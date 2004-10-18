Samsung HLN617W 155 Ekran DLP Projeksiyon TV

Günümüzde büyük ekran teknolojileri arasında DLP teknolojisi müthiş şekilde öne geçmekte. Bunun nedeni CRT ve LCD bazlı projeksiyon tv'lerin görüş açıları ve boyutları tatminkar olmuyor. Hele her yönden kaliteli ama 3-4 sene ömürlü Plazma tv'ler özellikle yüksek fiyatları ile hiç mi hiç iyi bir tercih sayılmazlar. DLP (Digital Light Process- Dijital Işık İşleme) eski ve karışık bir teknoloji olsada boyutları hem küçültebiliyor, hem ucuz oluyor hemde uzun ömürlü olabiliyor. En büyük artılarından biriside tamamen dijital olarak görüntüyü işlediğinden PC gibi aygıtlara ve HDTV yayınlarına doğuştan uyumlu.

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Samsung'un son modeli olan 61" lik bu canavarda yurt dışında kısa sürede en iyi seçim haline gelmiş durumda. Üstelik doğal çözünürlüğü 1280x720 piksel olduğundan DVI veya VGA girişleri ile PC'nize bağlayarak oyun ekranı olarakda kullanabiliyorsunuz. Yazılarda aynı netlik ve güzellikle olabiliyor. Hatta yazarlar 4,5 metreden hiç bir font değişikliğine gerek kalmadan kablosuz klavye ve fare ile internette bile gezinebileceğinizi belirtiyorlar. Bunları yapabilme nedeni olan DLP ile ilgili biilgi için bu adresteki demoyu mutlaka izleyin. Texas Instruments'ın keşfi üretimi olan HD2 çipini kullanan bu tv diğer HD1 çipini kullananlardan kesinlikle daha iyi.

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Basitçe anlatmak gerekirse bir yüzeye döşenmiş ve yönlendirmeleri kontrol edilen binlerce minik ayna ile yapıldığı söylenebilir. Bu aynalara tutulan ışık kaynağını eğer ayna ekrana yansıtırsa aydınlık yansıtmaz ise karanlık sağlanıyor. Saniyede 5000 kez kapatıp açılabilen aynalar sayesinde ışığın tonları oluşturuluyor. Renklendirme ise bu yansıtılan ışık hüzmesinin önüne konan bir renk tekerleğinin dönüşüne göre ayarlanıyor. Çeşitli koordinasyonlar sonucunda 16.7 milyon renk elde edilebiliyor. Işık kaynağı lambada 4000-8000 saat ömürlü ve düzenli kullanımla 3 yılda bir 200-300$'lık masraf demek.

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TV'nin tercih nedenlerinden biriside 720p ve 1080i HDTV yayınlarına uyumlu olması. Şimdilerde popüler olan HD DVD ilede çalışabiliyor bu sayede normaldende yüksek bir DVD kalitesi ile filmler izleyebiliyorsunuz. Bunun nedeni DVD'nin ayrıntılarını çıkartan ve medyadan TV'nin ekranına kadar gelen tamamen yüksek çözünürlüklü dijital görüntü. Aşağıdaki inceleme sitelerini mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. Tüm bu özelliklere sahip en gelişmiş modelin yurt dışı fiyatıda 3000$ civarında.

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Bizim nokta ise büyük ekran sorunu çeken PC oyun dünyasının bunun gibi monitör sayılabilecek TV'ler ile tekrar popüler olması. Normal TV'lerde gibi bulanık olmayan ve normal LCD ekranlar kadar keskin canlı olan bu TV teknolojisi ile Wide Screen'de (Geniş Ekran), kablosuz gamepad'ler (oyun kolları) ile oyun oynayabilme hayatımızı değiştirebilecek yeniliklerden. Şimdiden WideScreen destekli Unreal Tournament ve FarCry gibi oyunlar mevcut isterseniz 1024x768 ilede ufaltılmış kısımda tüm oyunları oynayabiliyorsunuz.