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Tam Boyutta Gör YouTube'un mobil uygulamasında geri sayım sayacını gizleyen ve reklamlardaki gri renkteki atlama düğmesini kaldıran yeni bir özelliği test ettiği söyleniyor. Değiştirilen özellik, kullanıcı reklamın belirli bir bölümünü gördükten sonra atlama düğmesini gösteriyor.

YouTube artık mobil cihazlarda da atlama düğmesini gizliyor

Geri sayım sayacının kaldırılmasının amacı ise izleyicinin dikkatini reklamı ne zaman atlayabileceği yerine reklamın içeriğine çekmek. Daha önce kullanıcılar, reklamı atlayabilecekleri ana kadar geri sayımı gösteren görünür bir zamanlayıcı görebiliyordu. Artık bu buton kullanıcılar reklamın belirli bir bölümünü görüntüledikten sonra görünüyor.

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Bu yenilik başlangıçta Atla düğmesini gizleyerek kullanıcıların reklamın atlanamaz olduğunu düşünmesini sağlamak için kasıtlı bir taktik gibi görünüyor. Ancak bu değişikliklere rağmen kullanıcılar ekranlarının alt kısmında bulunan sarı arama çubuğunu gözlemleyerek bir reklamın ne zaman atlanabilir hale geleceğini tahmin edebilecekler.

YouTube'un mobil uygulama reklamlarındaki değişiklikleri şu anda test aşamasında olup şirket tarafından resmi olarak duyurulmadı. Değişiklikler tüm kullanıcılar tarafından doğrulanamadığı için özelliğin hala deneme aşamasında olduğu ifade edilebilir. Google'ın bu değişikliği tam olarak uygulayıp uygulamayacağı ya da kullanıcı geri bildirimleri ve test sonuçlarına göre sonlandırıp sonlandırmayacağı ise henüz belli değil.

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YouTube'dan mobil kullanıcıları etkileyen yeni reklam kararı