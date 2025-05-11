Xiaomi yeni TV kutularını tanıttı: Karşınızda Mi Box 5 ve Mi Box 5 Max

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, ürün gamına iki yeni akıllı TV kutusu ekledi. Çinli markanın kendi ana vatanında piyasaya sürdüğü Mi Box 5 ve daha güçlü özelliklere sahip Mi Box 5 Max isimli cihazlar, 4K çözünürlük desteği ve güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Her iki modelde de dört adet Cortex-A55 çekirdeği barındıran işlemci mevcut. Giriş seviyesi olarak konumlandırılan Mi Box 5'de 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına yer verilmiş. Daha gelişmiş olan Mi Box 5 Max ise 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni TV kutuları, Xiaomi'nin kendi işletim sistemi HyperOS ile donatılmış durumda. Bu özel yazılım, kullanıcı dostu bir arayüzün yanı sıra sesli komutlarla etkileşim kurmayı sağlayan XiaoAi asistanını da bünyesinde barındırıyor. Bu sayede cihazlar, sesli komutlarla yönetilebiliyor.

Fiyat etiketleri de belli oldu

Hem Mi Box 5 hem de Mi Box 5 Max, etkileyici bir görsel deneyim sunan 4K çözünürlük çıkışını destekliyor. Bununla birlikte evinizde sinema kalitesinde görüntü ve ses deneyimi yaşamanıza olanak tanıyan Dolby Vision, Dolby Atmos ve DTS:X teknolojileri var. Bağlantı tarafında bizi Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 standartları karşılıyor.

Tam Boyutta Gör Her iki cihaz da 97 × 97.1 × 17 mm boyutlarında kompakt bir kasaya sahip ve ağırlıkları 100 gramın altında. Üzerlerinde HDMI 2.1, USB 2.0 ve güç bağlantı noktaları mevcut. Öne çıkan özelliklerden biri de NFC teknolojisi aracılığı ile tek dokunuşla ekran yansıtma özelliğinin desteklenmesi.

Cihazlar Çin'de ön siparişe açıldı. Mi Box 5'in satış fiyatı 299 yuan (41 dolar), Mi Box 5 Max'in ise 499 yuan (69 dolar) olarak belirlenmiş durumda. Şu an için bu yeni nesil TV kutularının uluslararası pazarda satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Bu konuda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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Xiaomi yeni TV kutularını tanıttı: Mi Box 5 ve Box 5 Max