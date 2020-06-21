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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Tab S7 Plus'ın pil kapasitesi onaylandı

    Samsung yeni amiral gemisi tabletini Ağustos ayında tanıtmaya hazırlanıyor. TÜV Rheinland veritabanında yer alan bilgilere göre Galaxy Tab S7 Plus oldukça büyük bir pile sahip olacak.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy Tab S7 Plus'ın pil kapasitesi onaylandı
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    Samsung'un yakında piyasaya süreceği yeni amiral gemisi tabletinin pil kapasitesi hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. TÜV Rheinland veritabanına göre Galaxy Tab S7 Plus, 10.090 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenecek.

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    Daha önce de bu yönde bazı haberler çıkmıştı ancak bunlar sadece iddia niteliğindeydi. Şimdi ise şüpheye mahal kalmadı. Tabletin pil kapasitesi hakkındaki söylentiler resmi bir kuruluş tarafından doğrulandı.

    Samsung Galaxy Tab S7 Plus'ın pil kapasitesi onaylandı

    Galaxy Tab S7 serisi özellikleri

    Galaxy Tab S7 Plus, 12.4 inç ekranla piyasaya sürülecek. Galaxy Tab S7 modelinde ise 11 inç ekran ve 7.040 mAh kapasiteli bir pile yer verilecek. Ağustos ayında tanıtılması planlanan her iki tabletin de Snapdragon 865 yonga setinden güç alacağını ekleyelim.



    https://twitter.com/smartvenkat95/status/1274262466852093953 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 8 dk.
    Pilin Maşallahı var bir on saati devirir yalnız android tablet biraz orada uygulama desteği zayıf.
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 2 sa. yeni yorumcu
    Bu fiyata tablet alacağıma büyük ekranlı bir telefon alır kalanını cebimde tutarım
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    mu5tafa (mustafa kök) 3 sa.
    Kim alıyor bu tabletleri? Bunun fiyatına güzel bir laptop alınabilir Türkiye de. Android tableti o fiyata kim ne yapsın Samsung.
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