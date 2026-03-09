Apple, iPhone 17e için Samsung'a güvendi: Milyonlarca OLED panel siparişi!

Tam Boyutta Gör The Elec'e göre, Apple, iPhone 17e için OLED tedarikinin büyük çoğunluğunu Samsung Display'e tahsis etti. Bu tahsis, Çinli ekran üreticisi BOE’nin birincil tedarikçi olacağı yönündeki önceki sektör beklentilerini tersine çevirdi. BOE ve LG Display'in de iPhone 17e için panel tedarik etmesi bekleniyor ancak daha küçük hacimlerde.

En büyük tedarikçi Samsung Display

The Elec tarafından aktarılan tahminler, tedarik yapısının önceki nesle çok benzeyeceğini gösteriyor. iPhone 16e için Samsung Display'in yaklaşık 11 milyon OLED panel gönderdiği, BOE'nin yaklaşık 7.5 milyon, LG Display'in de yaklaşık 3.5 milyon adet tedarik ettiği bildiriliyor.

Apple, genellikle piyasaya sürüldükten sonraki ilk yılda giriş seviye iPhone SE ve "e" modellerinden yaklaşık 20 milyon adet satıyor. Bu cihazlar, orta sınıf akıllı telefonlarla rekabet etmek için mevcut bileşenleri yeniden kullanırken en yeni Apple işlemcileri taşıyor.

BOE'nin yeni modeldeki rolünün azalmasının, 2025 sonlarından itibaren iPhone OLED üretimini etkileyen üretim kalitesi sorunlarıyla bağlantılı olduğu bildiriliyor. The Elec'in aktardığı kaynaklara göre, önemli bir süreçteki üretim sorunları, iPhone 15, 16 ve 17 aileleri de dahil olmak üzere birçok iPhone modelinde kullanılan panelleri etkileyerek üretimi geçici olarak aksattı. Kaynaklara göre, Samsung Display bu durumdan faydalanarak birkaç milyon iPhone için ek OLED siparişi aldı.

Samsung Display, iPhone OLED panelleri için LG Display'den daha yüksek üretim kapasitesine sahip. Bu da birden fazla iPhone modeli için aynı anda panel tedarik etmesine olanak tanıyor. Koreli rakiplerinden daha sonra Apple'ın OLED tedarik zincirine katılan BOE, öncelikli olarak giriş seviye ve eski iPhone modelleri için panel tedarik ediyor.

Apple, giriş seviye iPhone'larında daha ucuz OLED paneller ve güncellenmiş A serisi çipler kullanıyor. iPhone 17e, 60Hz yenileme hızı, 1200 nit’e kadar parlaklık sağlayan 6.1 inç OLED panelle geliyor. Cihaz, 3nm A19 işlemci, 8GB RAM, 12MP ön kamera ve OIS'li 48MP arka kamerayla sahip.

Telefonun 256GB modeli Türkiye’de 55.000 TL’den satılıyor. En büyük rakiplerinden biri olan Galaxy A56, 26.000 TL başlangıç fiyatına sahip. Ancak, çok daha hızlı performans, daha iyi ana ve ön kamera kalitesi, Acil Durum SOS ve kablosuz şarj gibi avantajlar sunuyor. iPhone 17e ise, Galaxy A56'ya göre daha ufak ve daha az akıcı bir ekrana sahip, ultra geniş açılı kamera bulundurmuyor, daha yavaş şarj olan daha küçük bir bataryaya sahip.

