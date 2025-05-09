CATL, dünyanın ilk 9 MWh enerji depolama sistemini tanıttı

Yüksek kapasite, yüksek güvenlik, kolay taşınabilirlik
CATL Avrupa Enerji Depolama Sistemleri CTO’su Hank Zhao’nun verdiği bilgilere göre, Tener Stack’in geliştirilme amacı yalnızca yüksek kapasite sağlamak değil; aynı zamanda bu kapasiteyi taşınabilir ve kurulum dostu hale getirmek. Her biri 36 tondan hafif olan bu sistemler, dünya genelindeki ülkelerin yüzde 99’unda geçerli olan taşımacılık standartlarını karşılıyor. Bu da nakliyede özel ekipman ihtiyacını ortadan kaldırıyor.
Güvenlik tarafında da önemli iyileştirmeler yapılmış durumda: Yangın algılama hassasiyeti yüzde 40 oranında artırılmış, yangın söndürme müdahale süresi yüzde 35 hızlandırılmış, yanıcı gaz alarm eşiği yüzde 10 daha düşük seviyeye çekilmiş ve yangına dayanıklılık süresi ise 2 saate kadar çıkarılmış. CATL, büyük ölçekli yatırımlarda 6 MWh’lik sistem yerine 9 MWh’lik sistemin tercih edilmesi halinde yüzde 20’ye varan tasarruf sağlanacağını söylüyor. Zhao ayrıca 9 MWh kapasitenin nihai olmadığını, çift haneli sistemlerin de geliştirilebileceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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