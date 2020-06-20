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    PlayStation 5 canlı olarak görüntülendi

    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, üretim sürecinde canlı olarak görüntülendi. Yayınlanan fotoğraf, devasa konsolun boyutu hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor.
    2 sa.
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    Oyun Konsolları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    PlayStation 5 canlı olarak görüntülendi

    Geçtiğimiz günlerde örtüsü kaldırılan PlayStation 5'in yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Oyun konsolu bu kez fabrikada canlı olarak görüntülendi.

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    Üretim hattında fotoğraflanan cihaz bir çalışanın elinde duruyor. Böylelikle konsolun boyutu hakkında az çok fikir sahibi olabiliyoruz.

    PlayStation 5 canlı olarak görüntülendi
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    PS5 neden bu kadar büyük?

    Tasarımı gün ışığına çıkan PlayStation 5'in devasa boyutu oyunseverleri şaşırtmıştı. Sony tarafından yapılan açıklamada ısı ve gürültü sorunlarını aşmak için konsolun daha büyük tasarlandığı belirtildi.

    PlayStation 5 canlı olarak görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    Digitimes'a göre, PlayStation 5'in seri üretimi Ağustos ayında maksimum seviyeye ulaşacak. Böylelikle konsol satışa sunulduğunda yeterli stok hacmi sağlanacak ve cihaz sıkıntısı yaşanmacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oly1786 (caner nebi) 2 sa.
    o kadar da devasa değilmiş.
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 sa. en beğenilen
    Üstadlar düz beyaz dikdörtgen. Nesini beğenmediniz? Üniteye, kenara koyup bağlayınca zaten ne önemi var ki? Yani tasarım niçin bu kadar önemsemiyor? Tabii böyle dedim diye yamuk yumuk bir şey istiyor değilim de ... Velhasıl sessiz ve serinse benden yana sıkıntı yok.
    Üstadlar düz beyaz dikdörtgen. Nesini beğenmediniz? Üniteye, kenara koyup bağlayınca zaten ne önemi var ki? Yani tasarım niçin bu kadar önemsemiyor? Tabii böyle...
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 3 dk.
    Adamlar 165cm gibi duruyor. Öyle ise konsol büyük değil. Shaq o'neal'ın eline vereceklerdi ilk tanıtım için. Tablet gibi dururdu.
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    Source (Barış ) 22 dk.
    Tasarım olarak zarif bir görüntüsü olduğu için kaba görünmeyecek gibi geliyor bana :)
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    cangunner (Can G) 40 dk.
    PS4 ilk çıktığında hdmi sorunu vardı, fabrikadaki stajyerler yapmıştı. Bunda da umarım öyle bir sorun olmaz :D
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    Krone 1 sa.
    Abinin pozisyona bakılırsa pek hantal bir cihaz.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 sa.
    Hava temizleme ve nemlendirme cihazına benzemiş :XD
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 sa. en beğenilen
    Üstadlar düz beyaz dikdörtgen. Nesini beğenmediniz? Üniteye, kenara koyup bağlayınca zaten ne önemi var ki? Yani tasarım niçin bu kadar önemsemiyor? Tabii böyle dedim diye yamuk yumuk bir şey istiyor değilim de ... Velhasıl sessiz ve serinse benden yana sıkıntı yok.
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    naci54 (naci54 ) 1 sa.
    Ps5 büyük değil adamlar küçük.
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    from softwave 1 sa. yeni yorumcu
    Anlık olarak kargo firmaları = "Ooof bu ne fırlatılır varya" 😂
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    redoracle (yıldırım coolboy) 1 sa.
    Adam o kadar zorlanmış ki veyis gibi gaz çıkaracak bir yüz ifadesine bürünmüş,ağır demek ki oldukça.

    Büyük olması yerine x box'ın yaptığı gibi daha iyi ızgaralı daha büyük ama sessiz çalışacak bir tasarıma geçilebilirmiş.

    Neyseki amd'nin yeni apularının fansız bile çalıştığı duyuruldu, demek ki bir dahaki sefere belki de çok daha minik yapılı tasarımlar görebiliriz.

    Bu arada bu ne rahatlık arkadaş ne sosyal mesafe var,ne bi maske yeni coronalı ps5'ler hayırlı olsun
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    pro-üye (olcay parlak) 2 sa.
    En uzuna vermişler küçük görünsün diye
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    1990 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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