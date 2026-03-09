Samsung'dan Apple'a yanıt: Galaxy M17e 5G geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, 17 Mart’ta Galaxy M17e 5G telefonun resmi olarak tanıtılacağını duyurdu. Samsung henüz cihazın fiyatı ve Hindistan dışında satışa sunulacağı ülkeleri açıklamadı ancak akıllı telefonun Galaxy A17'den daha ucuz olması bekleniyor; çünkü özellikleri büyük ölçüde Samsung Galaxy A07 5G ile aynı.

Galaxy M17e 5G özellikleri ile neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Galaxy M17e 5G, 6.7 inç ekrana sahip. Panel, HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızını destekliyor. Ekran türü hakkında bilgi olmamakla birlikte LCD olacağı tahmin ediliyor. Telefon, MediaTek’in Dimensity 6300 işlemcisiyle geliyor. Cihazın RAM ve depolama seçenekleri hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Samsung, bu modelde 6000 mAh batarya kullanıyor. Kameralara gelince, arkada geniş açılı lensli 50 MP ana kamera ve derinlik algılama için 2 MP ikincil kamera bulunurken, önde 8 MP kamera yer alıyor.

Samsung, Galaxy M17e 5G'yi Android 16 tabanlı One UI 8 ile piyasaya sürecek. Cihaz, altı büyük işletim sistemi güncellemesi (yeni One UI ve Android sürümü) ve güvenlik güncellemeleri alacak.

Samsung, Galaxy M17e 5G'nin arka panelinin GFRP (Cam Elyaf Takviyeli Polimer) malzemeden yapıldığını belirtiyor. Telefon, toz ve suya dayanıklı ve IP54 derecesine sahip. Parmak izi okuyuculu telefon, 8.2 mm kalınlığında ve turkuaz ve eflatun renklerinde satışa sunulacak.

