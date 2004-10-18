Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung HLN617W 155 Ekran DLP Projeksiyon TV

15 yıl (Son Güncelleme: 15 yıl)
31,7b
1
42
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Günümüzde büyük ekran teknolojileri arasında DLP teknolojisi müthiş şekilde öne geçmekte. Bunun nedeni CRT ve LCD bazlı projeksiyon tv'lerin görüş açıları ve boyutları tatminkar olmuyor. Hele her yönden kaliteli ama 3-4 sene ömürlü Plazma tv'ler özellikle yüksek fiyatları ile hiç mi hiç iyi bir tercih sayılmazlar. DLP (Digital Light Process- Dijital Işık İşleme) eski ve karışık bir teknoloji olsada boyutları hem küçültebiliyor, hem ucuz oluyor hemde uzun ömürlü olabiliyor. En büyük artılarından biriside tamamen dijital olarak görüntüyü işlediğinden PC gibi aygıtlara ve HDTV yayınlarına doğuştan uyumlu.

Samsung HLN617W 155 Ekran DLP Projeksiyon TV
Tam Boyutta Gör
        
Samsung HLN617W 155 Ekran DLP Projeksiyon TV
Tam Boyutta Gör

Samsung'un son modeli olan 61" lik bu canavarda yurt dışında kısa sürede en iyi seçim haline gelmiş durumda. Üstelik doğal çözünürlüğü 1280x720 piksel olduğundan DVI veya VGA girişleri ile PC'nize bağlayarak oyun ekranı olarakda kullanabiliyorsunuz. Yazılarda aynı netlik ve güzellikle olabiliyor. Hatta yazarlar 4,5 metreden hiç bir font değişikliğine gerek kalmadan kablosuz klavye ve fare ile internette bile gezinebileceğinizi belirtiyorlar. Bunları yapabilme nedeni olan DLP ile ilgili biilgi için bu adresteki demoyu mutlaka izleyin. Texas Instruments'ın keşfi üretimi olan HD2 çipini kullanan bu tv diğer HD1 çipini kullananlardan kesinlikle daha iyi.

Samsung HLN617W 155 Ekran DLP Projeksiyon TV
Tam Boyutta Gör
  
Samsung HLN617W 155 Ekran DLP Projeksiyon TV
Tam Boyutta Gör
  

Basitçe anlatmak gerekirse bir yüzeye döşenmiş ve yönlendirmeleri kontrol edilen binlerce minik ayna ile yapıldığı söylenebilir. Bu aynalara tutulan ışık kaynağını eğer ayna ekrana yansıtırsa aydınlık yansıtmaz ise karanlık sağlanıyor. Saniyede 5000 kez kapatıp açılabilen aynalar sayesinde ışığın tonları oluşturuluyor. Renklendirme ise bu yansıtılan ışık hüzmesinin önüne konan bir renk tekerleğinin dönüşüne göre ayarlanıyor. Çeşitli koordinasyonlar sonucunda 16.7 milyon renk elde edilebiliyor. Işık kaynağı lambada 4000-8000 saat ömürlü ve düzenli kullanımla 3 yılda bir 200-300$'lık masraf demek.

 

Samsung HLN617W 155 Ekran DLP Projeksiyon TV
Tam Boyutta Gör

TV'nin tercih nedenlerinden biriside 720p ve 1080i HDTV yayınlarına uyumlu olması. Şimdilerde popüler olan HD DVD ilede çalışabiliyor bu sayede normaldende yüksek bir DVD kalitesi ile filmler izleyebiliyorsunuz. Bunun nedeni DVD'nin ayrıntılarını çıkartan ve medyadan TV'nin ekranına kadar gelen tamamen yüksek çözünürlüklü dijital görüntü. Aşağıdaki inceleme sitelerini mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. Tüm bu özelliklere sahip en gelişmiş modelin yurt dışı fiyatıda 3000$ civarında.

Samsung HLN617W 155 Ekran DLP Projeksiyon TV
Tam Boyutta Gör

Samsung HLN617W 155 Ekran DLP Projeksiyon TV
Tam Boyutta Gör

Bizim nokta ise büyük ekran sorunu çeken PC oyun dünyasının bunun gibi monitör sayılabilecek TV'ler ile tekrar popüler olması. Normal TV'lerde gibi bulanık olmayan ve normal LCD ekranlar kadar keskin canlı olan bu TV teknolojisi ile Wide Screen'de (Geniş Ekran), kablosuz gamepad'ler (oyun kolları) ile oyun oynayabilme hayatımızı değiştirebilecek yeniliklerden. Şimdiden WideScreen destekli Unreal Tournament ve FarCry gibi oyunlar mevcut isterseniz 1024x768 ilede ufaltılmış kısımda tüm oyunları oynayabiliyorsunuz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IsmailHakki 14 yıl
Burada resmi gozuken 6163 artik yapimi durdurmus vaziyette. Yenisi 6167 ister inanin ister inanmiyin ama eski modelden $400 daha pahali olmasina ragmen goruntu kalitesi olarak eskisinden daha kotu. Yenisinde renkler daha pastel. Buda goruntunun canliligini bir miktar azaltiyor. SAMSUNG yetkililerine sorarsan Movie kalite Picture dogala en yakin olan goruntu veriyormus. Yenisi (6167) Card ile cable yayin alabiliyor ve D-Net enabled. 6163(eski modelini) $2,500-$2,700 civarinda bulabilirseniz hic dusunmeden alin - resim kalitesi Sony nin (projection) en son modellerine tas cikartir. Gorunurluk acisi haric optimum acidan bakan Plazma sanir. Pisman olmaniza imkan yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grknclk 14 yıl
Bu teknoloji bize ne zaman gelir onu kimse bilkemez 6tabii

ha..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savinelli 15 yıl
arkadaşlar bu alet kadar hdtv yayınıda önemli bence
Buraya sağ tıklayıp farklı kaydet diyin. Sakın direk açmayın açılmıyo
yukardaki linkte bi hdtv yayınının örnek ekran görüntüsü var ve bilirsiniz ki videodan alınmış görüntüler her zaman videonun tam kalitesini yansıztmaz yani video normalde daha net
şimdi birde yukardaki televizyonda bu yayını düşünün
alllaaaaahhhh yemede yanında yat olayı yane
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Preston 15 yıl
bizim bi akrabaya çok ısrar ettim samsung diye...ama takmışlar sony markasına
112 ekran WS projeksiyon tv aldı.. Bunun da görüntü güzel ama bazen vcd izler gibi karelenme yapıyor ...cam tüplerdeki netlik yok yani... Samsung 'daki görüntü çok daha iyiydi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acosan 15 yıl
Amerikadaki sitelerden birinde satış fiyatı 3,145 $. Herhalde taksitli filan alınırdı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartopu2 15 yıl
türkiyede satış fiyatı gelse 10milyar olur kesin ne gelse üstüne bayagı bi fiyat ekliyorlar millet nasıl alır die düsünmüorlar ama 1-850tl falan olursa o zaman kesin alacagız artık benim icin normal tv devri bitti

ve umarım ülkemizdede hdtv yayını baslar 1-2 seneye kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HYDRA 15 yıl
bir hdtv manyağı olarak bu tür gelişmeleri heyecan ve sabırsızlıkla izliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilhami 15 yıl
yandan bakınca görüntü kaybı (lcd gibi ) var mı?
radyasyon ne kadar (lcd gibi mi,crt gibi mi,tv gibi mi)?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
31710 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
TV
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim