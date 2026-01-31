Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupa’da 6.nesil savaş uçağı FCAS depremi: Almanya ve Fransa anlaşamıyor

    Avrupa’nın 6. nesil savaş uçağı projesi FCAS, Almanya ile Fransa arasında yaşanan derin görüş ayrılıkları nedeniyle belirsizliğe sürüklendi. Ortak muharebe uçağı riske girdi.

    Avrupa’da 6.nesil savaş uçağı FCAS depremi Tam Boyutta Gör
    Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa ile birlikte yürütülen ve uzun süredir anlaşmazlıklarla gündeme gelen Geleceğin Muharebe Hava Sistemi (FCAS- Future Combat Air System) projesinin mevcut haliyle devam etmeyebileceğini açıkladı. Merz’in açıklamaları, Airbus’ın ortak savaş uçağı üretiminden fiilen vazgeçtiğini duyurmasının hemen ardından geldi. Bu durum, Avrupa’nın en iddialı savunma projelerinden biri olarak görülen FCAS’ın geleceğini ciddi biçimde tartışmaya açtı.

    Merz, FCAS kapsamında Paris ve Berlin’in mutlaka ortak bazı sistemler geliştireceğini vurgulasa da projenin merkezinde yer alan ortak muharebe uçağı bileşeninin iptal edilebileceğini kabul etti. Yaklaşık 100 milyar avroluk bir çerçeveye sahip olan FCAS, Almanya ve Fransa’nın hava savunma alanındaki amiral gemisi projelerinden biri olarak biliniyor.

    “Ortak sistemler kesin, uçak belirsiz”

    Alman Başbakan, Fransa ile yoğun müzakerelerin sürdüğünü belirterek, “Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Her halükarda, ortak sistemler olacak.” ifadelerini kullandı. Ancak Merz, ortak 6. nesil savaş uçağının geliştirilip geliştirilmeyeceğine dair kararın önümüzdeki haftalar içinde netleşmesini beklediğini söyledi. Bu açıklama, projenin ölçeğinin ciddi şekilde daraltılabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

    FCAS’ın en kritik unsuru olan muharebe uçağı konusunda Fransa merkezli Dassault Aviation ile Airbus’ın Almanya merkezli savunma birimi arasında uzun süredir devam eden bir güç mücadelesi bulunuyor. Taraflar özellikle uçağın tasarımı, üretim yapısı ve karar alma mekanizmaları konusunda uzlaşmakta zorlanıyor.

    Avrupa’da 6.nesil savaş uçağı FCAS depremi Tam Boyutta Gör
    Gerilimi tırmandıran son açıklama ise Airbus Defence and Space CEO’su Michael Schoellhorn’dan gelmişti. Schoellhorn, Dassault’un yaklaşımının Avrupa çapında gerçek anlamda iş birliğine dayalı bir projeyle örtüşmediğini savunarak ortak savaş uçağı fikrinden vazgeçtiklerini açıkça dile getirdi. Airbus cephesine göre Dassault, projede tek söz sahibi olmak istiyor ve bu yaklaşım Airbus tarafından kabul edilebilir bulunmuyor.

    Kasım ayında yayımlanan değerlendirmelerde Fransa ve Almanya’nın ortak muharebe uçağı fikrini bir kenara bırakarak FCAS kapsamında daha çok “combat cloud” olarak adlandırılan komuta-kontrol ve ağ merkezli savaş sistemlerine odaklanmayı tartıştığı ortaya çıkmıştı.

    Liderlik yapısı ana sorun

    Dassault ile Airbus arasındaki temel sorun, liderlik yapısında düğümleniyor. Başlangıçta Rafale savaş uçağının üreticisi Dassault’un lider, Airbus’ın ise ortak olarak konumlandığı model öne sürülmüştü. Dassault, tedarikçiler ve kritik kararlar üzerinde tam yetki talep ederken Airbus ise bu taleplerin, projeyi fiilen tek taraflı hale getireceğini öne sürmüştü. Hatta aralık ayında Dassault’un, Airbus’ı açıkça alt yüklenici olarak tanımlayan ve denetimin Fransız askeri tedarik kurumu tarafından yapılmasını öngören yeni bir öneri sunduğu da kulislere yansımıştı.

    Fransız tarafı projeyi kurtarma konusunda istekli görünse de yetkililer zorlukların farkında olduklarını kabul ediyor. Görüşmelere yakın bir kaynak, FCAS’ın her zaman siyasi bir proje olduğunu vurgulayarak “Asıl soru, devam etmek için yeterli siyasi irade var mı? Fransa’da var, Almanya’da yok” değerlendirmesinde bulundu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vestel bulaşık makinesi yorumları 1.3 multijet euro 5 motor yağı tavsiyesi klima borusu gizleme yeşil antifriz nakit avans çekip kredi kartı ödeme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10s
    Xiaomi Redmi Note 10s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum