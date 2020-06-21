Samsung Galaxy Tab S7 Plus'ın pil kapasitesi onaylandı

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Samsung'un yakında piyasaya süreceği yeni amiral gemisi tabletinin pil kapasitesi hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. TÜV Rheinland veritabanına göre Galaxy Tab S7 Plus, 10.090 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenecek.

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Daha önce de bu yönde bazı haberler çıkmıştı ancak bunlar sadece iddia niteliğindeydi. Şimdi ise şüpheye mahal kalmadı. Tabletin pil kapasitesi hakkındaki söylentiler resmi bir kuruluş tarafından doğrulandı.

Galaxy Tab S7 serisi özellikleri

Galaxy Tab S7 Plus, 12.4 inç ekranla piyasaya sürülecek. Galaxy Tab S7 modelinde ise 11 inç ekran ve 7.040 mAh kapasiteli bir pile yer verilecek. Ağustos ayında tanıtılması planlanan her iki tabletin de Snapdragon 865 yonga setinden güç alacağını ekleyelim.

https://twitter.com/smartvenkat95/status/1274262466852093953

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