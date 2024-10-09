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    Anlık Bildirim

    YouTube'dan mobil kullanıcıları etkileyen yeni reklam kararı

    YouTube mobil uygulamasında reklamları atlama işlemini biraz daha zorlaştırıyor. Görünür bir zamanlayıcı yerine artık atla düğmesi yalnızca reklamın belirli bir kısmı görüntülendikten sonra görünecek.
    YouTube'dan mobil kullanıcıları etkileyen yeni reklam kararı Tam Boyutta Gör
    YouTube'un mobil uygulamasında geri sayım sayacını gizleyen ve reklamlardaki gri renkteki atlama düğmesini kaldıran yeni bir özelliği test ettiği söyleniyor. Değiştirilen özellik, kullanıcı reklamın belirli bir bölümünü gördükten sonra atlama düğmesini gösteriyor.

    YouTube artık mobil cihazlarda da atlama düğmesini gizliyor

    Geri sayım sayacının kaldırılmasının amacı ise izleyicinin dikkatini reklamı ne zaman atlayabileceği yerine reklamın içeriğine çekmek. Daha önce kullanıcılar, reklamı atlayabilecekleri ana kadar geri sayımı gösteren görünür bir zamanlayıcı görebiliyordu. Artık bu buton kullanıcılar reklamın belirli bir bölümünü görüntüledikten sonra görünüyor.

    Bu yenilik başlangıçta Atla düğmesini gizleyerek kullanıcıların reklamın atlanamaz olduğunu düşünmesini sağlamak için kasıtlı bir taktik gibi görünüyor. Ancak bu değişikliklere rağmen kullanıcılar ekranlarının alt kısmında bulunan sarı arama çubuğunu gözlemleyerek bir reklamın ne zaman atlanabilir hale geleceğini tahmin edebilecekler.

    YouTube'un mobil uygulama reklamlarındaki değişiklikleri şu anda test aşamasında olup şirket tarafından resmi olarak duyurulmadı. Değişiklikler tüm kullanıcılar tarafından doğrulanamadığı için özelliğin hala deneme aşamasında olduğu ifade edilebilir. Google'ın bu değişikliği tam olarak uygulayıp uygulamayacağı ya da kullanıcı geri bildirimleri ve test sonuçlarına göre sonlandırıp sonlandırmayacağı ise henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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