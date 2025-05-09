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    CATL, dünyanın ilk 9 MWh enerji depolama sistemini tanıttı

    Dünyanın en büyük batarya üreticisi Çinli CATL, Almanya’daki Smarter E fuarında şebeke ölçekli dünyanın ilk 9 MWh kapasiteli enerji depolama sistemi Tener Stack'i tanıttı.

    CATL, dünyanın ilk 9 MWh enerji depolama sistemini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük batarya üreticisi olan Çin merkezli CATL, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Smarter E fuarında, şimdiye kadarki en yüksek kapasiteli şebeke ölçekli enerji depolama sistemini duyurdu. Tener Stack adı verilen bu yeni sistem, tam 9 megavat-saat (MWh) kapasiteye sahip ve hem merkezi hem de string inverter mimarilerini destekleyerek geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor.

    Yüksek kapasite, yüksek güvenlik, kolay taşınabilirlik

    CATL Avrupa Enerji Depolama Sistemleri CTO’su Hank Zhao’nun verdiği bilgilere göre, Tener Stack’in geliştirilme amacı yalnızca yüksek kapasite sağlamak değil; aynı zamanda bu kapasiteyi taşınabilir ve kurulum dostu hale getirmek. Her biri 36 tondan hafif olan bu sistemler, dünya genelindeki ülkelerin yüzde 99’unda geçerli olan taşımacılık standartlarını karşılıyor. Bu da nakliyede özel ekipman ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

    CATL, dünyanın ilk 9 MWh enerji depolama sistemini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Tener Stack, CATL’nin daha önce tanıttığı Tener serisinin devamı niteliğinde. Yeni modelde, daha önce 2024’te tanıtılan 6,25 MWh kapasiteli versiyonda da kullanılan 565 Ah kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) hücreler tercih ediliyor. Ancak bu versiyon, önceki modele göre yüzde 45 daha iyi hacim verimliliği ve yüzde 50 daha yüksek enerji yoğunluğu sağlıyor. Böylelikle 9 MWh kapasiteye ulaşılıyor. Bu da 150 elektrikli arabayı şarj etmeye veya ortalama bir Alman evini altı yıl boyunca beslemeye yetiyor.

    Güvenlik tarafında da önemli iyileştirmeler yapılmış durumda: Yangın algılama hassasiyeti yüzde 40 oranında artırılmış, yangın söndürme müdahale süresi yüzde 35 hızlandırılmış, yanıcı gaz alarm eşiği yüzde 10 daha düşük seviyeye çekilmiş ve yangına dayanıklılık süresi ise 2 saate kadar çıkarılmış. CATL, büyük ölçekli yatırımlarda 6 MWh’lik sistem yerine 9 MWh’lik sistemin tercih edilmesi halinde yüzde 20’ye varan tasarruf sağlanacağını söylüyor. Zhao ayrıca 9 MWh kapasitenin nihai olmadığını, çift haneli sistemlerin de geliştirilebileceğini söylüyor.

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