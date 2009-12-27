Samsung netbook satışlarında Asus'u geçebilir

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Güney Kore merkezli dünya elektronik devlerinden Samsung, netbook satışlarında Asus'u geçebilecek mi ? Komponent üreticilerden gelen bazı yeni bilgilere göre 2010'da Samsung, Eee PC ile netbook dünyasının kapılarını aralayan ilk isimlerden birisi olarak pazarda güçlü bir pozisyona sahip olan Asus'un önüne geçebilir. Bir grup üretici yeni yılda Samsung'un 7 milyon dizüstü bilgisayar satışı yapacağını öngörürken, diğer bir grup ise dizüstü bilgisayar satışlarının 10 milyona ulaşacağını ve bunun 7-8 milyon kadarını netbook'ların oluşturacağını tahmin ediyor.

2010 yılı için 6 milyon netbook hedefi koyan Asus'un pozisyonu dikkate alındığında Samsung'un rakibini geride bırakarak Acer'ın arkasında en büyük ikinci netbook üreticisi olabileceği söyleniyor. Aspire One serisi netbook modelleriyle yüksek satış başarısı elde eden Acer ise yeni yıl için 12 milyon netbook hedefi koyarken, rakipleriyle arasını açacak gibi görünüyor.

Bu arada Asus ile ilgili gündeme getirilen bir diğer haber ise firmanın yeni yılda netbook'lara ayırdığı kaynakları kısacağı ve dizüstü bilgisayarlara daha fazla ağırlık vereceği yönünde.