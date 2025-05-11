Xiaomi yeni TV kutularını tanıttı: Karşınızda Mi Box 5 ve Mi Box 5 Max

Her iki modelde de dört adet Cortex-A55 çekirdeği barındıran işlemci mevcut. Giriş seviyesi olarak konumlandırılan Mi Box 5'de 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına yer verilmiş. Daha gelişmiş olan Mi Box 5 Max ise 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile geliyor.
Fiyat etiketleri de belli oldu
Hem Mi Box 5 hem de Mi Box 5 Max, etkileyici bir görsel deneyim sunan 4K çözünürlük çıkışını destekliyor. Bununla birlikte evinizde sinema kalitesinde görüntü ve ses deneyimi yaşamanıza olanak tanıyan Dolby Vision, Dolby Atmos ve DTS:X teknolojileri var. Bağlantı tarafında bizi Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 standartları karşılıyor.
Cihazlar Çin'de ön siparişe açıldı. Mi Box 5'in satış fiyatı 299 yuan (41 dolar), Mi Box 5 Max'in ise 499 yuan (69 dolar) olarak belirlenmiş durumda. Şu an için bu yeni nesil TV kutularının uluslararası pazarda satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Bu konuda henüz bir bilgi paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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