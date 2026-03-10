iPhone 17e daha satışa çıkmadan iPhone 18e ortaya çıktı

Dynamic Ada ve dahası
Weibo'da paylaşımlarıyla bilinen sızıntı kaynağı Fixed Focus Digital, Apple’ın iPhone 18e üzerinde çalışmaya başladığını ve cihazın geliştirme planının büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. İlginç olan ise bu hazırlıkların, henüz yeni tanıtılan iPhone 17e modeli mağazalara ulaşmadan başlaması.
Hatırlanacağı üzere iPhone 17e kısa süre önce tanıtıldı ve ön sipariş süreci başladı. Cihazda Dynamic Island yerine klasik çentik tasarımı, Super Retina XDR OLED ekran, A19 işlemci ve Apple'ın yeni C1X modem çözümü yer alıyor. Ayrıca modelde 48 MP çözünürlüklü tek arka kamera bulunuyor.
Sızıntılara göre Apple, bir sonraki nesilde bazı önemli değişiklikler planlıyor. Örneğin iPhone 18e modelinin artık çentikten vazgeçerek Dynamic Island tasarımına geçmesi bekleniyor. Bunun yanında cihazın Apple A20 işlemcisini kullanacağı da konuşuluyor. Bununla birlikte modem tarafında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Mevcut bilgilere göre Apple’ın iPhone 18e'de yine kendi geliştirdiği modem çözümünü kullanmaya devam etmesi muhtemel.
Daha önce paylaşılan yol haritasına göre iPhone 18e’nin 2027 baharında tanıtılması planlanıyor. Dolayısıyla cihazın piyasaya çıkmasına hâlâ uzun bir süre bulunuyor. Ancak Apple’ın geliştirme çalışmalarına bu kadar erken başlaması, şirketin uygun fiyatlı iPhone serisine uzun vadede devam edeceğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım