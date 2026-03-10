Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17e daha satışa çıkmadan iPhone 18e ortaya çıktı

    Apple'ın uygun fiyatlı iPhone serisi için planları hız kesmeden devam ediyor. Son bilgilere göre iPhone 17e henüz satışa çıkmadan iPhone 18e modelinin geliştirme süreci başlatıldı.

    iPhone 17e daha satışa çıkmadan iPhone 18e ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone 17e'yi tanıtan Apple, sıradaki model için hazırlıklara başladı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirket, iPhone 18e modeli için büyük bir donanım yükseltmesi hazırlıyor. 

    Dynamic Ada ve dahası

    Weibo'da paylaşımlarıyla bilinen sızıntı kaynağı Fixed Focus Digital, Apple’ın iPhone 18e üzerinde çalışmaya başladığını ve cihazın geliştirme planının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. İlginç olan ise bu hazırlıkların, henüz yeni tanıtılan iPhone 17e modeli mağazalara ulaşmadan başlaması.

    Hatırlanacağı üzere iPhone 17e kısa süre önce tanıtıldı ve ön sipariş süreci başladı. Cihazda Dynamic Island yerine klasik çentik tasarımı, Super Retina XDR OLED ekran, A19 işlemci ve Apple'ın yeni C1X modem çözümü yer alıyor. Ayrıca modelde 48 MP çözünürlüklü tek arka kamera bulunuyor.

    Sızıntılara göre Apple, bir sonraki nesilde bazı önemli değişiklikler planlıyor. Örneğin iPhone 18e modelinin artık çentikten vazgeçerek Dynamic Island tasarımına geçmesi bekleniyor. Bunun yanında cihazın Apple A20 işlemcisini kullanacağı da konuşuluyor. Bununla birlikte modem tarafında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Mevcut bilgilere göre Apple’ın iPhone 18e'de yine kendi geliştirdiği modem çözümünü kullanmaya devam etmesi muhtemel.

    Daha önce paylaşılan yol haritasına göre iPhone 18e’nin 2027 baharında tanıtılması planlanıyor. Dolayısıyla cihazın piyasaya çıkmasına hâlâ uzun bir süre bulunuyor. Ancak Apple’ın geliştirme çalışmalarına bu kadar erken başlaması, şirketin uygun fiyatlı iPhone serisine uzun vadede devam edeceğini gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 1 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 2 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 5 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 5 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kormoran lastik tekno 47 kyk yurttan atılma sebepleri jacques philippe saat yorum god of war chains of olympus psp türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum