57 inç boyutundaki Odyssey Neo G9 satışa çıkıyor

Odyssey Neo G9 23 Ağustos’ta satışa çıkacak
CES 2023’te tanıtılan devasa Samsung monitörü için çıkış tarihi verildi. Samsung, Odyssey Neo G9’un 57 inçlik versiyonunu 23 Ağustos’ta satışa sunacak. Peki Odyssey markasının bu ürünü neler sunacak?
Quantum mini LED teknolojisinden güç alan 57 inçlik bu panel Dual UHD (7680x2160 piksel) çözünürlüğüne sahip olacak. 1000R kavisli monitör VESA DisplayHDR 1000 sertifikası ile başarılı bir renk deneyimi sunacak. 32:9 çerçeve oranlı ekran 240Hz yenileme hızı ile de rekabetçi oyunlar için de ilgi çekici bir seçenek olacak. Samsung bu ürünü önümüzdeki haftalarda satışa sunacak olsa da cihazın bazı özellikleri hala gizemini koruyor. Ürünün hangi bağlantıları destekleyeceği henüz belli değil ancak Samsung’un bu üründe DisplayPort 2.1 girişine yer vermesi bekleniyor. Tüm özellikleri 23 Ağustos’ta belli olacak cihaz duyurunun hemen ardından satışa sunulacak. Cihazın fiyatı henüz belli değil ancak 3000 dolardan yüksek olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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