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Samsung Galaxy S i9000 ve Samsung Wave S8500'ün ticari tanıtım videoları yayınlandı

Samsung Galaxy S i9000 ve Samsung Wave S8500'ün ticari tanıtım videoları yayınlandı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Samsung Galaxy S i9000 ve Samsung Wave S8500'ün ticari tanıtım videoları yayınlandı
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Akıllı telefon üreticilerinden Samsung, yeni telefonları Galaxy S I9000 ve Wave S8500'ün ticari tanıtım reklamlarını yayınladı. Samsung'un Android 2.1 işletim sistemli akıllı telefonu Galaxy S I9000 ve Bada işletim sistemli telefonu Wave S8500 için hazırlanmış olan tanıtım videolarını hep birlikte izleyelim.

Samsung Galaxy S i9000 ve Samsung Wave S8500'ün ticari tanıtım videoları yayınlandı
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Android 2.1 işletim sistemli Samsung Galaxy S I9000

 

 

Bada işletim sistemli Samsung Wave S8500


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inziva27 8 yıl
süper .....
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DH Misafiri 8 yıl
Ya sizden bir rıcam olacak lütfen bunu editörlere iletirmisiniz :)
Wave s8500 tanıtımını isdiyorum :) rıca etsem tanıtırmısınız ? Videolarak tabiyki :)
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DH Misafiri 9 yıl
samsung wave bile iphone 3'ten daha iyi özelliklere sahip. Fiyat olarak daha uygun olmasına rağmen.
Üstelik ben bir samsung fanatiği de değilim, belirteyim...
Şahsi düşüncemi söyleyeyim,
Iphone kullanıcılarının çoğunluğunun çok da bilinçli olduğu söylenemez. Telefonun genel özellikleri, diğer telefonlara göre daha avantajlı olduğu için birçok insan gidip iphone alıyor. Fakat bilinçli olarak araştırıldığında, eksi yönünün fazla olduğunu görmek de mümkün.
En basit örnek, Samsung wave'de bile HD video kaydı var, iphone 3'te yok.
Samsung'da en basit şekliyle bir radyo var, iphone'da yok. (Basit bir ekleme yapılabilecekken neden internet kotamı radyom için kullanmak zorunda bırakılıyorum ki :, bu saçmalığın dik alası. Koyarsın telefona radyoyu, isteyen internetten de dinler.)
IPhone'a bir film yüklemek istediğimde önce filmi bir converter bularak, ya da Itunes gibi zoraki kullanmak zorunda kaldığım programla telefonun tanıyabileceği bir formata (mpeg4 ya da move) çevirmek zorunda kalıyorum.
En basit bir mp3'ü bile klasörüne sürükleyip bırakabileceğim halde, Itunes gibi bir programı kullanmak zorunda kalıyorum. (En basit telefonlarda bile usb kablosunu takıp, şarkılarınızı klasörüne sürükleyip bırakabiliyorsunuz)
Fakat IPhone'da bu yok !
Görüntülü konuşma sadece iphone kullanıcılarıyla yapılabiliyor. Ki bu çok saçma. Her telefonla bu yapılabilmeliyken iphone'da böyle bir kısıtlamanız var.
Arttırılabilir hafıza kartı yeri ya da özelliği yok. 8GB bir iphone aldığımda, sadece 60 lira verip 16 GB hafıza kartı alıp takmak isteyebilirim. Fakat iphone 3'te bile bu özellik yok. Tabii ki Iphone 4'te de hafıza kartı takamıyorsunuz.
IPhone'a başka telefonlardan bluetooth kullanarak herhangi birşey atamıyorsunuz
Oysa bu özellik her basit telefonda bile var.
Biraz bilinçli davranınca, ufak tefek de olsa rahatsız edici bazı özellikleri görebiliyorsunuz.
Örneğin en basit örnek olarak ben, önümüzdeki günlerde Iphone 4'ün fiyatı, hemen hemen samsung galaxy s ile aynı olmasına rağmen, Iphone 4 değil, Samsung Galaxy S alacağım.
Bir samsung hayranı olduğumdan değil, aksine, samsung telefonları hiç sevmezdim. Ama diğer telefonlar gibi Galaxy S modelini de inceledim ve iphone'daki rahatsız özellikleri de gözönüne aldığımda bunda karar kıldım.
Herkese saygılar.
Tanra
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DH Misafiri 9 yıl
3-4 ay önce aldım samsung wave. harika bir telefon. Iphone ile yanyana koyunca müthiş canlı renklere sahip. hiç bir telefonda görmedim bu kadar canlı renkler. parlama yok.fotograflarım, videolarım çok güzel. ekranı dokunmuyor uçuyor sanki. modemim wriless, hem evde hem işde. net keyfi cebimde.facebook, google hep yanımda. uygulamalar indirdim. "uçak bileti" uygulamasını çok sevdim. tüm maiilerime bakıyorum,haber uygulamasından haberleri takip ediyorum. Asphalt5 ile yarışıyorum. uçak bileti, ortam tarayıcı, mini günlük,social hub, post-it uygulamaları işimi kolaylaştıranlar. ıphone da kullandım ama bu bibaşka. mesaj yazmak bile çok ayrıcalıklı. msn de yazışıyorum sanki.
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DH Misafiri 9 yıl
hangisi daha iyi ve kullanıslı?? wave mi galaxy mi
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Gopc@ 9 yıl
Tabiki Galaxy S
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Guest-1A72C1774 9 yıl

telefonların özellikleri güzel ama android ve bada işletim sistemi biraz daha gelişmeli mesela ben hiç androidde türkçe uygulama görmedim... ayrıca iphone 4 ün cıkmasıyla ve yeni özelliklerin eklenmesiyle bence iphonu tahtından edemez..
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metinn87 9 yıl
cep telefonu satış yöneticisiyim bugün wave'yi inceledim samsung'un bu kadar başarılı bir telefon yapacağını düşünmemiştim gerçekten mükemmel ötesi... dokunmatik tepkisinin iphone den hiç bir farkı yok çok hızlı kameradaki canlılık müthiş kısacası anlatılmaz görmek lazım dokunmak lazım diyorum samsung bu modeliyle bence lider konumda fiyatı da bu cihaza göre gayet iyi s8500 modeli iphone'ye büyük darbe vuracak göreceksiniz o kadar iddialı konuşuyorum. saygılar...
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TELESCOPE 9 yıl
açılmıyor
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spinalsurgeon 9 yıl
açılıyor ama youtube. dns ayarlarını değiştirirsn görebilirsin.
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