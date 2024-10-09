YouTube'dan mobil kullanıcıları etkileyen yeni reklam kararı

YouTube artık mobil cihazlarda da atlama düğmesini gizliyor
Geri sayım sayacının kaldırılmasının amacı ise izleyicinin dikkatini reklamı ne zaman atlayabileceği yerine reklamın içeriğine çekmek. Daha önce kullanıcılar, reklamı atlayabilecekleri ana kadar geri sayımı gösteren görünür bir zamanlayıcı görebiliyordu. Artık bu buton kullanıcılar reklamın belirli bir bölümünü görüntüledikten sonra görünüyor.
Bu yenilik başlangıçta Atla düğmesini gizleyerek kullanıcıların reklamın atlanamaz olduğunu düşünmesini sağlamak için kasıtlı bir taktik gibi görünüyor. Ancak bu değişikliklere rağmen kullanıcılar ekranlarının alt kısmında bulunan sarı arama çubuğunu gözlemleyerek bir reklamın ne zaman atlanabilir hale geleceğini tahmin edebilecekler.
YouTube'un mobil uygulama reklamlarındaki değişiklikleri şu anda test aşamasında olup şirket tarafından resmi olarak duyurulmadı. Değişiklikler tüm kullanıcılar tarafından doğrulanamadığı için özelliğin hala deneme aşamasında olduğu ifade edilebilir. Google'ın bu değişikliği tam olarak uygulayıp uygulamayacağı ya da kullanıcı geri bildirimleri ve test sonuçlarına göre sonlandırıp sonlandırmayacağı ise henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
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