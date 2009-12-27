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Samsung netbook satışlarında Asus'u geçebilir

9 yıl
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9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung netbook satışlarında Asus'u geçebilir
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Güney Kore merkezli dünya elektronik devlerinden Samsung, netbook satışlarında Asus'u geçebilecek mi ? Komponent üreticilerden gelen bazı yeni bilgilere göre 2010'da Samsung, Eee PC ile netbook dünyasının kapılarını aralayan ilk isimlerden birisi olarak pazarda güçlü bir pozisyona sahip olan Asus'un önüne geçebilir. Bir grup üretici yeni yılda Samsung'un 7 milyon dizüstü bilgisayar satışı yapacağını öngörürken, diğer bir grup ise dizüstü bilgisayar satışlarının 10 milyona ulaşacağını ve bunun 7-8 milyon kadarını netbook'ların oluşturacağını tahmin ediyor.

2010 yılı için 6 milyon netbook hedefi koyan Asus'un pozisyonu dikkate alındığında Samsung'un rakibini geride bırakarak Acer'ın arkasında en büyük ikinci netbook üreticisi olabileceği söyleniyor. Aspire One serisi netbook modelleriyle yüksek satış başarısı elde eden Acer ise yeni yıl için 12 milyon netbook hedefi koyarken, rakipleriyle arasını açacak gibi görünüyor.

Bu arada Asus ile ilgili gündeme getirilen bir diğer haber ise firmanın yeni yılda netbook'lara ayırdığı kaynakları kısacağı ve dizüstü bilgisayarlara daha fazla ağırlık vereceği yönünde.


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sendemail 9 yıl
g.koreli bir hatunla evlenmeye karar verdim.
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sahafiec 9 yıl
bir şirket işini iyi yaparsa karşılığını da mutlaka alır...


@sendemail
Samsung çalışanı mı olsun hissedarı mı?
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CoreXXX 9 yıl
netbokunu takip etmiyorum ama bu ara tanıdığım kim laptop alsa samsung. fiyat konusunu çok iyi ayarlıyor samsung. özellikle free dos olanlar tr piyasasında peynir ekmek gibi gidiyor malumunuz:D
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gerbay 9 yıl
arkadaşım acer in nesi kaliteli, ben acer ın neyine el attıysam elimde kaldı. kendim de acer ın hiçbirşeyini almıyorum, tanıdıklarıma da aldırmıyorum..
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system_founder 9 yıl

gerbay

arkadaşım acer in nesi kaliteli, ben acer ın neyine el attıysam elimde kaldı. kendim de acer ın hiçbirşeyini almıyorum, tanıdıklarıma da aldırmıyorum..



Tamamen aynı fikirdeyim.malzeme kalitesi kötü elimde kaldı.servis yok.(acer)
malzeme kalitesi ve servis konusunda bir numara Türkiye'de hp'dir.
samsung nc10 kullanıcısıyım.harika bir netbook (bana göre ) eee pc'ye de basıyor.fakat genel olarak servisinin çok kötü olduğunu söyleyen tonla insanla karşılaştım(herkonuda tel dahil) forumlarda da aynı şeyler söyleniyor.malzeme kalitesi çok ii olduğu için sorun olmayacağını düşünüyorum umarım da olmaz.
Buradaki yazılanlar tecrübeyle sabittir.
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sertacaygun 9 yıl
Beklenen şeydi. Samsung delirdi zaten son zamanlarda.
HDD'den sonra anakarta, ekran kartına da el atarsa şaşırmam valla...
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nightsoldier 9 yıl
acer ve samsung sektörde kaliteli markalar.Ancak asusun yeni atom işlemci ve win7 ile satışa suncağı modeli bayağı ilgi çekeceğe benziyor.
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