Samsung'dan Apple'a yanıt: Galaxy M17e 5G geliyor

Samsung, Galaxy M17e 5G'yi Android 16 tabanlı One UI 8 ile piyasaya sürecek. Cihaz, altı büyük işletim sistemi güncellemesi (yeni One UI ve Android sürümü) ve güvenlik güncellemeleri alacak.
Samsung, Galaxy M17e 5G'nin arka panelinin GFRP (Cam Elyaf Takviyeli Polimer) malzemeden yapıldığını belirtiyor. Telefon, toz ve suya dayanıklı ve IP54 derecesine sahip. Parmak izi okuyuculu telefon, 8.2 mm kalınlığında ve turkuaz ve eflatun renklerinde satışa sunulacak.
