Samsung Galaxy Note bitiyor mu ? | Nihayet sessizlik bozuldu

Samsung'un hali hazırda üç tane amiral gemi telefon ailesi bulunuyor. Bunlar Galaxy S, Galaxy Note ve Galaxy Z Fold. Ancak bir süredir Galaxy Note ailesinin biteceği söyleniyordu, peki bu doğru mu?

Sahip olduğu kalem desteği ile akıllı telefon dünyasında ayrıcalıklı bir pozisyona sahip olan Samsung Galaxy Note serisinin biteceği iddia ediliyordu. Hali hazırda üç tane amiral gemisine sahip olan şirketin Note'a veda edeceği ve katlanabilir telefonlara yoğunlaşacağı iddia edilmişti. Peki bu doğru mu, Samsung tarafı tam olarak ne yapacak, neyi planlıyor hepsi ve dahası resmi açıklamarla birlikte videomuzda.