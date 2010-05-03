Samsung Galaxy S i9000 ve Samsung Wave S8500'ün ticari tanıtım videoları yayınlandı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Akıllı telefon üreticilerinden Samsung, yeni telefonları Galaxy S I9000 ve Wave S8500'ün ticari tanıtım reklamlarını yayınladı. Samsung'un Android 2.1 işletim sistemli akıllı telefonu Galaxy S I9000 ve Bada işletim sistemli telefonu Wave S8500 için hazırlanmış olan tanıtım videolarını hep birlikte izleyelim.
Android 2.1 işletim sistemli Samsung Galaxy S I9000
Bada işletim sistemli Samsung Wave S8500
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Wave s8500 tanıtımını isdiyorum :) rıca etsem tanıtırmısınız ? Videolarak tabiyki :)
Üstelik ben bir samsung fanatiği de değilim, belirteyim...
Şahsi düşüncemi söyleyeyim,
Iphone kullanıcılarının çoğunluğunun çok da bilinçli olduğu söylenemez. Telefonun genel özellikleri, diğer telefonlara göre daha avantajlı olduğu için birçok insan gidip iphone alıyor. Fakat bilinçli olarak araştırıldığında, eksi yönünün fazla olduğunu görmek de mümkün.
En basit örnek, Samsung wave'de bile HD video kaydı var, iphone 3'te yok.
Samsung'da en basit şekliyle bir radyo var, iphone'da yok. (Basit bir ekleme yapılabilecekken neden internet kotamı radyom için kullanmak zorunda bırakılıyorum ki :, bu saçmalığın dik alası. Koyarsın telefona radyoyu, isteyen internetten de dinler.)
IPhone'a bir film yüklemek istediğimde önce filmi bir converter bularak, ya da Itunes gibi zoraki kullanmak zorunda kaldığım programla telefonun tanıyabileceği bir formata (mpeg4 ya da move) çevirmek zorunda kalıyorum.
En basit bir mp3'ü bile klasörüne sürükleyip bırakabileceğim halde, Itunes gibi bir programı kullanmak zorunda kalıyorum. (En basit telefonlarda bile usb kablosunu takıp, şarkılarınızı klasörüne sürükleyip bırakabiliyorsunuz)
Fakat IPhone'da bu yok !
Görüntülü konuşma sadece iphone kullanıcılarıyla yapılabiliyor. Ki bu çok saçma. Her telefonla bu yapılabilmeliyken iphone'da böyle bir kısıtlamanız var.
Arttırılabilir hafıza kartı yeri ya da özelliği yok. 8GB bir iphone aldığımda, sadece 60 lira verip 16 GB hafıza kartı alıp takmak isteyebilirim. Fakat iphone 3'te bile bu özellik yok. Tabii ki Iphone 4'te de hafıza kartı takamıyorsunuz.
IPhone'a başka telefonlardan bluetooth kullanarak herhangi birşey atamıyorsunuz
Oysa bu özellik her basit telefonda bile var.
Biraz bilinçli davranınca, ufak tefek de olsa rahatsız edici bazı özellikleri görebiliyorsunuz.
Örneğin en basit örnek olarak ben, önümüzdeki günlerde Iphone 4'ün fiyatı, hemen hemen samsung galaxy s ile aynı olmasına rağmen, Iphone 4 değil, Samsung Galaxy S alacağım.
Bir samsung hayranı olduğumdan değil, aksine, samsung telefonları hiç sevmezdim. Ama diğer telefonlar gibi Galaxy S modelini de inceledim ve iphone'daki rahatsız özellikleri de gözönüne aldığımda bunda karar kıldım.
Herkese saygılar.
Tanra
telefonların özellikleri güzel ama android ve bada işletim sistemi biraz daha gelişmeli mesela ben hiç androidde türkçe uygulama görmedim... ayrıca iphone 4 ün cıkmasıyla ve yeni özelliklerin eklenmesiyle bence iphonu tahtından edemez..