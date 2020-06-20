PlayStation 5 canlı olarak görüntülendi

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Geçtiğimiz günlerde örtüsü kaldırılan PlayStation 5'in yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Oyun konsolu bu kez fabrikada canlı olarak görüntülendi.İlginizi Çekebilir PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihiyle ilgili yeni bilgiler
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Üretim hattında fotoğraflanan cihaz bir çalışanın elinde duruyor. Böylelikle konsolun boyutu hakkında az çok fikir sahibi olabiliyoruz.
PS5 neden bu kadar büyük?
Tasarımı gün ışığına çıkan PlayStation 5'in devasa boyutu oyunseverleri şaşırtmıştı. Sony tarafından yapılan açıklamada ısı ve gürültü sorunlarını aşmak için konsolun daha büyük tasarlandığı belirtildi.
Digitimes'a göre, PlayStation 5'in seri üretimi Ağustos ayında maksimum seviyeye ulaşacak. Böylelikle konsol satışa sunulduğunda yeterli stok hacmi sağlanacak ve cihaz sıkıntısı yaşanmacak.
https://www.ithome.com/0/493/837.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Büyük olması yerine x box'ın yaptığı gibi daha iyi ızgaralı daha büyük ama sessiz çalışacak bir tasarıma geçilebilirmiş.
Neyseki amd'nin yeni apularının fansız bile çalıştığı duyuruldu, demek ki bir dahaki sefere belki de çok daha minik yapılı tasarımlar görebiliriz.
Bu arada bu ne rahatlık arkadaş ne sosyal mesafe var,ne bi maske yeni coronalı ps5'ler hayırlı olsun
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