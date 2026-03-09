Giriş
    Samsung'dan Apple'a yanıt: Galaxy M17e 5G geliyor

    Samsung, 17 Mart'ta Galaxy M17e 5G telefonunu piyasaya süreceğini duyurdu. İlk olarak Hindistan'da satışa sunulacak telefonun temel özellikleri de paylaşıldı.   

    Samsung Galaxy M17e 5G duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, 17 Mart’ta Galaxy M17e 5G telefonun resmi olarak tanıtılacağını duyurdu. Samsung henüz cihazın fiyatı ve Hindistan dışında satışa sunulacağı ülkeleri açıklamadı ancak akıllı telefonun Galaxy A17'den daha ucuz olması bekleniyor; çünkü özellikleri büyük ölçüde Samsung Galaxy A07 5G ile aynı.

    Galaxy M17e 5G özellikleri ile neler sunacak?

    5G telefon Samsung Galaxy M17e özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy M17e 5G, 6.7 inç ekrana sahip. Panel, HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızını destekliyor. Ekran türü hakkında bilgi olmamakla birlikte LCD olacağı tahmin ediliyor. Telefon, MediaTek’in Dimensity 6300 işlemcisiyle geliyor. Cihazın RAM ve depolama seçenekleri hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Samsung, bu modelde 6000 mAh batarya kullanıyor. Kameralara gelince, arkada geniş açılı lensli 50 MP ana kamera ve derinlik algılama için 2 MP ikincil kamera bulunurken, önde 8 MP kamera yer alıyor.

    Samsung, Galaxy M17e 5G'yi Android 16 tabanlı One UI 8 ile piyasaya sürecek. Cihaz, altı büyük işletim sistemi güncellemesi (yeni One UI ve Android sürümü) ve güvenlik güncellemeleri alacak.

    Samsung, Galaxy M17e 5G'nin arka panelinin GFRP (Cam Elyaf Takviyeli Polimer) malzemeden yapıldığını belirtiyor. Telefon, toz ve suya dayanıklı ve IP54 derecesine sahip. Parmak izi okuyuculu telefon, 8.2 mm kalınlığında ve turkuaz ve eflatun renklerinde satışa sunulacak.

    Kaynakça https://www.samsung.com/in/smartphones/galaxy-m/m17e/ https://www.notebookcheck.net/Samsung-Galaxy-M17e-5G-launches-in-a-few-days-with-6-000-mAh-battery-120-Hz-display-and-6-years-of-updates.1245903.0.html
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 6 saat önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 1 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 4 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 4 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

