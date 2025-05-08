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    BYD, elektrikli araçlardaki Blade bataryasını konutlara taşıdı

    BYD Energy Storage, Battery-Box HVB olarak adlandırılan elektrikli araçlarda kullandığı Blade batarya teknolojisini içeren yeni ev tipi batarya sistemini tanıttı.

    BYD, elektrikli araçlardaki Blade bataryasını konutlara taşıdı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi BYD, ev tipi enerji depolama çözümlerine yeni bir ürün daha ekledi. Şirket, Smart E 2025 fuarında dördüncü nesil ev batarya sistemi olan Battery-Box HVB modelini tanıttı. “High Voltage Blade” ifadesinin kısaltması olan HVB, BYD’nin daha önce elektrikli araçlarında kullandığı Blade Battery teknolojisini ilk kez konut tipi enerji depolamaya taşıyor.

    Blade teknolojisi artık evlerde

    BYD’nin 2015’te başladığı ev batarya serisinin en yeni üyesi olan HVB, özellikle enerji yoğunluğu açısından büyük bir sıçrama sunuyor. Yeni sistemde kullanılan Blade Battery hücreleri, lityum demir fosfat (LFP) kimyasına sahip ve hem mekanik dayanıklılığı hem de termal güvenliğiyle biliniyor.

    Battery-Box HVB, tıpkı BYD’nin önceki HVS ve HVM sistemlerinde olduğu gibi modüler ve istiflenebilir bir yapıya sahip. Sistem, iki modülle 5.9 kWh kapasiteden başlıyor ve on modülle 29.6 kWh'ye kadar çıkabiliyor. Üç sistem paralel bağlandığında ise toplam 89.07 kWh’ye kadar kapasite sunabiliyor. Bu haliyle özellikle yüksek enerji ihtiyacı olan konutlar ve küçük işletmeler için ideal bir çözüm haline geliyor. Bir batarya modülü 2.97 kWh kapasiteye sahip ve sadece 27.3 kg ağırlığında. Sistem ayrıca IP55 koruma sınıfı ile dış etkilere karşı da dayanıklı.

    Yeni HVB sisteminin öne çıkan yönlerinden biri de enerji yoğunluğu. Sistem, önceki HVM modeline kıyasla ağırlık bazında yüzde 49.9 (108,8 Wh/kg), hacim bazında ise yüzde 139.7 (162,88 Wh/L) oranında artış sunuyor. Battery-Box HVB, maksimum 25.6 kW sürekli güç çıkışı sunarken, kısa süreli 50.18 kW tepe gücü ile ani enerji ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor.

    Henüz fiyat ve piyasaya çıkış tarihi açıklanmasa da, BYD’nin enerji depolama ürünleri hali hazırda Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaygın olarak satılıyor. Şirket, konut tipi enerji depolamada Almanya’da lider, Avrupa genelinde ise ilk üç içerisinde yer aldığını belirtiyor.

    HVS ve HVM serilerine "Plus" güncellemesi

    BYD, elektrikli araçlardaki Blade bataryasını konutlara taşıdı Tam Boyutta Gör
    BYD, HVB ile birlikte mevcut HVS ve HVM serilerine de yenilikler getirdi. Yeni versiyonlar artık HVS+ ve HVM+ adıyla anılacak. Bu modellerin batarya teknolojisi değişmese de, yeni HVB ile aynı Batarya Kontrol Ünitesi (BCU) kullanılarak yapılandırma süreci daha kullanıcı dostu hale getirildi. Ayrıca, sisteme entegre mobil uygulama da güncellendi.
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