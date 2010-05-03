Samsung Galaxy S i9000 ve Samsung Wave S8500'ün ticari tanıtım videoları yayınlandı

Akıllı telefon üreticilerinden Samsung, yeni telefonları Galaxy S I9000 ve Wave S8500'ün ticari tanıtım reklamlarını yayınladı. Samsung'un Android 2.1 işletim sistemli akıllı telefonu Galaxy S I9000 ve Bada işletim sistemli telefonu Wave S8500 için hazırlanmış olan tanıtım videolarını hep birlikte izleyelim.

Android 2.1 işletim sistemli Samsung Galaxy S I9000

Bada işletim sistemli Samsung Wave S8500