce eklendi

Daha önce paylaşılan yol haritasına göre iPhone 18e’nin 2027 baharında tanıtılması planlanıyor. Dolayısıyla cihazın piyasaya çıkmasına hâlâ uzun bir süre bulunuyor. Ancak Apple’ın geliştirme çalışmalarına bu kadar erken başlaması, şirketin uygun fiyatlı iPhone serisine uzun vadede devam edeceğini gösteriyor.

