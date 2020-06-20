PlayStation 5 canlı olarak görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde örtüsü kaldırılan PlayStation 5'in yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Oyun konsolu bu kez fabrikada canlı olarak görüntülendi.

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Üretim hattında fotoğraflanan cihaz bir çalışanın elinde duruyor. Böylelikle konsolun boyutu hakkında az çok fikir sahibi olabiliyoruz.

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PS5 neden bu kadar büyük?

Tasarımı gün ışığına çıkan PlayStation 5'in devasa boyutu oyunseverleri şaşırtmıştı. Sony tarafından yapılan açıklamada ısı ve gürültü sorunlarını aşmak için konsolun daha büyük tasarlandığı belirtildi.

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Digitimes'a göre, PlayStation 5'in seri üretimi Ağustos ayında maksimum seviyeye ulaşacak. Böylelikle konsol satışa sunulduğunda yeterli stok hacmi sağlanacak ve cihaz sıkıntısı yaşanmacak.

https://www.ithome.com/0/493/837.htm

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